Zoznám sa s dychberúcimi príbehmi členov tímu Red Bull Desert Wings

Red Bull Desert Wings tím patrí každý rok medzi najsilnejšie zostavy na dakarskom piesku. Pre rok 2022 sa rozširuje o víťaza poslednej edície, Kevina Benavidesa . Toto sú štyri neuveriteľné príbehy , na ktorých konci stoja odhodlaní jazdci, ktorí si plnia svoj sen. Dakar je vášeň a na jeho dokončenie je potrebné vynaložiť veľa síl. Ale o tom, že sebazaprenie a tvrdá práca sa vyplatí , sa presvedčíš nižšie.

01 Toby Price

Toby Price je vždy adept na víťazstvo © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Dvojnásoboný víťaz Dakaru, Toby Price , ešte nejaký čas za riadidlami ostane. Minimálne na ďalšie dva roky, na ktoré podpísal zmluvu s KTM. Takže sa máš na čo tešiť aj napriek tomu, že sa pohrával s myšlienkou prestupu za volant pretekárskeho auta. Dokonca sa mu podarilo vyhrať niekoľko pretekov na štyroch kolesách . Našťastie však ostáva verný svojej najväčšej láske, motorkám. Posledný Dakar pre Tobyho nebol veľmi šťastný, keď ho ukončil predčasne kvôli pádu. Zlomil si kľúčnu kosť a s pretekmi bol amen.

Mal som pocit, akoby mi niekto vrážal nôž do zápästia. Toby Price

Tento pád predstavuje bolestivý historický moment v jeho kariére – jeho 30. zlomeninu . Na zozname nájdeš aj fraktúru stehennej kosti a krku. Avšak, aj napriek tomu si získal mnoho nových fanúšikov a jednu špeciálnu prezývku. Austrálsky „bush mechanic” si totiž v maratónskej etape roztrhal pneumatiku , ktorú si do ďalšej etapy opravil lepiacou páskou a sťahovacími páskami. S takýmto upgradom zavŕšil deň na druhom mieste.

Ale ak Tobyho poznáš, tak vieš, že berie všetko alebo nič. Zo siedmich vystúpení sa dostal do cieľa päťkrát a vždy v prvej trojke. Je to vôbec prvý Austrálčan, ktorý vyhral Dakar . V 2019 to bolo dokonca so zlomeným zápästím. „Mal som pocit, ako keby to horelo, akoby mi niekto vrážal nôž do zápästia,“ povedal po pretekoch.

Toby Price a jeho prvá výhra na Rely Dakar 2016 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Pri vlaňajšom Dakare mal Toby pád a v deviatej etape odstúpil. Zocelený po troch operáciach má jediný cieľ: „Úloha na ďalšie dva roky je pridať ďalší titul. Ak sa mi podarí pridať dva, bude to ešte lepšie.” Ako sám hovorí, „je to naozaj ťažké vysvetliť, ale len čo si nasadíš prilbu a vyrazíš na motorke, niečo cvakne. Ako vypínač, prepne sa a ideš na plný plyn.” Tobymu v nádrži ešte ostáva mnoho pretekárskych rokov, a preto je s ním nutné rátať pri každých ďalších pretekoch, na ktoré sa postaví.

02 Matthias Walkner

Matthias Walkner tento rok vyhráva jednu súťaž za druhou © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Rakúsky jazdec na motorke z rakúskej továrne. Matthias Walkner začínal s motorkami ako 16-ročný , keď pracoval v predajni. Zlepšoval tu svoje mechanické zručnosti a rozširoval svoje vedomosti o motocykloch. O dva roky neskôr sa stal členom rodiny KTM a vyhral titul v MX3 .

Bez progresu je veľmi ťažké ostať psychicky silný. Matthias Walkner

Dakar 2015 bol jeho prvý, kde pôsobil ako „nosič vody” pre legendu – Marca Comu . O rok na to sa na štart postavil opäť. Walkner však utrpel ťažký pád v siedmej etape , ktorý ho takmer stál celú pretekársku kariéru. Po hororovom úraze, pri ktorom si okrem iného zlomil stehennú kosť, bol Matthias odvezený do nemocnice , kde pred operáciou doktorovi povedal, aby spravil to najlepšie, čo môže, pretože v jeho rukách je teraz celá jeho kariéra.

Matthias Walkner v Abu Zabí © DPPI / Red Bull Content Pool

Po operácii začalo zotavovanie a rekonvalescencia, ktorá trvala 30 hodín týždenne po dobu 24 týždňov . „Prvé týždne išli veľmi dobre, avšak od ôsmeho do 15. týždňa som takmer nepozoroval žiadne zmeny. Stav môjho kolena sa vôbec nezlepšoval. Bez progresu je veľmi ťažké ostať psychicky silný.” Matthias trénoval hlavne preto, aby mohol opäť žiť normálnym životom.

Matthias Walkner pri výhre na Rely Dakar © Maragni/Red Bull Content Pool

O rok sa mu podarilo na Dakar vrátiť. A to vo veľkom štýle, keď obsadil 2. miesto za svojím tímovým kolegom Samom Sunderlandom . V zlepšovaní pokračoval aj v roku 2018, keď sa mu podarilo splniť si sen a Dakar vyhrať. Dobre má našliapnuté aj teraz, v 2021 sa mu podarilo vyhrať FIM Cross-Country Rallies World Championship. Na Dakare 2022 bude silným želiezkom v ohni.

