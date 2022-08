Keď sa slovenské ľudovky stretnú v súboji so svetovým breakingom

Menno van Gorp: Čo to sme si skúsili. Je to poriadne odlišné, aj keď tam vieme nájsť nejaké podobné prvky, ale je to pre mňa dosť náročné.

Phil Wizard: Naučili ma jeden pohyb. Bol to práve ten, ktorý mi prišiel ako Top Rock, takže verím, že nájdem spôsob, ako to zahrnúť do môjho vystúpenia tento víkend. Uvidíme. Veľa pohybov však bolo cool a pre mňa nových. Rád sa učím, takže bolo super to vidieť.