. Dvojice, ktoré postúpili do Dánska, totiž dokázali svoju dominanciu na mapách

boj o postup do hlavnej fázy bude tou najťažšou skúškou

. Kvalita týchto chalanov je na vysokej úrovni, a preto s nimi možno počítať ako s favoritmi. Avšak, je to Red Bull Flick a stať sa môže čokoľvek!

so spoluhráčom

dosiahli životný úspech a dostali sa až do grandfinále proti ruskému tímu Outsiders. Bude zaujímavé sledovať, či tieto skúsenosti zúročia aj v Dánsku. Pozri, ako krásne im to ide v komunikácii:

Dvojka, ktorej ušiel ten najcennejší titul na Majori v Riu len o chlp. Stavn a cadiaN dosiahli životný úspech a dostali sa až do grandfinále proti ruskému tímu Outsiders. Bude zaujímavé sledovať, či tieto skúsenosti zúročia aj v Dánsku. Pozri, ako krásne im to ide v komunikácii:

Dvojka, ktorej ušiel ten najcennejší titul na Majori v Riu len o chlp. Stavn a cadiaN dosiahli životný úspech a dostali sa až do grandfinále proti ruskému tímu Outsiders. Bude zaujímavé sledovať, či tieto skúsenosti zúročia aj v Dánsku. Pozri, ako krásne im to ide v komunikácii:

Ďalšia profi dánska dvojica, ktorá to na turnaj nebude mať ďaleko.

Ďalšia profi dánska dvojica, ktorá to na turnaj nebude mať ďaleko. Raalz a b0RUP sú z organizácie Copenhagen Flames. V štatistikách b0RUPa však tento rok svieti len 14 odohraných Red Bull Flick hier, preto je možné, že profíkov zaskočia natrénovaní amatéri.

Ďalšia profi dánska dvojica, ktorá to na turnaj nebude mať ďaleko. Raalz a b0RUP sú z organizácie Copenhagen Flames. V štatistikách b0RUPa však tento rok svieti len 14 odohraných Red Bull Flick hier, preto je možné, že profíkov zaskočia natrénovaní amatéri.

a trošku netradične, COO organizácie Ninjas in Pyjamas, bývalý profík z Counter-Strike 1.6 Jonas „

Posledné duo z Dánska tvorí veľmi kvalitný rifler es3tag a trošku netradične, COO organizácie Ninjas in Pyjamas, bývalý profík z Counter-Strike 1.6 Jonas „ calc “ Gundersen. Na výslní bol v rokoch 2003 - 2005, preto sme zvedaví, ako mu v 39 rokoch pôjde CS:GO.

Posledné duo z Dánska tvorí veľmi kvalitný rifler es3tag a trošku netradične, COO organizácie Ninjas in Pyjamas, bývalý profík z Counter-Strike 1.6 Jonas „ calc “ Gundersen. Na výslní bol v rokoch 2003 - 2005, preto sme zvedaví, ako mu v 39 rokoch pôjde CS:GO.

, no do súpisky sa dostali

Asi aj ty by si si prial vidieť za tento tím hrať na Flicku