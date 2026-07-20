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Cyklistika
Red Bull – BORA – hansgrohe na Tour de France 2026: Spoznaj členov tímu
Osem jazdcov na čele s Remcom Evenepoelom a Florianom Lipowitzom, ktorí tvoria tím Red Bull – BORA – hansgrohe na Tour de France. Každý z nich bude mať na najväčších pretekoch roka kľúčovú úlohu.
Tím Red Bull – BORA – hansgrohe predstavil svoj osemčlenný tím pre Tour de France 2026. Keďže stajňa mieri na celkové víťazstvo, post lídra si rozdelia Remco Evenepoel a Florian Lipowitz.
Belgičan a Nemec prichádzajú do Francúzska – na svojich nových bicykloch – s pozoruhodne podobnými úspechmi. Obaja vyhrali biely dres pre najlepšieho mladého jazdca a v uplynulých dvoch ročníkoch Tour de France skončili na treťom mieste v celkovom poradí. Tým sa zaradili medzi absolútnu svetovú elitu etapových pretekárov. Teraz sa prvýkrát postavia na štart najväčších cyklistických pretekov bok po boku.
Tour už nevyhráva len výnimočný jazdec, ale aj výnimočný tím
Ich odlišné silné stránky vytvárajú skvelé partnerstvo. Evenepoel patrí medzi najdynamickejších a najvšestrannejších jazdcov v pelotóne. Lipowitz sa vyprofiloval ako jeden z najkonzistentnejších pretekárov v etapových pretekoch. Spoločne poskytujú tímu Red Bull – BORA – hansgrohe úroveň taktickej flexibility, ktorú dokáže dorovnať len málokto.
„Tour už nevyhráva len výnimočný jazdec, ale aj výnimočný tím,“ povedal Zak Dempster, športový riaditeľ tímu Red Bull – BORA – hansgrohe. „Veríme, že na štart privedieme jeden z celkovo najkomplexnejších tímov. V Remcovi a Florianovi máme dvoch lídrov, ktorí už dokázali, že sa na Tour môžu dostať na pódium. Ich odlišné silné stránky nám poskytujú taktické možnosti, ktoré by sa mohli ukázať ako rozhodujúce.“
01
Red Bull – BORA – hansgrohe: Zloženie tímu na Tour de France 2026
Tím Red Bull – BORA – hansgrohe oznámil zloženie svojho tímu pre Tour de France 2026 pred veľkým štartom (Grand Départ) v Barcelone 4. júla. Pre nemecký WorldTeam pôjde už o 13. účasť na najprestížnejších cyklistických pretekoch. Stajňa chce nadviazať na viac ako desaťročie na Tour, ktoré je popretkávané úspechmi.
Osemčlenná zostava Red Bull – BORA – hansgrohe na Tour de France 2026:
- Maxim van Gils
- Mattia Cattaneo
- Jan Tratnik
- Nico Denz
- Tim van Dijke
02
Remco Evenepoel a Florian Lipowitz sú lídri
Stratégia tímu Red Bull – BORA – Hansgrohe v celkovej klasifikácii na Tour de France spočíva v dvojitom útoku, na čele ktorého stoja dvaja velikáni súčasnej cestnej cyklistiky – Evenepoel a Lipowitz.
Evenepoel sa pripojil k tímu Red Bull – BORA – Hansgrohe medzi sezónami 2025 a 2026. Jedným z dôvodov jeho angažovania bola práve Tour de France. Tento 26-ročný Belgičan má skúsenosti s víťazstvom na Grand Tour (La Vuelta 2022). Dokázal, že vie podávať výkony na najväčších podujatiach tohto športu – získal zlaté medaily v cestných pretekoch a časovke na olympiáde v Paríži 2024, rovnako tak aj štyri tituly majstra sveta (jeden v cestných pretekoch, tri v časovke). Ročník 2026 bude jeho tretím štartom na Tour a bude sa snažiť napraviť si reputáciu po tom, čo bol vlani v 14. etape nútený pre chorobu z pretekov odstúpiť.
Belgičan nie je jedinou nádejou tímu v celkovom poradí. V roku 2025 sa na svojej prvej Tour de France do popredia dostal nemecký talent Florian Lipowitz. Hoci spočiatku jazdil na podporu Primoža Rogliča, v záverečnom týždni pretekov bol jednoznačne silnejším z dvojice a preukázal skúsenosti a schopnosti, ktoré prevyšovali jeho vek. Skončil na celkovom treťom mieste za Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom. Zároveň získal pre tím vôbec prvý biely dres pre najlepšieho mladého jazdca. Tento 25-ročný cyklista mal pred Tour de France 2026 pôsobivú prípravu, vrátane víťazstva na Tour of Slovenia a druhého miesta na Tour de Romandie za Tadejom Pogačarom.
