Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo a tím Red Bull – BORA – hansgrohe pózujú v Barcelone pred 113. ročníkom Tour de France, pripravení na najepickejšie etapové preteky v cyklistike v roku 2026.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Cyklistika

Red Bull – BORA – hansgrohe na Tour de France 2026: Spoznaj členov tímu

Osem jazdcov na čele s Remcom Evenepoelom a Florianom Lipowitzom, ktorí tvoria tím Red Bull – BORA – hansgrohe na Tour de France. Každý z nich bude mať na najväčších pretekoch roka kľúčovú úlohu.
Autor Charlie Allenby
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Súčasť tohto článku

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BelgiumBelgium

Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

Obsah článku

  1. 1
    Red Bull – BORA – hansgrohe: Zloženie tímu na Tour de France 2026
  2. 2
    Remco Evenepoel a Florian Lipowitz sú lídri
  3. 3
    Jai Hindley a Maxim van Gil: Základ horskej podpory
  4. 4
    Skúsenosti a surová sila
Tím Red Bull – BORA – hansgrohe predstavil svoj osemčlenný tím pre Tour de France 2026. Keďže stajňa mieri na celkové víťazstvo, post lídra si rozdelia Remco Evenepoel a Florian Lipowitz.
Belgičan a Nemec prichádzajú do Francúzska – na svojich nových bicykloch – s pozoruhodne podobnými úspechmi. Obaja vyhrali biely dres pre najlepšieho mladého jazdca a v uplynulých dvoch ročníkoch Tour de France skončili na treťom mieste v celkovom poradí. Tým sa zaradili medzi absolútnu svetovú elitu etapových pretekárov. Teraz sa prvýkrát postavia na štart najväčších cyklistických pretekov bok po boku.
Quotation
Tour už nevyhráva len výnimočný jazdec, ale aj výnimočný tím
Zak Dempster, športový riaditeľ tímu Red Bull – BORA – hansgrohe
Ich odlišné silné stránky vytvárajú skvelé partnerstvo. Evenepoel patrí medzi najdynamickejších a najvšestrannejších jazdcov v pelotóne. Lipowitz sa vyprofiloval ako jeden z najkonzistentnejších pretekárov v etapových pretekoch. Spoločne poskytujú tímu Red Bull – BORA – hansgrohe úroveň taktickej flexibility, ktorú dokáže dorovnať len málokto.

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„Tour už nevyhráva len výnimočný jazdec, ale aj výnimočný tím,“ povedal Zak Dempster, športový riaditeľ tímu Red Bull – BORA – hansgrohe. „Veríme, že na štart privedieme jeden z celkovo najkomplexnejších tímov. V Remcovi a Florianovi máme dvoch lídrov, ktorí už dokázali, že sa na Tour môžu dostať na pódium. Ich odlišné silné stránky nám poskytujú taktické možnosti, ktoré by sa mohli ukázať ako rozhodujúce.“
01

Red Bull – BORA – hansgrohe: Zloženie tímu na Tour de France 2026

Tím Red Bull – BORA – hansgrohe oznámil zloženie svojho tímu pre Tour de France 2026 pred veľkým štartom (Grand Départ) v Barcelone 4. júla. Pre nemecký WorldTeam pôjde už o 13. účasť na najprestížnejších cyklistických pretekoch. Stajňa chce nadviazať na viac ako desaťročie na Tour, ktoré je popretkávané úspechmi.
Osemčlenná zostava Red Bull – BORA – hansgrohe na Tour de France 2026:
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Remco Evenepoel a Florian Lipowitz sú lídri

Remco Evenepoel a Florian Lipowitz z tímu Red Bull – BORA – hansgrohe počas pretekov Trofeo Ses Salines (24 km) na Mallorke v Španielsku 29. januára 2026.

Lipowitz je introvert, Evenepoel sa v centre pozornosti cíti ako doma

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Stratégia tímu Red Bull – BORA – Hansgrohe v celkovej klasifikácii na Tour de France spočíva v dvojitom útoku, na čele ktorého stoja dvaja velikáni súčasnej cestnej cyklistiky – Evenepoel a Lipowitz.
Evenepoel sa pripojil k tímu Red Bull – BORA – Hansgrohe medzi sezónami 2025 a 2026. Jedným z dôvodov jeho angažovania bola práve Tour de France. Tento 26-ročný Belgičan má skúsenosti s víťazstvom na Grand Tour (La Vuelta 2022). Dokázal, že vie podávať výkony na najväčších podujatiach tohto športu – získal zlaté medaily v cestných pretekoch a časovke na olympiáde v Paríži 2024, rovnako tak aj štyri tituly majstra sveta (jeden v cestných pretekoch, tri v časovke). Ročník 2026 bude jeho tretím štartom na Tour a bude sa snažiť napraviť si reputáciu po tom, čo bol vlani v 14. etape nútený pre chorobu z pretekov odstúpiť.
Belgičan nie je jedinou nádejou tímu v celkovom poradí. V roku 2025 sa na svojej prvej Tour de France do popredia dostal nemecký talent Florian Lipowitz. Hoci spočiatku jazdil na podporu Primoža Rogliča, v záverečnom týždni pretekov bol jednoznačne silnejším z dvojice a preukázal skúsenosti a schopnosti, ktoré prevyšovali jeho vek. Skončil na celkovom treťom mieste za Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom. Zároveň získal pre tím vôbec prvý biely dres pre najlepšieho mladého jazdca. Tento 25-ročný cyklista mal pred Tour de France 2026 pôsobivú prípravu, vrátane víťazstva na Tour of Slovenia a druhého miesta na Tour de Romandie za Tadejom Pogačarom.
Hoci väčšina tímov vyberá jedného výrazného uchádzača o celkové víťazstvo, tím Red Bull – BORA – hansgrohe už dokázal, že mať dvoch spolulídrov môže hrať v ich prospech. Jai Hindley a Giulio Pellizzari spoločne viedli tím na májovom Giro d’Italia, pričom Hindley skončil tretí za Jonasom Vingegaardom a Felixom Gallom.
03

Jai Hindley a Maxim van Gil: Základ horskej podpory

Jay Hindley z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe opäť na stupňoch víťazov na Gire.