03 Sam Sunderland

Sam Sunderland na svojom Gase trtí piesky v Abu Dabí © Kim Marcin / Red Bull Contentpool

Sunder Sam začal ničiť svojich súperov už keď mal sedem rokov . Na svoj prvý Dakar sa postavil ako 22-ročný. Cesta za úspechom však pre tohto Brita nebola vôbec ľahká. Svoje prvé tri vystúpenia na týchto pretekoch ani nedokončil . Avšak, ak má byť niekto synonymom toho, že tvrdá práca sa vyplatí a vyhrať si zaslúži ten, kto sa nevzdá, je to práve Sam. Na svoj sen si musel ešte chvíľu počkať. Ťažká rana v kariére prišla na Rely Merzouga. Tvrdý pád a zlomenina stehennej kosti bola iba začiatkom hororu , ktorý na Sunderlanda čakal.

Uvedomil som si, že ma chcú operovať pri plnom vedomí, pri operácii, ktorá zahŕňa prevŕtanie stredu celej kosti a následné zatlčenie a prišraubovanie výstuže. Sam Sunderland

Sam sa ocitol v nemocnici , v ktorej by si si nenechal operovať malíček na nohe a nie to celú nohu, keď to dokonca môže ovplyvniť zvyšok kariéry. Po 12 hodinách od pádu sa začali diať veci. „Nevedeli sme sa medzi sebou dorozumieť. Uvedomil som si, že ma chcú operovať pri plnom vedomí , pri operácii, ktorá zahŕňa prevŕtanie stredu celej kosti a následné zatlčenie a prišraubovanie výstuže.” Sam teda musel dať dostatočne najavo, že takúto operáciu pri vedomí nepodstúpi a tak čakal ďalšiu hodinu na anesteziológa . Ten netrafil žilu a tak Samovi opuchla ruka, čo mu spôsobilo ďalšiu bolesť.

Sam Sunderland v akcí © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

„Nevedel som, čo ešte sa môže pokaziť”. Lenže, hrôza sa ešte len stupňovala . Keď sa prebral a uvidel röntgenovú snímku, zachvátila ho panika. Jeho noha mala o 15% iný uhol než je bežné. „Dnes mám jednu nohu kratšiu o dva centimetre a musím nosiť špeciálnu vložku do topánky. Bol som mimoriadne odhodlaný uzdraviť sa , pretože som mal pocit, že mi niečo vzali. Bol som pripravený na útok na dakarský titul a túto možnosť mi vytrhli z rúk. Chcel som to získať späť. Chcel som súťažiť na Dakare. To bol môj hnací motor.”

Sam Sunderland s trofejou z Rely Dakar © Marcelo Maragni

Aj napriek tvrdému tréning však nejdú veci vždy tak, ako by si chcel. Tímový lekár sa po zhliadnutí snímkov z röntgenu rozhodol nepustiť Sama na Dakar 2016 . Rok prestávky však Sunderland využil najlepšie, ako mohol. Vďaka tomu prvú polovicu ďalšieho ročníka rely viedol na čele pred skupinou motorkárov. „ Cítil som na svojich ramenách váhu celého sveta . Jazdiť sústredený bolo mimoriadne ťažké. V momente, ako som prešiel cez cieľ, som sa rozplakal. Ten pocit bol nepopísateľný. Ak zažiješ niečo podobné, budeš mať pocit, že dokážeš čokoľvek, ale musíš tvrdo pracovať . Nič len tak nedostaneš. Musíš si to zaslúžiť. Mne sa to podarilo!”

04 Kevin Benavides

Kevin Benavides presedlal na KTM © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Minuloročný víťaz Rely Dakar, Kevin Benavides , prichádza do tímu značky KTM. Sen, ktorý odštartoval debutom na Dakare 2016, sa stal skutočnosťou. Iba 14 dní pred ročníkom 2017 si zlomil ruku a na štart tak mohol zabudnúť. O rok neskôr sa vrátil do sedla a ukázal, že za riadidlá dakarského špeciálu jednoznačne patrí. Vyjazdil si druhé miesto. Ale tak, ako to na Dakare chodí, aj Kevin si vyskúšal, aké to je byť raz hore a inokedy dole. Aký tvrdý Dakar môže byť, sa presvedčil v sezóne 2020, keď mu 44 km pred cieľom vypovedal službu motor , vtedy ešte na Honde.

Kevin Benavides získava skúsenosti so svojou KTM na Rely Maroko © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

To znamenalo štvorhodinovú stratu, penalizáciu za výmenu motora a konečné 19. miesto. Po výhre na Dakare 2021, o ktorú usiloval dlhé roky, prišiel čas pridať sa do tímu Red Bull KTM Factory Racing . Kevin Benavides má za sebou viac ako 4 000 kilometrov testovania svojej novej dvojkolesovej lásky. „ Prestup ku KTM bol veľmi dôležitý . Stanovil som si cieľ vyhrať ďalší Dakar, ale tentokrát s odlišným tímom. Je to niečo, čo sa zatiaľ nikomu nepodarilo.”

