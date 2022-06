5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť o Red Bull Formation 2022

Bol to týždeň spolupráce, nie súťaženia

. Každá športovkyňa a tím jej „kopačov“ oslnil, vďaka čomu je vybrať tie najlepšie momenty takmer nemožné. Ak by sme si však mali vybrať, tu je päť vecí, o ktorých si myslíme, že z tejto udalosti vyčnievajú:

je oficiálne zaknihovaný a že to bola v púšti amerického Utahu neuveriteľne divoká jazda. Historické prvenstvá, odvážne lajny a pevné kamarátstva definovali toto

Hier erlebst du alle Highlights der dritten Ausgabe des Freeride-MTB-Events für Athletinnen in Virgin, Utah, USA.

Harriet Burbidge-Smith a Robin Goomes pracujú na dopade no svojej trase

a Ferguson dokončili svoju jazdu na rovnakom mieste, tímy, ktoré upravovali trasu, sa spojili pod vedením Vero Sandler, aby postavili nový skok pre triky. Vybudovanie trvalo niekoľko hodín a všetko sa ladilo počas niekoľkých dní až do posledného dňa súťaže.

počas týždňa jej vyniesli ocenenie, za ktoré hlasovali samotné pretekárky – Spiciest Line, ktorú udeľuje Industry Nine. V klasickom Nogueira štýle povedala:

Jej odvaha a nákazlivá energia počas týždňa jej vyniesli ocenenie, za ktoré hlasovali samotné pretekárky – Spiciest Line, ktorú udeľuje Industry Nine. V klasickom Nogueira štýle povedala: „Toto je ocenenie pre nás všetky."

Jej odvaha a nákazlivá energia počas týždňa jej vyniesli ocenenie, za ktoré hlasovali samotné pretekárky – Spiciest Line, ktorú udeľuje Industry Nine. V klasickom Nogueira štýle povedala: „Toto je ocenenie pre nás všetky."

na podujatiach po celom svete, takže sa šírili klebety, že tento trik začlení do svojej jazdy. S malými fanfárami jeden hodila počas tréningových dní, a tým všetkým naznačila, s čím môžu rátať.

Robin Goomes predvádza uplynulý rok backflipy na podujatiach po celom svete, takže sa šírili klebety, že tento trik začlení do svojej jazdy. S malými fanfárami jeden hodila počas tréningových dní, a tým všetkým naznačila, s čím môžu rátať.

Robin Goomes predvádza uplynulý rok backflipy na podujatiach po celom svete, takže sa šírili klebety, že tento trik začlení do svojej jazdy. S malými fanfárami jeden hodila počas tréningových dní, a tým všetkým naznačila, s čím môžu rátať.

Robin Goomes so svojím historickým backflipom