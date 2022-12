desty: Nemám to ako cieľ, ale keby sa naskytla šanca, dal by som do toho všetko.

LaggS: Môj cieľ je, samozrejme, vyhrať Champions, ale predtým je to určite stať sa pro hráčom.

respire: Momentálne to beriem ako hobby, ale ak sa niečo dobré naskytne, určite tomu dám šancu.

WicketFruit: Nakoľko je profesionálne hranie veľmi časovo náročné, popri vysokej škole a pracovných povinnostiach sa mi tomu nedá venovať naplno. Aktuálne to mám len ako hobby a nechám sa prekvapiť, ako sa to vyvinie.

Ayxen: Momentálne to beriem ako zábavu, ale keby sa naskytla šanca, určite by som sa do toho pustil.