Red Bull Dance Your Style Qualifier: Grape Festival Street dance battle, v ktorom o víťazovi rozhodujú diváci, sa v roku 2024 vracia. Ešte pred národným finále v Bratislave sa tentokrát uskutoční aj kvalifikácia - a to 10. augusta na Grape Festivale.

Svetové finále Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style je medzinárodná tanečná súťaž v rôznych street dance štýloch. S jedným zvratom. O víťazovi rozhoduje publikum.

Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style je medzinárodná tanečná súťaž v rôznych štýloch. V čom je jej kúzlo? O víťazovi rozhodujú svojimi hlasmi diváci.

Viac ako 5 000 divákov zaplnilo halu NSCI Dome do posledného miesta. Vajbovali do hudby, tanca, svetiel a akcie, pričom 16 najlepších tanečníkov predviedlo svoje najlepšie výkony v nádeji, že si dav získajú na svoju stranu. Battle sprevádzali nepredvídateľné hity z oblasti funku, popu, rocku, hip-hopu, disca a ďalších. Bez poroty, bez plánovanej choreografie a vopred vybranej hudby museli súťažiaci využiť svoje schopnosti, muzikálnosť a výdrž, aby získali hlasy publika a postúpili ďalej.

