Cesta Maniho Lettenbichlera za víťazstvom v Red Bull Erzbergrodeu

Lettenbichlerov otec Andreas bol jedným zo štyroch šampiónov v roku 2015, keď jazdcov takmer úplne zastavila nová sekcia, ktorá ich zaviedla do hlbokej rokliny obklopenej stromami.

Sleduj to najlepšie z rakúskych legendárnych off-roadových moto pretekov – Red Bull Erzbergrodea.

Dovtedy mal nemecký jazdec na trati zdanlivo málo práce. Po tom, čo poprední jazdci na štarte bojovali s výberom cesty cez rozvírený prach, Mani sa dostal do vedenia hneď počas prvého stúpania pred

O 30 minút neskôr, keď celkový čas pretekov dosiahol hranicu dvoch hodín, Lettenbichler zdolal pasáž Carl´s Dinner, zatiaľ čo Walkner v úmornej horúčave stratil pozíciu na Maria Romana, Tristana Harta, Alfreda Gómeza a Bolta. Rakúšan vyzeral vyčerpane, no ešte nezložil zbrane.

Som šťastný. Znamená to pre mňa veľa, keďže tie preteky vyhral aj môj otec

Ďalším úsekom bola Motorex Highway a tá rozhodila Lettenbichlera z koncentrácie. Keď sa vyštveral hore horským potokom, čakalo ho strmé stúpanie do takmer kolmého svahu pokrytého klzkým porastom.

so svahom poradil a prekážku prekonal, no kým schádzal na druhú stranu,

Lettenbichler si po štyroch pokusoch so svahom poradil a prekážku prekonal, no kým schádzal na druhú stranu, Roman bol už na úpätí kopca . Španielsky jazdec po línii svojho rivala zdolal stúpanie na prvý pokus a odrazu bol veľmi blízko k svojmu súperovi.

a rýchlo sa vydal do posledného stúpania na Lazy Noon.

cez super tvrdú časť Dynamite. Lettenbichler vyzeral, že má so stúpaním problémy. Roman dorazil na začiatok Dynamitu o niečo viac ako 45 metrov za Manim, ale

Pred blížiacim sa cieľom sa tak črtala chytľavá naháňačka, keď jazdec Sherco prenasledoval muža KTM cez super tvrdú časť Dynamite. Lettenbichler vyzeral, že má so stúpaním problémy. Roman dorazil na začiatok Dynamitu o niečo viac ako 45 metrov za Manim, ale Nemec dokázal prejsť úsek čisto, zatiahol za plyn a rýchlo sa vydal do posledného stúpania na Lazy Noon.