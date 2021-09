Red Bull Flugtag sa tento mesiac vracia. Tento raz sa budú stavitelia a piloti amatérskych lietadiel rútiť cez rieku Dunaj vo Viedni.

Od svojho vzniku v roku 1992 toto podujatie predstvailo to dobré, zlé aj škaredé spomedzi „wannabe" inžinierov s krídlami. Od vzenešených po smiešne: lietajúce rolky toaletného papiera, či kurčatá, ktoré lámu rekordy. Výrazných okamihov bolo mnoho, toto sú niektoré z tých najpamätnejších.

1. Lietadlo, ktoré nikdy neodletelo

Kryptonitom tímu Supermanov sa stalo koleso © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Byť favoritom nie je vždy nálepkou, ktorú chceš, čo sa ukázalo aj v prípade Ultra Gliders. Dôvera v tím, ktorého členovia boli oblečení ako komiksový hrdina Superman, bola obrovská. Traja z nich v tempe bežali mimo dráhu, popri čom ťahali svoj stroj a verili, že vo švajčiarskom Zürichu v roku 2016 zaznamenali svetový rekord. Jediným problémom bolo, že koleso lietadla stále ostalo na povrchu, pričom pilot letel, kým vetroň nie.

2. Kurčatá, ktoré vysedeli perfektný plán boja

Tím The Chicken Whisperers z roku 2013 © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Počas dokazovania toho, že kurčatá vedia nielen lietať, ale aj vznášať sa, zaznamenali The Chicken Whisperers svetový rekord v kalifornskom Long Beach v roku 2013. Preteli 78,64 metra – hodnotu, ktorú dodnes nik neprekonal. Geniálne mysle za týmto nápadom boli piati inžinieri z leteckého a kozmického priemyslu pochádzajúci z Palo Alto. Tím pred odletom predviedol pútavý kurací tanec, pričom pilotke Laure Shane patrí kredit za to, že správne načasovala nárazový vietor počas letu.

Toto je svetový rekord Red Bull Flugtag!

3. Atrakcia z Mainzu

Rok pred rekordom sa na scéne objavil tím známy ako Die Rückkehr der Teichfighters, preletel bez mála 70 metrov, čím dovtedajší rekord posunul o sedem metrov. Vďaka tomu, DRdT vyhrali let s tímom Red Bull Skydive.

Ani rekord však tomuto tímu nestačil na triumf pred 150-tisícovým davom v nemeckom Mainzi. Víťazstvo zaznamenal Don Canallie und seine tollkühnen Schurken.

Tím Die Rückkehr der Teichfighters sa štýlovo vznáša v Mainz © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

4. Čísla a štatistiky

Nezáleží na meste, dopad do vody vždy sleduje obrovský dav © Håkon Jørgensen/Red Bull Content Pool

Red Bull Flugtag sa síce tento september vracia do svojho pôvodného domova vo Viedni, ale jedná sa o globálnu záležitosť. Podujatie sa konalo už v 93 mestách po celom svete, pričom výkony nadšencov sledovalo viac ako osem miliónov divákov. Prihlášok bolo 1187 a celkových účastníkov 1635. Rekordná návšteva doposiaľ bola v Londýne, kam prišlo 350 tisíc ľudí, 250 tisíc divákov si našlo cestu do poľského mesta Poznaň a taktiež do nemeckého Hamburgu.

5. Rolka toaletného papiera ovládla oblohu

Keď v roku 1903 bratia Wrightovci zaznamenali vôbec prvý let v histórii, zrejme nepredpokladali, aké lietadlá sa objavia na Red Bull Flugtag. Za tie roky bolo až prekvapivo veľa námetov inšpirovaných výkalmi. Napríklad, milánsky tím Mammacacca pozostával z partie kamarátov oblečených v plienkach, ktorí zoskočili, aby svojho kamoša oblečeného ako 💩 posunuli do vody, do Nooperu, lietadla, ktoré bolo v podstate toaletnou rolkou.

Nooper, jeden z mnoha námetov inšpirovaných 💩 © Chris Garrison/Red Bull Content Pool

6. Je to vták? Je to lietadlo? Nie, je to wafla s párkom

Človek sa celkom čuduje, ako niekedy prebieha brainstorming nad nápadmi, súdiac podľa niektorých výtvorov lietajúcich po celej planéte. Jedným z nich je nórsky tím Polse I Vaffel, ktorý je doslova národnou delikatesou klobásy vo wafli. A presne tak to lietadlo vyzeralo, pilot bol pred letom pokrytý kečupom a horčicou. Ďalší boli oblečení ako fľaše spomínaných pochutín. V Osle sa im napokon podarilo zdvihnúť zo zeme, pričom niet divu, že zaznamenali pútavý, no krátky let.

Lietajúci párok vo wafli? Prečo nie © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

7. Steakový odlet, ktorý nedopadol podľa predstáv

Na papieri bola skupina študentov zo švajčiarskeho technologického inštitútu známa ako Ready for Steak-off. Vďaka svojej kolektívnej sile mali dôvod na to, aby sa cítili sebavedomo. Ich cieľom bol svetový rekord a dokonca mali aj pútavý nástup, pretože šéfkuchár v nafukovacom kostýme mával okolo nástrojov na varenie. Jediným problémom bolo, že pri všetkom svojom plánovaní nebrali celkom do úvahy šírku svojho lietadla, ktoré „pripevnilo“ susedný strom k pristávacej dráhe. Krídlo sa odtrhlo a vkĺzlo do pilota oblečeného ako kečup, ktorý mal na starosti ovládanie.

