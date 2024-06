Dňa 21. mája opustili trojčlenné posádky svoje kreditné karty, telefóny a vydali sa za zážitkami v súťaži Red Bull Can You Make It? . Tímy štartovali z piatich miest, ktorými boli Amsterdam, Barcelona, Budapešť, Kodaň a Miláno. Cieľovou stanicou bol Berlín. Počas tejto cesty museli plniť rôzne výzvy (ktoré denne natáčali na video) a navštíviť takzvané checkpointy, v ktorých na nich čakali ďalšie „challenge“, za ktoré dostávali body a to najcennejšie – platidlo v podobe Red Bull plechoviek.

Takto vyzerá začiatok životného dobrodružstva © Balazs Palfi / Red Bull Content Pool

Jeden z checkpointov sa nachádzal v Bratislave. Na to, aby ho tímy úspešne zvládli, museli absolvovať adrenlínovú aktivitu UFO SkyWalk , a teda prejsť sa po vonkajšej strane reštaurácie na Moste SNP. Nič sa neboj, po celý čas boli istení lanami a v sprievode profesionálov, takže si so sebou odniesli fantastickú skúsenosť. A takých bolo oveľa viac!

Dal by si sa nahovoriť? © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Lepšie je nepozerať sa pod nohy © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Po takom zážitku sú všetci vysmiati ako lečo © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Rýchly Pierre Baguette snack, Budiška a ide sa ďalej © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Oáza na oddych pre súťažiacich © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Absolútna romantika © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Bratislavská výzva bola pre The Matadors určite vrcholom © Filip Nagy / Red Bull Content Pool

01 Zvíťazili americkí Gladiátori

Súťažiaci si mali možnosť napríklad vyskúšať aj wakeboarding v nemeckom Hannoveri, taktiež lezenie na lezeckej stene v Slovinsku alebo aj preteky čašníkov s názvom „coffee boy“ v Bordeaux.

„Coffee boy“ preteky v Bordeaux si vyžadovali koncentráciu a pevnú ruku © Cameron Joslin/Red Bull Content Pool Wakeboarding bol výzvou v nemeckom Hannoveri © Pascal Lieleg / Red Bull Content Pool Na checkpointe v Belgicku sa jazdilo lokálnou dopravou © Jelle Lapere / Red Bull Content Pool Veslovanie na gondole - čo iné môže byť ako výzva v Benátkach © Rontej Hoxha / Red Bull Content Pool V slovinskom Vrbnje si bolo treba po body vyliezť © Nejc Ferjan/Red Bull Content Pool Tímy sa v Rotterdame naučili zlaňovať © Tom Doms / Red Bull Content Pool V Záhrebe to mali tímy ešte aj s freestyle BMX šoukou © Tina Kadoic/Red Bull Content Pool

Dokopy účastníci v rámci súťaže splnili 1 800 takýchto checkpoint challengov a ďalších 8 000 pomimo. Kto sa však napokon stal víťazom Red Bull Can You Make it? 2024?

Podarilo sa to tímu Gladiators z USA. Ich príbeh sa začal na Texaskej univerzite A&M a dotiahli to až do samotného Berlína s počtom bodov 18 784 a na konte precestovanými ôsmimi krajinami.

Tím Gladiators © Nady El-Tounsy / Red Bull Content Pool

Crazy však? A to všetko len za sedem dní!

Členovia tímu boli po dosiahnutí cieľovej rovinky v Berlíne neskutočne šťastní a plní emócií. Spoznali mnoho ľudí a nazbierali životné príbehy a zážitky, na ktoré nikdy nezabudnú. Avšak, nie len Gladiators sú víťazi. Všetci, ktorým sa podarilo zdolať prekážky a dostať sa do cieľa len za pomoci Red Bull plechoviek, si zaslúžia poklonu.

Letenky za pár plechoviek?

Za sedem dní dokázali tímy precestovať 600 000 km a vytradeovať viac ako 44 000 plechoviek. Čo všetko sa im podarilo vykšeftiť? Napríklad Gladiators sa pošťastilo niečo neuveriteľné, a to vymeniť plechovky za letenku z Barcelony do Hannoveru, čo je viac ako 1 500 km. Uletené však? Plechovky účastníci vymieňali za lístky na vlak, postarali sa im o jedlo, slúžili ako platidlo pri stopovaní a zabezpečili im strechu nad hlavou (no nie vždy, haha 😂).

