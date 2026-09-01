Pokiaľ to chceš ovplyvniť, doraz na miesto činu, dostaneš do rúk hlasovaciu kartičku a zvyšok už bude na tebe!
Aladin
- Vek: 20
- Pôvod: Kysucké Nové Mesto
- Crew / tanečná škola: WDLX
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?
Hlavne hip-hop. Od malička som to sledoval vo videoklipoch a od 7 rokov som začal chodiť na prípravku, s tým, že som vždy chcel robiť hlavne ten hip-hop.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Kamarátov a zážitky z battlov a podobne. Je to strašne dobrá úľava od reálneho života.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Je to iné ako normálne battle. Je to vždy raz za rok, takže človek si dá pauzu, zresetuje sa, a môže sem prísť tancovať svoj štýl a vypustiť zo seba všetko.
Baška
- Vek: 23
- Pôvod: Košice
- Crew / tanečná škola: D.S.STUDIO
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Waacking, hip-hop. Za to, že tancujem, vďačím hlavne rodičom. Ukázali mi niečo, čo je veľkou súčasťou môjho života.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Vytrvalosť, priateľstvá a možnosť cestovať.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Tento formát ma baví v tom, že mám možnosť ukázať svoj štýl a reagovať na všetko, čo príde.
Darlene
- Vek: 25
- Pôvod: Bratislava
- Crew / tanečná škola: MAHHU
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Vogue a hip-hop. Hip-hop tancujem od malička, no niekoľko rokov som popri tom sledovala ballroom komunitu a postupne ma začala priťahovať čoraz viac. Pred dvomi rokmi som sa stala jej aktívnou súčasťou a práve vo voguingu som našla spôsob, ako naplno vyjadriť svoju feminínnu stránku a osobnosť.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Priateľstvá, zážitky, príležitosti cestovať a spoznávať rôzne kultúry. Zároveň ma naučil, ako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Baví ma tá spontánnosť a najmä energia divákov.
Filip
- Vek: 16
- Pôvod: Lučenec
- Crew / tanečná škola: OUTBREAK
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?
Hlavne hip-hop a k tancu som sa dostal tak, že v škôlke, keď som mal 5 rokov, ma na tanec prihlásila mamina.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Freestyle v živote, voľnosť, kamarátov, zážitky a cestovanie.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Najviac ma baví tá voľnosť, možnosť ukázať svoj štýl a tancovať ho na úplne iné pesničky, ako som zvyknutý. Zároveň reagovať s publikom a to, že si to všetci užívajú.
Matika
- Vek: 28
- Pôvod: Nitra
- Crew / tanečná škola: Creation Global
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Chicago footwork & waacking. Tieto štýly ku mne prišli veľmi prirodzene. Odmala som tancovala hip-hop, ale cítila som, že mi to na moje sebavyjadrenie nestačí. No a potom som na lekciách a tanečných kempoch objavila tieto tanečné štýly, v ktorých som sa našla.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Kamošov, zážitky, rozhľadenosť, hlbší zmysel.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Veľmi ma baví atmosféra a možnosť reprezentovať svoj štýl.
Matéčko
- Vek: 19
- Pôvod: Bratislava
- Crew / tanečná škola: Souljam
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Prevažne hip-hop. Tancovať som začala ako 6-ročné dievčatko, a tak ma to začalo baviť, že to doteraz milujem. Na hip-hope ma upútala hlavne jeho esencia a to, že sa pomocou neho môžem ľahko vyjadriť.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Asi slobodu a to vyjadrovanie emócií. Veľmi sa mi páči, že môžem vyjadriť, čo cítim, a nemusím sa báť ukázať seba.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Je to sranda a páči sa mi, že nikto netuší, čo zahrajú. Človek sa musí uvoľniť, zabaviť sa a ukázať, čo vie.
Mishena
- Vek: 18
- Pôvod: Prešov
- Crew / tanečná škola: Hëres/WDLX/Grimmy
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Hip hop, afro štýly, house... K tancu ma priviedli rodičia. Keď som po discu skúsila street dance, úplne som sa do toho zamilovala.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Úžasných ľudí, cestovanie, slobodu.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Je to nepredvídateľné. Nikdy neviem, čo mi zahrajú a čo ma čaká. Veľmi ma baví, že môžem kombinovať všetky tanečné štýly, ktoré mám rada.
Monnush
- Vek: 35
- Pôvod: Bratislava
- Crew / tanečná škola: Mondance
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Najčastejšie tancujem Vogue. Dostala sa k nemu cez ženský typ pohybu, ktorý som nevedela pomenovať, a tak som hľadala v histórii streetdanceu, kde bol nejaký femininný druh pohybu. A takto som našla waacking a vogue, z ktorých som sa neskôr začala venovať hlavne vogue-u.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Veľmi veľa priateľov, absolútne nádherných zážitkov, veľa cestovania a nádherný život. ☺️
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Ja mám rada spojenie kvality a komercie, ktoré podľa mňa tento koncept prináša. A tiež mám veľmi rada populárnu hudbu, na ktorú sa tancuje kvalitne, čo bolo vždy to, čo sme sa s kamošmi v kluboch snažili robiť. A zrazu je to na obrovskom pódiu a má to obrovskú sledovanosť, takže ja som fanúšik úplne od začiatku tejto súťaže.
