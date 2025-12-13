Cyklistika
Red Bull - BORA - hansgrohe Rising: Odštartuj svoju cyklistickú kariéru
Si pripravený stať sa ďalšou vychádzajúcou hviezdou cyklistiky? Program Red Bull - BORA - hansgrohe Rising je tvoja cesta na vrchol. V tomto texte zistíš, ako sa prihlásiť a čo môžeš očakávať.
Máš na to, aby si sa stal súčasťou ďalšej generácie profesionálov cestnej cyklistiky? Otestuj sa vo výzve Red Bull - BORA - hansgrohe Rising.
Stačí sa prihlásiť, splniť výzvu a budeš mať šancu pridať sa k skupine talentov Red Bull - BORA - hansgrohe a pripraviť sa na životný zážitok - jednorazovú príležitosť pre mladých športovcov splniť si svoje cyklistické sny.
Pridaj sa k výzve Red Bull - BORA - hansgrohe Rising a môžeš sa potenciálne pripojiť k najvyhľadávanejšej skupine talentov cestnej cyklistiky.
01
Čo je Red Bull - BORA - hansgrohe Rising?
Stručne povedané, je to šanca získať podporu profesionálneho tímu, rozvíjať svoje schopnosti a potenciálne dosiahnuť elitnú úroveň - a stať sa ďalšou vychádzajúcou hviezdou cestnej cyklistiky.
Red Bull - BORA - hansgrohe Rising je vyvinutý prístup k vyhľadávaniu, testovaniu a rozvoju mladých talentov na celom svete s posunom od tradičného modelu vyhľadávania k štruktúrovanejšiemu lieviku talentov založenému na údajoch, ktorý dáva športovcom na celom svete príležitosť ukázať svoj talent.
Keď skauti vyhodnotia tvoje údaje a určia ťa ako vychádzajúcu hviezdu, budeš pozvaný na Red Bull Experience Week v auguste 2025 do APC (Athlete Performance Centre) spoločnosti Red Bull v Rakúsku, na ktorý budú dohliadať Red Bull - BORA - hansgrohe a ich vývojový tím: Team Grenke - Auto Eder.
Tu absolvuješ sériu testov a výziev s ďalšími ambicióznymi jazdcami, aby si zistil svoju aktuálnu úroveň a potenciál. Čakajú ťa šoky a prekvapenia, ale celkovo budeš odchádzať s lepším poznaním seba samého ako jazdca a s možnosťou pripojiť sa k tímu Red Bull - BORA - hansgrohe. Taktiež budeš môcť získať vývojovú zmluvu alebo aspoň byť vnímaný tímom ako vychádzajúca hviezda.
02
Ako sa zúčastniť
Tu je návod, ako využiť svoju šancu na dosiahnutie najvyššej úrovne:
Prihlás sa
Vyplň prihlasovací formulár so svojimi údajmi. Tým sa oficiálne zapojíš do súťaže.
Vyber si svoju výzvu
Ukáž nám svoj výkon pomocou jedného (alebo viacerých) z nasledujúcich spôsobov prihlásenia:
Možnosť A: Úseková výzva Strava
- Nájdi svoj najbližší oprávnený segment Strava tu
- Choď na plný plyn - daj do toho všetko
- Uisti sa, že tvoj profil na Strave je verejný, aby skauti mohli nájsť tvoju jazdu a tvoju údaje
Možnosť B: Výzva predajne Specialized Bike
- Vydaj sa do zúčastnenej predajne Specialized v tvojom okolí z poslednej časti tejto stránky
- Dávaj pozor a prihlás sa na testovacie dni v miestnej predajni
- Dostaneš čas na absolvovanie testu na rampe na vnútornom trenažéri
Možnosť C: Nahrávanie na TrainingPeaks
- Sleduješ svoj tréning? Pripoj svoje konto TrainingPeaks Premium tak, že svoj profil sprístupníš na jointheride@redbull.com (poznámka: tento e-mail sa nebude používať na iné účely ako na prehliadanie údajov TrainingPeaks)
- Zaregistruj svoje údaje pomocou odkazu uvedeného vo formulári
- Tvoje čísla hovoria samy za seba - skauti Red Bull - BORA - hansgrohe Rising budú sledovať
03
Kto sa môže zúčastniť?
Keďže ide o skautský program zameraný na vyhľadávanie nádejných juniorských športovcov, je samozrejme vekové obmedzenie tých, ktorí sa môžu prihlásiť. Do výzvy sa môžu zapojiť všetci mladí športovci vo veku 15 - 19 rokov z ktoréhokoľvek miesta na svete, ktorí snívajú o profesionálnej kariére v cestnej cyklistike.
Nemusíš byť vášnivým cyklistom, ak si silný športovec z iného športu - s kondíciou, odhodlaním a potenciálom presadiť sa v cyklistike - chceme vidieť, čo v tebe je.
Budeš potrebovať len pojazdný bicykel, prilbu a zariadenie s prístupom k účtu Strava alebo TrainingPeaks Premium. Potom stačí vziať bicykel, nasadiť si prilbu, zdokonaliť sa v bezpečnosti na cestách a pridať sa k miestnemu cyklistickému klubu. Teda, ak si nováčik. Najdôležitejšie je priniesť si odhodlanie - to tvorí šampiónov.
04
Kedy sa koná Red Bull - BORA - hansgrohe Rising?
Výzva sa začína 29. apríla 2025, pričom skauti začnú v reálnom čase sledovať a hodnotiť športovcov, ktorí sa prihlásia vyššie uvedenými metódami na základe údajov zozbieraných do 30. júna 2025. Vybraní športovci budú informovaní v júli 2025, aby sa v auguste zúčastnili na Red Bull - BORA - hansgrohe Rising Experience Week.
05
Často kladené otázky
Čo znamená pridať sa k Red Bull - BORA - hansgrohe a k tímu Grenke - Auto Eder?
Red Bull - BORA - hansgrohe je UCI WorldTeam - jeden z najlepších profesionálnych cyklistických tímov na svete. Ich juniorský rozvojový tím Team Grenke - Auto Eder dominuje na scéne U19 a pomáha mladým jazdcom dostať sa na najvyššiu úroveň. Vstup do tohto systému znamená podporu na ďalšej úrovni, profesionálneho trénera a skutočné možnosti rastu medzi športovú elitu.
Ak budem vybraný, ako sa dostanem na Red Bull Rising Experience Week?
Máme pre teba riešenie. Red Bull zabezpečí cestu a ubytovanie pre všetkých pozvaných športovcov.
Čo sa stalo s Red Bull Junior Brothers?
Prešiel vývojom. Red Bull Junior Brothers sa teraz volá Red Bull - BORA - hansgrohe Rising, čo odráža nový vývoj programu.
