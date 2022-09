Registrácia do turnaja

Čo je to Red Bull Flick

Prinášame ti hneď aj 5 dôvodov, prečo by si tento turnaj nemal zmeškať:

Prinášame ti hneď aj 5 dôvodov, prečo by si tento turnaj nemal zmeškať:

Prinášame ti hneď aj 5 dôvodov, prečo by si tento turnaj nemal zmeškať:

možnosť zapojiť sa do lokálnej kvalifikácie iba pre Slovensko, čím sú tvoje šance na postup oveľa vyššie!

V roku 2020 sa turnaja zúčastnilo 45 000 hráčov z 30 rôznych krajín. Prebojovať sa na finále si sa vtedy mohol cez medzinárodnú kvalifikáciu, ktorá bola otvorená pre každého, čím bol postup oveľa zložitejší. Tentokrát máš možnosť zapojiť sa do lokálnej kvalifikácie iba pre Slovensko, čím sú tvoje šance na postup oveľa vyššie!

V roku 2020 sa turnaja zúčastnilo 45 000 hráčov z 30 rôznych krajín. Prebojovať sa na finále si sa vtedy mohol cez medzinárodnú kvalifikáciu, ktorá bola otvorená pre každého, čím bol postup oveľa zložitejší. Tentokrát máš možnosť zapojiť sa do lokálnej kvalifikácie iba pre Slovensko, čím sú tvoje šance na postup oveľa vyššie!

Ak si fanúšik CS:GO, toto by si si mal prečítať