Opäť to dokázali! Staronové tváre Red Bull Campus Clutch letia do Istanbulu

✈️ Letia do Istanbulu

Je to tu! Národné finále študentského turnaja Red Bull Campus Clutch opäť privítalo tých najlepších vysokoškolákov v hre Valorant na pôde FMK trnavskej univerzity UCM. Štyri najlepšie tímy, ktoré prešli dvomi kvalifikáciami sa v sobotu 4. novembra stretli, aby ukázali, ktorý z nich je ten najlepší a zaslúži si postúpiť na globálne finále Red Bull Campus Clutch v tureckom Istanbule.

V prvom semifinálovom zápase sa v mierne odlišnom zložení streli minuloroční finalisti. Chalani z ESTUBA (SamQ, robotnik fero, HyDeZy, Flare, králikSK) nastúpili proti tímu Gumkáči (shmuk, LaggS, ayyzicle, FEFJKIXX, Destiny a kouč resp1re). Tieto dva tímy sa veľmi dobre poznali už z minuloročného finále. Vtedy to boli Gumkáči v inom zložení, ktorí slovenské finále vyhrali a dostali sa na globálne podujatie v Brazílii.

Aj tento rok preto zostava okolo destinyho, LaggSa a resp1reho patrila medzi favorizované tímy. Priebeh zápasu bol jednoznačný a na prvej mape Ascent zvíťazili Gumkáči bezproblémovo 13:3. Druhá mapa bola výberom tímu ESTUBA, ani to však študentov bratislavskej univerzity nezachránilo a zápas prehrali rovnako, 3:13.

