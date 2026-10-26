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Tanec
Willis ovládol parket na svetovom finále Red Bull Dance Your Style 2026
Najlepší svetoví street danceri si zmerali sily v Zürichu, kde si Francúz Willis po tom, čo nadchol publikum vo vypredanej hale, vybojoval titul svetového šampióna Red Bull Dance Your Style 2026.
Po predchádzajúcich ročníkoch v destináciach ako Paríž, Johannesburg, Frankfurt, Bombaj či Los Angeles sa svetové finále Red Bull Dance Your Style premiérovo konalo v Zürichu. A prinieslo nezabudnuteľný večer. 16 najlepších tanečníkov sveta sa stretlo v súbojoch na oslavu street dance pred 7 500 fanúšikmi na zaplnenom Hallenstadione. Napokon si francúzsky hip-hoper Willis prvýkrát v kariére vybojoval titul svetového šampióna.
Ako je pri Red Bull Dance Your Style zvykom, ani vo Švajčiarsku nerozhodovali o víťazovi porotcovia. Svojho šampióna si namiesto toho vybralo publikum. V tohtoročnej edícii mali slovo aj fanúšikovia doma. Tí, ktorí sledovali priamy prenos cez YouTube, mohli hlasovať v reálnom čase. Od štvrťfinále ďalej tvorili ich hlasy 20 % z celkového počtu a obrovský dav v Hallenstadione dopĺňal zostávajúcich 80 % hlasov.
Šampión Willis získal množstvo fanúšikov v hale aj pri monitoroch a vytancoval si cestu k sláve na svetovom finále Red Bull Dance Your Style 2026.
01
Ako Willis vyhral svetové finále Red Bull Dance Your Style
Willis, najmladší súťažiaci na tohtoročnom svetovom finále (stále má len 16 rokov), vyzeral, akoby ani nepoznal pojem nervozita. Suverénne prekonával svojich súperov jedného za druhým. Po tom, čo zdolal Limpopo Boya z Južnej Afriky, porazil vo štvrťfinále Američana Capjaya a následne si poradil aj s Lockerzeem z Južnej Kórey.
Na druhej strane pavúka Yoon Ji z Južnej Kórey ukázala, prečo sa dostala tak ďaleko. Táto waackerka okamžite zaujala, porazila japonskú dancerku Chaa a aj Španielku Xelynu. V semifinále sa stretla s domácim favoritom Stalamuerte, jednou z ôsmich medzinárodných divokých kariet. Aj napriek tomu, že čelila jednému z najuznávanejších švajčiarskych hip-hopových freestylerov, získala si publikum a vybojovala si finálovú miestenku.
Finálový battle priniesol nezabudnuteľný clash, v ktorom sa hip-hop postavil proti waackingu. Nakoniec to bol Willis, kto ohromil divákov o niečo viac a zabezpečil si prestížny titul. Tým zavŕšil nezabudnuteľnú edíciu Red Bull Dance Your Style, ktorá zahŕňala 167 podujatí po celom svete.
02
Čo sa ešte udialo na svetovom finále Red Bull Dance Your Style
Hoci v centre pozornosti boli najmä jednotlivé súboje, na svetovom finále Red Bull Dance Your Style sa predstavili aj niektoré z najväčších mien tanečného sveta. Patrilo k nim napríklad špeciálne vystúpenie francúzskeho tanečníka a choreografa Sadecka, v ktorom účinkovali MT Pop a Poppin'C z Red Bull All Stars.
Sadeck, známy svojimi úžasnými skupinovými choreografiami s dáždnikmi, ktoré sa už predtým stali hitom na sociálnych sieťach, ponúkol divákom pôsobivý vizuálny zážitok na pomedzí street dance a divadelnej inscenácie.
Aj pred veľkým finále sa Zürich sústredil na tanec maximálnym spôsobom. Počas 21. a 22. októbra totiž súťažilo 60 tanečníkov z celého sveta v dvoch predfinálových kolách v priestoroch Schiffbau, kde bojovali o jednu z ôsmich zostávajúcich miesteniek na svetovom finále.
Osem národných šampiónov, ktorí postúpili z predfinále, boli:
- Sharay: Kolumbia – Freestyle
- Happyfeet: Nový Zéland – Hip-hop / freestyle
- Yoon Ji: Južná Kórea – Waacking
- Slayer: Spojené kráľovstvo – Popping / súčasný tanec
- Lil Syd: Rakúsko – Hip-hop
- Hector: Dánsko – Hip-hop
- Willis: Francúzsko – Hip-hop
- Ringo Winbee: Japonsko – Popping
K nim sa pridalo osem medzinárodných divokých kariet: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa a Chaa.
03
Slovenské zastúpenie na svetovom Red Bull Dance Your Style 2026
Slovensko v predfinále na svetovom finále Red Bull Dance Your Style reprezentovala 16-ročná Bratislavčanka Sabina Kubová prezývaná Wasabi. Cesta našej národnej šampiónky tentokrát síce skončila ešte pred bránami hlavného finále, no jedno je isté – o Wasabi ešte budeš počuť! 👀. Veľká vďaka za reprezentáciu, Sabi! ❤️🔥🙌
04
Preži znovu svetové finále Red Bull Dance Your Style 2026
Vo videu priloženom nižšie si môžeš pozrieť kompletný záznam svetového finále Red Bull Dance Your Style v Zürichu. Preži emócie a fantastické výkony účastníkov ešte raz!
Livestream: Red Bull Dance Your Style World Final
Tanečníci z celého sveta vykročia na parket, aby absolvovali posledný súboj, v ktorom o víťazovi rozhodne publikum.
Aj keď sa to nezdá, nový ročník Red Bull Dance Your Style klope na dvere. Budúcoročná edícia vyvrcholí svetovým finále v Londýne, kde sa o šampiónovi (alebo šampiónke!) bude rozhodovať 6. novembra 2027.
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