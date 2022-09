U nás bola výhoda, že sme vedeli, do čoho ideme. Neboli sme pod tlakom. Tušili sme, že asi nikto nebude mať tie mapy prepracované. Na začiatku to bola asi aj pravda, teraz už to asi bude iné a profíci či amatéri si to nacvičia. O to jednoduchšie to bolo. Nevyvíjali sme na seba žiaden tlak, viac sa hitovalo. O to rýchlejšie sme sa naučili, ako to na väčšine máp funguje.

Záleží, ako sa na takýto turnaj mentálne nastavíš. Čakáš, že vyhráš, alebo uvidíš, ako to bude a skúsiš zahrať čo najlepšie. Nesnažím sa silou mocou vyhrať. Neznášam prehrávať, ale snažím sa to vždy vybalansovať. To je mindset, s ktorým idem do každej hry.