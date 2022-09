5 tipov, ako sa pripraviť na turnaj Red Bull Flick. Radí aj NiKo a huNter

, preto príde vhod, ak máš vytiahnutie konkrétneho granátu už vopred nastavené (napríklad 4 - HE granát, 5 - Flashbang...). Na aký kláves si to nastavíš, je čisto len na tebe. Ide o to, aby si vedel reagovať okamžite a granáty vytiahnuť včas.

Čo je ešte mimoriadne užitočné, je kontrola bindov . Jednoduchšie povedané, nastavenie príkazov na tvojej klávesnici. V turnaji Red Bull Flick budeš mať možnosť použiť rôzne granáty , preto príde vhod, ak máš vytiahnutie konkrétneho granátu už vopred nastavené (napríklad 4 - HE granát, 5 - Flashbang...). Na aký kláves si to nastavíš, je čisto len na tebe. Ide o to, aby si vedel reagovať okamžite a granáty vytiahnuť včas.

Bunny hopping si vyžaduje určitú dávku skillu a v mnohých zápasoch ti to môže pomôcť. Ak ti tento pojem nič nehovorí, odporúčame ti pozrieť si video nižšie. Vo veľmi zjednodušenom vysvetlení ide o kombináciu skokov pri správnom načasovaní, kedy sa môžeš rýchlejšie pohnúť vpred. Je to veľmi užitočná vec, pretože aj vďaka tomu si zlepšíš svoj pohyb v hre. Existujú tzv. bhop mapy a servery, kde si to môžeš natrénovať.