Hoci väčšina tímov vyberá jedného výrazného uchádzača o celkové víťazstvo, tím Red Bull – BORA – hansgrohe už dokázal, že mať dvoch spolulídrov môže hrať v ich prospech. Jai Hindley a Giulio Pellizzari spoločne viedli tím na májovom Giro d’Italia, pričom Hindley skončil tretí za Jonasom Vingegaardom a Felixom Gallom.
03
Jai Hindley a Maxim van Gil: Základ horskej podpory
Aby pomohli Evenepoelovi a Lipowitzovi v boji o celkové víťazstvo, potrebujú lídri tímu podporu, keď sa preteky dostanú do hôr. To nastane už v prvom týždni trasy Tour 2026. Tu sa do popredia dostanú horskí domestici (jazdci špecializujúci sa na podporu hlavne v stúpaniach) a budú hrať kľúčovú úlohu pri asistencii tejto dvojici. A to hneď viacerými spôsobmi. Ak budú brániť žltý dres, môžu byť nasadení na odrážanie útokov súperových tímov a poskytovať krytie a bicykel, za ktorým sa dá v stúpaní držať. Naopak, ak budú útočiť, môžu nastaviť dravé tempo v snahe vyčerpať horských domestikov ostatných uchádzačov o celkové víťazstvo, čím nechajú súperov osamotených a bez krytia.
Horskí domestici tímu Red Bull – BORA – hansgrohe disponujú kombináciou skúseností, ktorá by mala Evenepoelovi a Lipowitzovi dobre poslúžiť v ktoromkoľvek zo siedmich dní v horách. Jai Hindley vie, čo je potrebné na víťazstvo v Grand Tour. Tento Austrálčan štartuje na svojej tretej Tour de France čerstvo po tom, čo obsadil tretie miesto na Giro d’Italia. Jediné etapové víťazstvo tohto 30-ročného pretekára na Tour prišlo v Pyrenejách v roku 2023. Keď sa preteky dostanú do tohto pohoria už v 3. etape, bude užitočným spojencom.
Maxim van Gils sa vrátil k pretekaniu na Tour Auvergne – Rhône-Alpes, kde ako súčasť úniku vyhral etapu s množstvom stúpaní. Odkedy podpísal zmluvu s tímom v roku 2025, bude táto sezóna pre 26-ročného Belgičana už treťou na Tour a prvou na Grand Tour v drese Red Bull – BORA – hansgrohe.
04
Skúsenosti a surová sila
Hlavným zameraním tímu bude ochrana Evenepoela a Lipowitza, a ich snaha o celkové víťazstvo. V rovinatých a kopcovitých etapách táto zodpovednosť pripadne Janovi Tratnikovi, Mattiovi Cattaneovi, Nicovi Denzovi a Timovi van Dijkeovi.
Tratnik je skúsený jazdec. Tento 36-ročný cyklista bude kapitánom tímu a na ceste bude tlmočiť pokyny vedenia v náročnom prostredí profesionálnej cestnej cyklistiky. Zabezpečí, aby tempo a pozícia tímu na trati boli na najvyššej úrovni.
35-ročný Talian Cattaneo je ďalším veteránom pelotónu a v Barcelone vstúpi do svojej 15. Grand Tour. Okrem svojich ťažko nadobudnutých skúseností je taktiež špecialistom na časovky. To by mohlo tímu pomôcť k víťaznému štartu v úvodnej tímovej časovke v okolí Barcelony.
Nemec Denz štartuje na svojej druhej Tour de France a tento rouleur má v aktuálnej sezóne za sebou už jednu Grand Tour. Pri zisku tretieho miesta na Giro d’Italia podporil Hindleyho. Ako jasný majster únikov bude dúfať, že k svojim trom etapovým víťazstvám na Giro pridá aj triumf v etape na Tour de France. Stať sa to môže najmä v pokojnejšom dni v boji o celkové poradie.
Nakoniec je tu Tim van Dijke, ktorý na Tour de France 2026 zažije svoj debut. Tento holandský špecialista na jednodňové podujatia vie, čo je potrebné na to, aby obstál v trojtýždňových pretekoch. Vo svojej kariére už absolvoval dva veľké eventy. Zlomená kľúčna kosť počas tréningového tábora vo vysokých nadmorských výškach mu síce mierne narušila prípravu, ale na preteky nastupuje odhodlaný. Aj on bude kľúčovým článkom v tíme Red Bull – BORA – hansgrohe.
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