Red Bull Dance Your Style Qualifier pred Euroveou v Bratislave, 1. jún 2025.
© Filip Nagy
Tanec

16 tanečníkov, ktorí to rozbalia na Red Bull Dance Your Style v Bratislave!

Spoznaj týchto street dancerov, ktorí sa predstavia na národnom finále súťaže Red Bull Dance Your Style pred Euroveou už 12. septembra.
Autor Filip Benček
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Súčasť tohto článku

Red Bull Dance Your Style 2026 na Slovensku

Street dance battle, v ktorom o víťazovi rozhodujú diváci, sa v roku 2026 vracia na Slovensko! Kvalifikácia prebehla v rámci Grössbloku 30. mája a národné finále bude hostiť 12. septembra Eurovea.

2 Tour Stops

Národné finále Red Bull Dance Your Style Slovensko

Street dance battle, v ktorom o víťazovi rozhodujú diváci, sa v roku 2026 vracia na Slovensko! Po kvalifikácii, ktorá prebehla v rámci Grössbloku, bude národné finále hostiť 12. septembra EUROVEA.

Slovensko

Obsah článku

  1. 1
    Aladin
  2. 2
    Baška
  3. 3
    Darlene
  4. 4
    Filip
  5. 5
    Matika
  6. 6
    Matéčko
  7. 7
    Mishena
  8. 8
    Monnush
  9. 9
    OuMagát
  10. 10
    Pasty
  11. 11
    Samo
  12. 12
    Shrimp
  13. 13
    Sima
  14. 14
    Tess
  15. 15
    Wavee
  16. 16
    Wildcard by SWIPE
V sobotu 12. septembra sa uisti, že budeš od 16:30 nastúpený na Námestí M. R. Štefánika v Bratislave, pretože práve tam a vtedy sa uskutoční vyvrcholenie ďalšieho ročníka tanečnej súťaže, ktorá v uplynulých ročníkoch zviditeľnila hneď dvoch slovenských tanečníkov na svetovej scéne.
Víťaz národného kola Red Bull Dance Your Style totiž putuje na svetové finále, kde sa stretne s tými najlepšími na svete, a tak vlani Wavee, aj v roku 2024 Mishena, ukázali, že Slováci sa ani na takomto obrovskom stagei nestratia. Obaja budú aj tentokrát súťažiť o postup na globálny event, ktorý sa tento rok uskutoční v Zürichu, ale dostať sa tam môže iba jeden. Šancu bude mať rovnakú každý zo 16 bratislavských finalistov.

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Ten, komu sa to napokon podarí, bude tanečník, ktorý dokáže najlepšie improvizovať to beatov populárnych trackov a ktorý si dokáže svojou osobnosťou podmaniť prítomné publikum. Pretože to hlasovacími kartičkami rozhodne o víťazovi každého battlu.
Quotation
Pokiaľ to chceš ovplyvniť, doraz na miesto činu, dostaneš do rúk hlasovaciu kartičku a zvyšok už bude na tebe!
A za koho sa bude v battloch 1v1 hlasovať? Spoznaj 16 finalistov, z ktorých sa trojica Samo Žažo, Filip a Pasty kvalifikovali v rámci Qualifier podujatia na Grösbloku, 12 dostalo pozvánku do finále a 1 bude vybraný ako divoká karta od nášho partnera SWIPE:
01

Aladin

  • Vek: 20
  • Pôvod: Kysucké Nové Mesto
  • Crew / tanečná škola: WDLX

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?

Hlavne hip-hop. Od malička som to sledoval vo videoklipoch a od 7 rokov som začal chodiť na prípravku, s tým, že som vždy chcel robiť hlavne ten hip-hop.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Kamarátov a zážitky z battlov a podobne. Je to strašne dobrá úľava od reálneho života.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Je to iné ako normálne battle. Je to vždy raz za rok, takže človek si dá pauzu, zresetuje sa, a môže sem prísť tancovať svoj štýl a vypustiť zo seba všetko.

Keby si mal tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
02

Baška

  • Vek: 23
  • Pôvod: Košice
  • Crew / tanečná škola: D.S.STUDIO

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Waacking, hip-hop. Za to, že tancujem, vďačím hlavne rodičom. Ukázali mi niečo, čo je veľkou súčasťou môjho života.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Vytrvalosť, priateľstvá a možnosť cestovať.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Tento formát ma baví v tom, že mám možnosť ukázať svoj štýl a reagovať na všetko, čo príde.