02 A ako sa darilo tímom zo Slovenska?

Slovak Can Surfers v cieli © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

Nás reprezentovali tri tímy, ktorými boli: Totkato, Slovak Can Surfers a Bremsojn. Nepodarilo sa im síce vyhrať, avšak dostali sa do cieľa a pozbierali spomienky na celý život.

Michal z tímu Totkato : „Najlepší zážitok bol, keď sme stretli úplne náhodne v strede Holandska človeka, ktorý bol na nás strašne dobrý, kúpil nám lístky do Berlína, ubytoval nás v hoteli, odviezol nás presne tam, kde sme potrebovali a urobil celú túto experience omnoho príjemnejšou!“

Ale vždy to nebolo také jednoduché. V hneď prvý deň sa im totižto nepodarilo nájsť ubytovanie na hraniciach medzi Dánskom a Nemeckom, a museli sa 10 kilometrov brodiť po poli a spať v tmavom lese za silného dažďa. „Najikonickejšia výmena pre nás bola, keď sme vymenili plechovky za hamburgre vo fast foode. Boli sme vtedy extrémne hladní a zničení. Vtedy to pre nás naozaj veľa znamenalo!“ Chalani sú veľkí bojovníci a aj keď ich počas cesty musel pre problémy so žalúdkom opustiť dôležitý článok Miro Bača, takže ostali na všetko už len dvaja, na 100% by do toho šli znova. Získali množstvo skúseností, spoznali kopu super ľudí a zabavili sa ako nikdy pred tým.

Dievčatá z tímu Bremsojn si to taktiež užili maximálne. Hlavne chvíle, ktoré spolu strávili ako nerozlučná trojka.

Paťka z tímu Bremsojn:„ Ten čas bez mobilov bol pre nás taký vzácny, že aj keď sme ich dostali naspäť do rúk a mohli otvoriť obálku, povedali sme si, že si dáme spoločnú večeru bez mobilov a bez akéhokoľvek vyrušovania. Netešili sme sa na ten moment, kedy sme ich museli naspäť zapnúť.“

Baby nevedeli definovať jeden najlepší moment, vraj celé toto dobrodružstvo bol jeden veľký zážitok. „Boli tam highlithy ako napríklad, keď sme stopovali a zastavili nám najzlatší ľudia na svete, odviedli nás v Porsche, no väčší zážitok ako z jazdy sme mali z tých ľudí. Doteraz sme v kontakte, pýtali sa nás, či sme v poriadku, zaujímali sa o nás.“

Podobne ako tím Totkato, aj ony mali problémy v Nemecku. Strávili sedem hodín na stanici a snažili sa vymeniť Red Bull za lístok na autobus. Vtedy už pociťovali veľký pocit zúfalstva.

Všetko je možné aj keď to vyzerá, že sa to nedá Bremsojn

Neodradilo ich ani niekoľko ťažkých momentov, na Red Bull Can You Make It? by išli pokojne znova a dokonca sa už aj informovali, či by to bolo možné sa prihlásiť ešte raz.

„Anjel na modrej Vespe - tak voláme chlapca z požičovne, ktorý hneď vedel o čo ide, keď nás zbadal s veľkou tabuľou RED BULL CAN YOU MAKE IT? smer Berlín. Bol od začiatku odhodlaný, že nás ide dostať priamo do Berlína. Pôvodne nám chcel požičať Vespy, ale toto nebolo možné kvôli papierovačkám. Nakoniec zobrali s kolegom dodávku a previezli nás 300 kilometrov, po ceste nám kúpili večeru a nakoniec nám vybavili nocľah u ich kolegu.“ Dievčatá mali na záver súťaže na konte magických 7 777 bodov. 🥳

Ak ťa zaujíma, ako vyzerala cesta slovenských ale aj zahraničných tímov, videá, ktoré zdieľali priamo zo svojej cesty si môžeš pozrieť tu na webe www.redbullcanyoumakeit.com .

🌍🧳 Partnermi tohto projektu, vďaka ktorým môžu tieto tímy precestovať Európu, sú adrenalínová atrakcia UFO Skywalk , cestovná kancelária Injoy agency a cestovateľská stránka Tour De Svet .