Súťaž Red Bull Illume sa považuje za vrchol fotografovania dobrodružných a akčných športov. Prihlasujú sa do nej amatérski aj profesionálni fotografi z celého sveta - zo sveta Red Bullu aj mimo neho. Podujatie Red Bull Illume napísalo v roku 2023 svoju siedmu kapitolu.

Fotografi a fotografky mohli svoju tvorbu prihlásiť do desiatich kategórií - Innovation, Masterpiece, Creative, Emerging, Energy, Lifestyle, Photos of Instagram, Reels of Instagram, Playground a RAW. Víťazné fotografie v týchto kategóriách predstavujú horolezcov, kajakárov, surferov, cyklistov, korčuliarov a ďalších športovcov v najdivokejších prostrediach sveta, ale aj v nezvyčajných mestských zákutiach.

Nižšie nájdeš príbehy všetkých víťazných fotografií v jednotlivých kategóriách.

01 Celková víťazka a víťazka kategórie Innovation MPB - Krystle Wright

Krystle Wright © Krystle Wright / Red Bull Illume

Fotoaparát: Leica SL2

Objektív: APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2,8-4

ISO: 3200

Clona: 4

Rýchlosť uzávierky: 1/30

Krystle Wright, austrálska fotografka so záľubou v dobrodružstve, získala ocenenie víťazky kategórie aj celkovej víťazky Innovation by MPB. Jej triumfálny záber vznikol v Long Canyone v Utahu v Spojených štátoch amerických a zachytáva horolezkyňu Angelu VanWiemeersch, ako lezie po trhline osvetlenej zvnútra.

Vízia fotografky Wright ožila vďaka dobre načasovanému záberu uprostred vlny horúčav v Moabe, ktorý premenil lezecký prvok na svetelný maják proti zahaľujúcej tme.

Wright o zábere hovorí: „Jedného dňa, keď som cestovala do svojej miestnej lezeckej oblasti, ma ako blesk z jasného neba zasiahol nápad osvetliť trhlinu zvnútra na ikonickom tradovom lezení. Koniec koncov, trhlina je charakteristickým znakom trad climbingu a ja som chcela nájsť dokonalú trhlinu. Ako zvyčajne, moje načasovanie bolo príšerné a na Moab sa zniesla vlna horúčav, čo znamenalo, že sme mali len niekoľko vzácnych hodín popoludní v tieni, aby sme do trhliny namontovali svetlá.“

02 Masterpiece by Sölden - Lorenz Holder

Lorenz Holder © Lorenz Holder / Red Bull Illume

Fotoaparát: Canon EOS R5

Objektív: Canon RF 28-70mm F2L USM

ISO: 200

Clona: 8

Rýchlosť uzávierky: 1/640

Lorenz Holder z Nemecka zvíťazil v kategórii Masterpiece by Sölden. Jeho záber cyklistu Senada Grosica postavil športovca na pozadie pastelového bludiska v La Muralla Roja v Španielsku.

Holder o zábere hovorí: „La Muralla Roja je obrovský bytový komplex v španielskom meste Calp, ktorý v roku 1969 postavil Ricardo Bofill. Budova je rozdelená na rôzne zóny, ktoré sú všetky inak sfarbené v pastelových tónoch, ale nádherne spolu fungujú. Okamžite sa cítiš ako prenesený do iného sveta. Pri tomto zábere som chcel ukázať rozmanitosť pastelových farieb a rôznych štruktúr a skomponovať to so Senadovým BMX trikom so správnym pomerom architektúry a akčných športov. Museli sme trochu počkať, kým bolo slnko na správnom mieste, aby sme celú scénu osvetlili celkom rovnomerne. Nech sa farby budovy naplno prejavia bez toho, že sa v obraze vyskytnú tiene.“

03 Creative - Delphin Montessuit

Delphin Montessuit © Delphin Montessuit / Red Bull Illume

Fotoaparát: Canon EOS 77D

Objektív: EF-S 18-55 mm: Canon

ISO: 400

Clona: 4

Rýchlosť uzávierky: 1/250

Víťazný záber francúzskeho fotografa Delphina Montessuita v kategórii Creative zobrazuje ľadového lezca Virgilea Devina vo vysoko kontrastnej, minimalistickej kompozícii v L'Usine vo Voreppe vo Francúzsku.

