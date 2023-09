Sebastian Vettel: Motoršport môžeme udržať nažive, iba ak ho prispôsobíme budúcim výzvam. Race Without Trace je jedným z našich projektov, ktoré spadajú pod iniciatívu „Stále môžeme vyhrať tieto preteky.“ Na Goodwood Festival of Speed 2023 som bol za volantom mojich dvoch milovaných áut – FW14B Nigela Mansella a MP4/8A Ayrtona Sennu, obe sú skutočnými pretekárskymi ikonami. Na tieto staré autá by sa nemalo prášiť iba ako na relikvie v garáži. Bolo pre mňa veľkým potešením ukázať, že sa môžeme naďalej baviť so starými pretekárskymi autami, ale ekologicky zodpovedným spôsobom, a to tak, že ich budeme poháňať uhlíkovo neutrálnym palivom. Na Red Bull Formula Nürburgring jazdím so svojím RB7 na uhlíkovo neutrálne palivo. Jazdí perfektne a zvuk je úplne rovnaký, ale napriek tomu to robíme zodpovednejším spôsobom.