03

Darlene

  • Vek: 25
  • Pôvod: Bratislava
  • Crew / tanečná škola: MAHHU

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Vogue a hip-hop. Hip-hop tancujem od malička, no niekoľko rokov som popri tom sledovala ballroom komunitu a postupne ma začala priťahovať čoraz viac. Pred dvomi rokmi som sa stala jej aktívnou súčasťou a práve vo voguingu som našla spôsob, ako naplno vyjadriť svoju feminínnu stránku a osobnosť.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Priateľstvá, zážitky, príležitosti cestovať a spoznávať rôzne kultúry. Zároveň ma naučil, ako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Baví ma tá spontánnosť a najmä energia divákov.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
04

Filip

  • Vek: 16
  • Pôvod: Lučenec
  • Crew / tanečná škola: OUTBREAK

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?

Hlavne hip-hop a k tancu som sa dostal tak, že v škôlke, keď som mal 5 rokov, ma na tanec prihlásila mamina.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Freestyle v živote, voľnosť, kamarátov, zážitky a cestovanie.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Najviac ma baví tá voľnosť, možnosť ukázať svoj štýl a tancovať ho na úplne iné pesničky, ako som zvyknutý. Zároveň reagovať s publikom a to, že si to všetci užívajú.

Keby si mal tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
05

Matika

  • Vek: 28
  • Pôvod: Nitra
  • Crew / tanečná škola: Creation Global

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Chicago footwork & waacking. Tieto štýly ku mne prišli veľmi prirodzene. Odmala som tancovala hip-hop, ale cítila som, že mi to na moje sebavyjadrenie nestačí. No a potom som na lekciách a tanečných kempoch objavila tieto tanečné štýly, v ktorých som sa našla.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Kamošov, zážitky, rozhľadenosť, hlbší zmysel.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Veľmi ma baví atmosféra a možnosť reprezentovať svoj štýl.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
06

Matéčko

  • Vek: 19
  • Pôvod: Bratislava
  • Crew / tanečná škola: Souljam

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Prevažne hip-hop. Tancovať som začala ako 6-ročné dievčatko, a tak ma to začalo baviť, že to doteraz milujem. Na hip-hope ma upútala hlavne jeho esencia a to, že sa pomocou neho môžem ľahko vyjadriť.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Asi slobodu a to vyjadrovanie emócií. Veľmi sa mi páči, že môžem vyjadriť, čo cítim, a nemusím sa báť ukázať seba.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Je to sranda a páči sa mi, že nikto netuší, čo zahrajú. Človek sa musí uvoľniť, zabaviť sa a ukázať, čo vie.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
07

Mishena

  • Vek: 18
  • Pôvod: Prešov
  • Crew / tanečná škola: Hëres/WDLX/Grimmy

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Hip hop, afro štýly, house... K tancu ma priviedli rodičia. Keď som po discu skúsila street dance, úplne som sa do toho zamilovala.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Úžasných ľudí, cestovanie, slobodu.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Je to nepredvídateľné. Nikdy neviem, čo mi zahrajú a čo ma čaká. Veľmi ma baví, že môžem kombinovať všetky tanečné štýly, ktoré mám rada.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
08

Monnush

  • Vek: 35
  • Pôvod: Bratislava
  • Crew / tanečná škola: Mondance

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Najčastejšie tancujem Vogue. Dostala sa k nemu cez ženský typ pohybu, ktorý som nevedela pomenovať, a tak som hľadala v histórii streetdanceu, kde bol nejaký femininný druh pohybu. A takto som našla waacking a vogue, z ktorých som sa neskôr začala venovať hlavne vogue-u.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Veľmi veľa priateľov, absolútne nádherných zážitkov, veľa cestovania a nádherný život. ☺️

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Ja mám rada spojenie kvality a komercie, ktoré podľa mňa tento koncept prináša. A tiež mám veľmi rada populárnu hudbu, na ktorú sa tancuje kvalitne, čo bolo vždy to, čo sme sa s kamošmi v kluboch snažili robiť. A zrazu je to na obrovskom pódiu a má to obrovskú sledovanosť, takže ja som fanúšik úplne od začiatku tejto súťaže.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
09

OuMagát

  • Vek: 20
  • Pôvod: Žilina
  • Crew / tanečná škola: WDLX / Souljam

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?

Prevažne tancujem hip-hop, ale rád si zatancujem akýkoľvek iný street dance štýl. Napríklad poppin mám tiež veľmi rád. Tancujem odmalička, ale v 6 rokoch ma mama prihlásila do tanečnej školy a odvtedy som neprestal.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Sebavyjadrenie, disciplínu, radosť, zážitky a hlavne ľudí, ktorých som vďaka tancu mohol spoznať.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Ten moment prekvapenia, že nikdy nevieme, čo nám zahrajú, ale vždy je to sranda. A tiež energia od ľudí, ktorú nám dávajú.