Jay Hindley opäť na pódiu

© RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

Aby pomohli Evenepoelovi a Lipowitzovi v boji o celkové víťazstvo, potrebujú lídri tímu podporu, keď sa preteky dostanú do hôr. To nastane už v prvom týždni trasy Tour 2026. Tu sa do popredia dostanú horskí domestici (jazdci špecializujúci sa na podporu hlavne v stúpaniach) a budú hrať kľúčovú úlohu pri asistencii tejto dvojici. A to hneď viacerými spôsobmi. Ak budú brániť žltý dres, môžu byť nasadení na odrážanie útokov súperových tímov a poskytovať krytie a bicykel, za ktorým sa dá v stúpaní držať. Naopak, ak budú útočiť, môžu nastaviť dravé tempo v snahe vyčerpať horských domestikov ostatných uchádzačov o celkové víťazstvo, čím nechajú súperov osamotených a bez krytia.
Horskí domestici tímu Red Bull – BORA – hansgrohe disponujú kombináciou skúseností, ktorá by mala Evenepoelovi a Lipowitzovi dobre poslúžiť v ktoromkoľvek zo siedmich dní v horách. Jai Hindley vie, čo je potrebné na víťazstvo v Grand Tour. Tento Austrálčan štartuje na svojej tretej Tour de France čerstvo po tom, čo obsadil tretie miesto na Giro d’Italia. Jediné etapové víťazstvo tohto 30-ročného pretekára na Tour prišlo v Pyrenejách v roku 2023. Keď sa preteky dostanú do tohto pohoria už v 3. etape, bude užitočným spojencom.
Maxim van Gils sa vrátil k pretekaniu na Tour Auvergne – Rhône-Alpes, kde ako súčasť úniku vyhral etapu s množstvom stúpaní. Odkedy podpísal zmluvu s tímom v roku 2025, bude táto sezóna pre 26-ročného Belgičana už treťou na Tour a prvou na Grand Tour v drese Red Bull – BORA – hansgrohe.
Maxim Van Gils z tímu Red Bull – BORA – hansgrohe na trati pretekov Liège – Bastogne – Liège v Belgicku pred 112. ročníkom v roku 2026.

Maxim Van Gils sa po zranení vrátil v skvelej forme

© Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

04

Skúsenosti a surová sila

Hlavným zameraním tímu bude ochrana Evenepoela a Lipowitza, a ich snaha o celkové víťazstvo. V rovinatých a kopcovitých etapách táto zodpovednosť pripadne Janovi Tratnikovi, Mattiovi Cattaneovi, Nicovi Denzovi a Timovi van Dijkeovi.
Tratnik je skúsený jazdec. Tento 36-ročný cyklista bude kapitánom tímu a na ceste bude tlmočiť pokyny vedenia v náročnom prostredí profesionálnej cestnej cyklistiky. Zabezpečí, aby tempo a pozícia tímu na trati boli na najvyššej úrovni.
24. mája 2026: Maxim van Gils a jazdci tímu Red Bull – BORA – hansgrohe v akcii počas fotenia dresov pre Tour de France v pohorí Sierra Nevada v Španielsku.

Jazdci tímu Red Bull – BORA – hansgrohe sú pripravení

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

35-ročný Talian Cattaneo je ďalším veteránom pelotónu a v Barcelone vstúpi do svojej 15. Grand Tour. Okrem svojich ťažko nadobudnutých skúseností je taktiež špecialistom na časovky. To by mohlo tímu pomôcť k víťaznému štartu v úvodnej tímovej časovke v okolí Barcelony.
Nemec Denz štartuje na svojej druhej Tour de France a tento rouleur má v aktuálnej sezóne za sebou už jednu Grand Tour. Pri zisku tretieho miesta na Giro d’Italia podporil Hindleyho. Ako jasný majster únikov bude dúfať, že k svojim trom etapovým víťazstvám na Giro pridá aj triumf v etape na Tour de France. Stať sa to môže najmä v pokojnejšom dni v boji o celkové poradie.
Nakoniec je tu Tim van Dijke, ktorý na Tour de France 2026 zažije svoj debut. Tento holandský špecialista na jednodňové podujatia vie, čo je potrebné na to, aby obstál v trojtýždňových pretekoch. Vo svojej kariére už absolvoval dva veľké eventy. Zlomená kľúčna kosť počas tréningového tábora vo vysokých nadmorských výškach mu síce mierne narušila prípravu, ale na preteky nastupuje odhodlaný. Aj on bude kľúčovým článkom v tíme Red Bull – BORA – hansgrohe.
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Súčasť tohto článku

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BelgiumBelgium

Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

Cyklistika