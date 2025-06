Jedinečná street dance súťaž, v ktorej o víťazovi v battloch 1v1 rozhodujú diváci, na Slovensku napísala už svoju piatu kapitolu. 16 najlepších tanečníkov a tanečníčiek si zmeralo sily v Košiciach na Námestí pri Urbanovej veži. Trinástku finalistov doplnila trojica postupujúca z Qualifieru, ktorý sa 2 týždne pred národným finále uskutočnil v Bratislave .

Slovenské národné finále piatej edície Red Bull Dance Your Style prepísalo históriu – premiérovo sa uskutočnilo Košiciach a ukázalo, že východné Slovensko má v street dance scéne výnimočné postavenie. V sobotu 14. júna sa Námestie pri Urbanovej veži premenilo na improvizovanú arénu, kde sa 16 najlepších slovenských tanečníkov postavilo pred viac ako 5000 divákov. Titul národného šampióna Red Bull Dance Your Style a letenku na svetové finále do Los Angeles získal Patrik Lukács alias Wavee .

Každá sekunda nabitá akciou © Sonya Maleter

01 Hudba, emócie a čistý freestyle 🤩

Piata edícia nečakaných tanečných súbojov jeden na jedného premenila Košice na veľkolepú šou. Na pódiu to žilo od prvého beatu. Formát podujatia ostal verný svojej DNA: žiadna odborná porota, žiadne predpripravené choreografie, žiadne známe tracky vopred. Tanečníci stoja na pódiu jeden proti jednému , hudba ich prekvapí v reálnom čase – a presvedčiť musia výlučne divákov. Tí, hlasovaním rozhodli, kto ide ďalej. V hre sú freestyle, osobnosť a schopnosť reagovať na beaty. A to najpodstatnejšie: byť sám sebou .

02 Košické publikum v pozícii porotcov 🔥

Po úvodných strhujúcich battloch sa semifinále nieslo v znamení mimoriadnych duelov. Wavee sa stretol so svojou minuloročnou finálovou súperkou Mishenou – tentoraz ju však zdolal. V druhom semifinále zvíťazila Baška nad Alladinom . Finále tak ponúklo duel plný kontrastov: ženskú energiu v kombinácii štýlov verzus technicky precízneho, hudobne citlivého Waveeho.

Wavee alias Patrik Lukács , ktorý už dlhšie patrí k technicky najvyzretejším tanečníkom na scéne, predviedol počas celého večera absolútny freestyle level. V samotnom finále proti Baške ustál tlak a predviedol najčistejšiu kombináciu štýlu a hudobného citu. „Tento ročník bol najsilnejší, aký sme zatiaľ mali,“ priznal Wavee po podujatí. „Všetci tanečníci sa z roka na rok zlepšujú, a určite to bolo najkvalitnejšie obsadené finále.“

Tento ročník bol najsilnejší, aký sme zatiaľ mali. Wavee, šampión

Wavee je opäť šampión © Filip Nagy

Svoj veľký večer zažila aj Baška Petrušová , ktorá minulý rok skončila v kvalifikácii, no v domácom prostredí sa pretancovala až do veľkého finále. „Košická energia bola neskutočná,“ povedala krátko po finále. „Tancujem od siedmich rokov a dostať sa až do finále medzi TOP mená je pre mňa obrovská česť a skúsenosť.“

Košická energia bola neskutočná. Baška Petrušová, finalistka

Baška sa prebojovala až do finále © Sonya Maleter

O energiu večera sa postaralo DJské trio Rude Boys Radio , ktorí bez zaváhania miešali štýly – od Glorie Estefan, cez Panjabi MC, Jamesa Browna až po Chemical Brothers, JLo, či Gleba. Halftime show by SWIPE odpálil východniarsky rapper Porsche Boy spolu s tanečnou skupinou Grimmy, ktorí rozpumpovali dav. Priestor oživil aj Xiaomi s tech vychytávkami, Rexona so zónou sviežosti a potraviny Fresh Plus, ktorý čerstvým ovocím pohostil publikum aj tanečníkov.

„To, čo sme zažili v Košiciach, bola vysoká škola tanečného freestylu,“ zhodnotil večer Spunkey , bývalý víťaz a ambasádor projektu. „Bol to dokonale zohraný kus šou, kde tanečníci perfektne fungovali s hudbou a ľudia dostali pestrý výber vynikajúceho tanca.“ Zaujímavosťou je, že traja zo semifinálovej štvorice sú rodáci z Košíc. „Pre mňa to nebolo prekvapením. Východ mal vždy zásadnú scénu a som rád, že sa to potvrdilo a že sa u seba doma mohli prezentovať tak, ako to spravili dnes. Navyše Wavee má všetko na to, aby uspel v LA. Musí byť sám sebou, nezľaknúť sa tlaku, lebo ten bude v Amerike obrovský.“

Wavee má všetko na to, aby uspel v LA. Spunkey, bývalý víťaz a ambasádor projektu

Wavee bude reprezentovať Slovensko v Los Angeles © Filip Nagy

03 Slovensko 🇸🇰 má šampióna: Los Angeles 🇺🇸 čaká

Wavee zabojuje o titul šampióna v Los Angeles na svetovom finále Red Bull Dance Your Style 11. októbra . „Nikdy som v LA nebol a verím, že to bude veľmi silný zážitok. Videl som tanečníkov z Ameriky – sú technickí, veľmi dobre počujú hudbu. Mám pocit, že by som mohol sadnúť do ich štýlu,“ povedal Wavee, ktorý sa po roku 2023 zúčastní už druhého svetového finále (prvé si absolvoval v nemeckom Frankfurte) a má všetky predpoklady nadviazať na svoje skúsenosti a predčiť minuloročný výsledok Misheny , ktorá sa v indickom Bombaji prebojovala medzi osem najlepších tanečníkov sveta.

Wavee je (staro)nový šampión © Filip Nagy Slovensko si podmanil. Teraz je na rade USA © Filip Nagy