Montessui o zábere hovorí: „L'Usine je jaskyňa, ktorá sa nachádza nad starou továrňou. Dostal som možnosť fotografovať Virgilea zaveseného na hornej stene jaskyne a jasné svetlo vychádzajúce z vonkajšej strany na pôvodnom zábere mi vnuklo myšlienku vysokokontrastnej minimalistickej koláže. Pri vytváraní tohto obrázka som sa rozhodol posunúť hranice svojej kreativity spojením svojich schopností úpravy fotografií s modernými technologickými výdobytkami. Scénu som navrhol pomocou digitálne vytvoreného bloku ľadu. Výberom čiernobielej farby som mohol vyjadriť svoju lásku k jednoduchosti a kontrastu a zároveň pripomenúť veľkosť hory pomocou nadrozmerného ľadového prvku.“

04 Emerging with Canon - Gonzalo Robert Parraguez

Gonzalo Robert Parraguez © Gonzalo Robert Parraguez / Red Bull Illume

Fotoaparát: Sony α7 III

Objektív: 25 mm

ISO: 400

Clona: 4

Rýchlosť uzávierky: 1/1000

Víťazný záber čílskeho fotografa Gonzala Roberta Parragueza v kategórii Emerging with Canon zachytáva kajakára Kiliana Ivelica Astorgu na bielej vode Maipo v jeho rodnom Čile.

Parraguez o zábere hovorí: „Myslím, že je to jedna z mojich najobľúbenejších fotografií, pretože obsahuje zo všetkého trochu. Aby som sa dostal k vodopádu, musel som ísť dve hodiny autom, desať minút pešo a potom, aby som mohol urobiť túto fotografiu, musel som zlaniť 15 metrov, pretože vodopád je v hlbokom kaňone. Aby som sa dostal na miesto, ktoré som chcel, jediným spôsobom bolo zlanenie. S Kilianom už niekoľko rokov natáčame a hľadáme vhodné miesta. Pokračovať s ním v týchto misiách patrí k mojim obľúbeným činnostiam.“

05 Energy - Ted Grambeau

Ted Grambeau © Ted Grambeau / Red Bull Illume

Camera: Leica SL2-S

Objektív: APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2,8-4

ISO: 400

Clona: 8

Rýchlosť uzávierky: 1/1000

Víťazný záber austrálskeho fotografa Teda Grambeaua v kategórii Energy zachytáva surfera Jamesa „Jimmyho“ McKeana, ako zvláda vlnobitie na Shipstern Bluff v Tasmánii v Austrálii.

Grambeau o zábere hovorí: „Bol to jeden z najextrémnejších dní na neuveriteľne náročnom Shipstern Bluff na odľahlom úseku pobrežia v Tasmánii v Austrálii. Nepravidelná batymetria vytvára stupne vo vlnách, ktoré prispievajú k nepredvídateľnosti a vytvárajú veľkolepú plošinu na základni pasívnych impozantných morských útesov. Miestna legenda Jimmy McKean sa pohybuje po sérii nepravidelných schodov tvárou v tvár obrovskému vlnobitiu južného oceánu. Stupne sú trochu nepredvídateľné a zvyšujú neistotu jednej z najpozoruhodnejších a najnebezpečnejších vĺn na svete.“

06 Lifestyle by COOPH - Ross Taylor

Ross Taylor © Ross Taylor / Red Bull Illume

Fotoaparát: Sony α6400

Objektív: Sigma 24-70 mm f2,8

ISO: 500

Clona: 2,8

Rýchlosť uzávierky: 1/250

Víťazný záber britského fotografa Rossa Taylora v kategórii Lifestyle by COOPH zachytáva Jonathana Sapira a Jordena Brunshteena plus ich surfovacie dosky po príchode na Anchor Point v Taghazout v Maroku.

Taylor o zábere hovorí: „Bol som v Maroku na surfovacej dovolenke s priateľmi a podarilo sa nám vystihnúť prvé naozaj dobré vlnobitie v tejto sezóne, ktoré udrelo na pobrežie. Večer predtým bolo v meste medzi ľuďmi cítiť naozaj veľké očakávania a všetci vzrušene diskutovali o tom, či vlna splní to, čo si želajú. Nasledujúce ráno som sa pred východom slnka nedočkavo postavil na parkovisko a cez súmrak a hmlu som videl množstvo ľudí, ktorí sa valili smerom k vode. Rýchlo sa zhromaždil dav dychtivých vyzývateľov, ktorí sa pripravovali na boj s tým, čo na nich otec oceán v ten deň chystal. Keď sa táto retro jazda preplnená najrôznejšími surferskými plavidlami zastavila, vedel som, že je to príliš dobrá kompozícia na to, aby som si ju nechal ujsť. Dúfam, že tento obrázok aspoň trochu zachytáva atmosféru, ktorú my všetci surferi dobre poznáme: vzrušenie, očakávanie a čistý pocit, keď prídeš na miesto a zistíš, že vlny sú ešte lepšie, ako sa predpokladalo, a pre všetkých zúčastnených to bude výnimočný deň.“

07 Photos of Instagram - Yhabril

Yhabril Moro © Yhabril Moro / Red Bull Illume

Fotoaparát: Fotoaparát: Sony α7 IV

Objektív: FE 12-24 mm f2,8

ISO: 1250

Clona: 5,6

Rýchlosť uzávierky: 1/1600

Víťazný záber španielskeho fotografa Yhabrila v kategórii Photos of Instagram zachytáva snowboardistu Alejandra Arellana v Punta Malacara v Španielsku.