Keby si mal tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
10

Pasty

  • Vek: 27
  • Pôvod: Košice
  • Crew / tanečná škola: D.S.STUDIO

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Hlavne hip-hop, ku ktorému ma priviedli rodičia, a teraz aj trochu dancehall.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Všetko! Všetkých ľudí, ktorých mám okolo seba, celý životný štýl. Tanec je pre mňa úplne všetko, lebo tancujem od malička.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Že to nikto neberie až tak vážne. Môžeme si tam robiť, čo chceme, a môžeme zájsť do uličiek, do ktorých na bežných battloch nezachádzame.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
11

Samo

  • Vek: 18
  • Pôvod: Prešov
  • Crew / tanečná škola: Grimmy

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?

Bavia ma aj ďalšie štýly, ale prevažne tancujem hip-hop. A dostal som sa k nemu tak, že som sa odmalička celkom hýbal a bavila ma hudba, takže ma rodičia dali na tanec.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Cestovanie, zážitky a kamošov.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Je super vyskúšať si zatancovať aj na iné žánre ako je hip-hop. A tiež je zaujímavý ten feedback od ľudí, ktorí možno ani nie sú tanečníci, ale aspoň tu zisťujem, ako ma vnímajú. Takže za mňa je to celkovo super!

Keby si mal tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
12

Shrimp

  • Vek: 20
  • Pôvod: Bratislava
  • Crew / tanečná škola: Street Dance Academy

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?

Hip-hop. Začínal som s ním tancovaním pri telke na videoklipy, ako napríklad LMFAO - Everyday I'm Shuffling.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Ľudí, kamarátov a celkovo tú komunitu. Život!

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Je to priestor, kde sa ľudia stretnú, neriešia nič iné, zabávajú sa a ukazujú svoju radosť z tanca divákom. Možno aj takým, ktorí ten tanec bežne nesledujú.

Keby si mal tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
13

Sima

  • Vek: 24
  • Pôvod: Bratislava
  • Crew / tanečná škola: Clex

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Hip-hop. Od malička som stále tancovala všade, kde som bola. Tak ma mama prihlásila do tanečnej školy.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Voľnosť, možnosť vyjadriť, čo cítim, a cestovanie, zážitky,...

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Challenge. Lebo nám tam hrajú komerčné pesničky, na ktoré bežne netancujeme. Takže je to pre mňa síce vystúpenie z komfortnej zóny, ale je to zábava.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
14

Tess

  • Vek: 24
  • Pôvod: Spišská Nová Ves
  • Crew / tanečná škola: Souljam

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?

Hip Hop - Už od malička ma bavil hip-hopový sound, čo si všimli aj moji rodičia. Ako šesťročnú ma teda prihlásili na tanečné hodiny. A vyzerá to, že sme to trafili.

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Priestor neustále spoznávať seba.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

Najviac ma baví energia, ktorá tam vzniká. Vo mne ako v tanečníkovi. V dave medzi ľuďmi. A najmä výsledná fúzia, keď sa navzájom ovplyvňujeme.

Keby si mala tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
15

Wavee

  • Vek: 20
  • Pôvod: Čečejovce
  • Crew / tanečná škola: WDLX / Grimmy

Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?

Poppin, hip-hop (v minulosti aj breaking). K tancu som sa dostal cez film Step Up 3. Keď som to videl, povedal som si: „toto musím robiť."

Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?

Veľa nových priateľstiev, zážitkov, a určite veľa skúseností, čo ma formovalo ako človeka.

Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?

To, že je to úplne free. Je to zábava a môžem reprezentovať svoj štýl bez toho, aby som sa bral príliš vážne.

Keby si mal tancovať na jeden song dookola, aký by to bol?
16

Wildcard by SWIPE

Už čoskoro sa dozvieš aj meno posledného tanečníka!
Ten bude vybraný odbornou porotou a získa miestenku vďaka partnerovi eventu – mobilnému programu pre mladých SWIPE – ktorý dal komukoľvek (kto je starší ako 16 rokov) príležitosť doraziť do Magenta Experience Centra Eurovea 11. , 18. alebo 25. augusta medzi 10:00 - 12:00 a zatancovať na vybraný Glebov song. Všetko sa to nahrávalo a teraz je to už len Spunkeym, Otcovi Mircovi a Chilli, aby vybrali posledného finalistu.
Viac o podujatí sa dozvieš na redbull.sk/danceyourstyle alebo sleduj náš Instagram a TikTok @redbull.sk!

Súčasť tohto článku

Red Bull Dance Your Style 2026 na Slovensku

Street dance battle, v ktorom o víťazovi rozhodujú diváci, sa v roku 2026 vracia na Slovensko! Kvalifikácia prebehla v rámci Grössbloku 30. mája a národné finále bude hostiť 12. septembra Eurovea.

2 Tour Stops

Národné finále Red Bull Dance Your Style Slovensko

Street dance battle, v ktorom o víťazovi rozhodujú diváci, sa v roku 2026 vracia na Slovensko! Po kvalifikácii, ktorá prebehla v rámci Grössbloku, bude národné finále hostiť 12. septembra EUROVEA.

Slovensko
Tanec