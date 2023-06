: „Toto bolo tretíkrát, čo sme zažili Red Bull Dance Your Style na Slovensku, a pre mňa je to zatiaľ to najlepšie. Myslím si, že o víťazovi rozhodla autenticita – to je vec, č. 1. Na nič sa nehral, nevytváral si nijakú persónu, ale bol sám sebou; má vynikajúci tanečný skill; veľký range – takže dokáže robiť robota, ale aj akrobaciu; má super ucho na hudbu a zároveň je veľmi otvorený, takže keď tancuje, ľudia to dokážu cítiť s ním.“