OuMagát
- Vek: 20
- Pôvod: Žilina
- Crew / tanečná škola: WDLX / Souljam
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?
Prevažne tancujem hip-hop, ale rád si zatancujem akýkoľvek iný street dance štýl. Napríklad poppin mám tiež veľmi rád. Tancujem odmalička, ale v 6 rokoch ma mama prihlásila do tanečnej školy a odvtedy som neprestal.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Sebavyjadrenie, disciplínu, radosť, zážitky a hlavne ľudí, ktorých som vďaka tancu mohol spoznať.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Ten moment prekvapenia, že nikdy nevieme, čo nám zahrajú, ale vždy je to sranda. A tiež energia od ľudí, ktorú nám dávajú.
Pasty
- Vek: 27
- Pôvod: Košice
- Crew / tanečná škola: D.S.STUDIO
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Hlavne hip-hop, ku ktorému ma priviedli rodičia, a teraz aj trochu dancehall.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Všetko! Všetkých ľudí, ktorých mám okolo seba, celý životný štýl. Tanec je pre mňa úplne všetko, lebo tancujem od malička.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Že to nikto neberie až tak vážne. Môžeme si tam robiť, čo chceme, a môžeme zájsť do uličiek, do ktorých na bežných battloch nezachádzame.
Samo
- Vek: 18
- Pôvod: Prešov
- Crew / tanečná škola: Grimmy
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?
Bavia ma aj ďalšie štýly, ale prevažne tancujem hip-hop. A dostal som sa k nemu tak, že som sa odmalička celkom hýbal a bavila ma hudba, takže ma rodičia dali na tanec.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Cestovanie, zážitky a kamošov.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Je super vyskúšať si zatancovať aj na iné žánre ako je hip-hop. A tiež je zaujímavý ten feedback od ľudí, ktorí možno ani nie sú tanečníci, ale aspoň tu zisťujem, ako ma vnímajú. Takže za mňa je to celkovo super!
Shrimp
- Vek: 20
- Pôvod: Bratislava
- Crew / tanečná škola: Street Dance Academy
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?
Hip-hop. Začínal som s ním tancovaním pri telke na videoklipy, ako napríklad LMFAO - Everyday I'm Shuffling.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Ľudí, kamarátov a celkovo tú komunitu. Život!
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Je to priestor, kde sa ľudia stretnú, neriešia nič iné, zabávajú sa a ukazujú svoju radosť z tanca divákom. Možno aj takým, ktorí ten tanec bežne nesledujú.
Sima
- Vek: 24
- Pôvod: Bratislava
- Crew / tanečná škola: Clex
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Hip-hop. Od malička som stále tancovala všade, kde som bola. Tak ma mama prihlásila do tanečnej školy.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Voľnosť, možnosť vyjadriť, čo cítim, a cestovanie, zážitky,...
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Challenge. Lebo nám tam hrajú komerčné pesničky, na ktoré bežne netancujeme. Takže je to pre mňa síce vystúpenie z komfortnej zóny, ale je to zábava.
Tess
- Vek: 24
- Pôvod: Spišská Nová Ves
- Crew / tanečná škola: Souljam
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostala?
Hip Hop - Už od malička ma bavil hip-hopový sound, čo si všimli aj moji rodičia. Ako šesťročnú ma teda prihlásili na tanečné hodiny. A vyzerá to, že sme to trafili.
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Priestor neustále spoznávať seba.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
Najviac ma baví energia, ktorá tam vzniká. Vo mne ako v tanečníkovi. V dave medzi ľuďmi. A najmä výsledná fúzia, keď sa navzájom ovplyvňujeme.
Wavee
- Vek: 20
- Pôvod: Čečejovce
- Crew / tanečná škola: WDLX / Grimmy
Aký je tvoj tanečný štýl a ako si sa k nemu dostal?
Poppin, hip-hop (v minulosti aj breaking). K tancu som sa dostal cez film Step Up 3. Keď som to videl, povedal som si: „toto musím robiť."
Čo najlepšie ti priniesol tanec do života?
Veľa nových priateľstiev, zážitkov, a určite veľa skúseností, čo ma formovalo ako človeka.
Čo ťa baví na formáte Red Bull Dance Your Style?
To, že je to úplne free. Je to zábava a môžem reprezentovať svoj štýl bez toho, aby som sa bral príliš vážne.
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