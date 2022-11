LaggS: Finále sme si veľmi užili. Vedeli sme, že máme proti sebe silného súpera a tentokrát sme ho nechceli podceniť, ako sme to spravili v kvalifikácii. Tesný výsledok prvej mapy nám určite dal veľký „mental boost“ a myslím si, že na našich súperov to malo opačný efekt.

AyxeN: Sme všetci naozaj šťastní. Ďakujeme, že môžeme vyraziť do Brazílie. Uvidíme, čo nastane tam. Keďže sme viacerí z top tímov na Slovensku, tak sme sa nejak pozbierali a ani sme moc netrénovali, prišli sme rovno sem. Čakali sme, že to bude trošku ľahšie, ale nakoniec sa nám to podarilo. Budú tam top hráči, takže sa posnažíme niečo nacvičiť...