Yhabril o zábere hovorí: „Po tom, čo sme si v stredisku užili nedávne sneženie, zvyčajne hľadáme miesta vonku, kde by sme mohli postaviť kickery a využiť najlepšie svetelné momenty na zábery. V tento deň bolo počasie veľmi zlé a zdalo sa, že nebudeme môcť robiť nič, ale popoludní sa mraky začali presúvať. Hodili sme reč a zhodli sme sa, že budeme stavať. Prišli sme trochu neskoro a obloha sa opäť zatiahla, tak sme sa rozhodli, že prácu urobíme a necháme ju hotovú na ďalší deň, pričom to bude nedotknuté. Boli sme v tme, keď už bolo všetko takmer hotové a v diaľke začala vynikať večerná žiara. Alejandro pracoval na kontrole rýchlosti a ja som robil svetelné testy s bleskami. Bola to stávka všetko alebo nič na jeden pokus. Alejan je motivovaný a kvalifikovaný jazdec, schopný pristáť obrovský backflip na prvý pokus, tak sme do toho išli a podarilo sa nám to. Bol to jediný skok v ten deň, v nasledujúcom okamihu bola obloha opäť tmavá. Okrem toho sú farby základnou súčasťou tejto fotografie, všetko do seba zapadá, modré tóny sa dopĺňajú s oranžovými a žltými a sú chvíle, keď sa táto otázka stáva kľúčovou, preto má táto fotografia názov Psychológia farieb.“

08 Reels of Instagram - Gabriel Marwein

Gabriel Marwein © Gabriel Marwein

Fotoaparát: DJI Air 2S

Objektív: DJI DJI 2.0: DJI 22 mm f2,8

ISO: 100

Clona: 2,8

Rýchlosť uzávierky: 320

Víťazný záber indického fotografa Gabriela Marweina v kategórii Reels of Instagram zachytáva BMXera Dolpha Grahama Kharrinama na jeho miestnom políčku Lower Lachumiere v indickom Shillongu.

Marwein o tomto zábere hovorí: „S Dolphom sme chceli natáčať krátky film. Toto sme nikdy v pláne nemali. Hľadali sme dobré miesta pre náš film a našťastie sme to jednoducho skúsili a dopadlo to dobre. Pomysleli sme si, že toto by vlastne mohlo byť naše prvé intro k filmu. Potom som navrhol Dolphovi: „Skúsme do toho dať nejaké zvuky.“ Uvažovali sme aj o použití hudby, ale chceli sme urobiť niečo iné. Vlastne som nemal žiadne iné nahrávacie zariadenie okrem telefónu. Vytiahol som ho a postupne som nahrával zvuk a bolo to presne podľa toho, čo sme chceli urobiť s naším filmom.“

09 Playground by Radiant Photo - JB Liautard

Jb Liautard © Jb Liautard / Red Bull Illume

Fotoaparát: DJI Air 2S

Objektív: DJI 22 mm f2,8

ISO: 100

Clona: 2,8

Rýchlosť uzávierky: 1/1000

Víťazný záber francúzskeho fotografa JB Liautarda v súťaži Playground by Radiant Photo zachytáva Enduro/Freeride MTB jazdca Kiliana Brona v Nazce v Peru.

Liautard o zábere hovorí: „S celým video tímom sme týždeň natáčali v okolí Cusca, ale keď odišli, zmenili sme môj let na toto miesto. Musel som ešte pár dní počkať v hoteli, pretože Kilian mal na konci týždňa preteky. Minútu po tom, ako prešiel cieľovou čiarou, sme si zobrali auto a 12 hodín sme jazdili po horských cestách od šiestej večer do šiestej ráno. Po krátkom spánku na hoteli sme sa vybrali na najvyššiu dunu na svete. Mali sme tam len jeden večer a jedno ráno, pretože na druhý deň nám odlietalo lietadlo z Limy. Museli sme mať dobré počasie a potrebovali sme vhodné podmienky. Mal som zranené koleno a na 500 metrov vysokú dunu som musel vyliezť takmer len s jednou nohou. Raz som tam vyletel s dronom a výhľad bol úplne úchvatný. Od vetra vznikali na dune dokonalé vzory. Bolo to také perfektné, že to vyzeralo takmer ako falošné, umelé. Keď som sa rozhodol, na ktorej línii chcem, aby Kilian jazdil, nastal čas ísť na to. Mali sme to šťastie, že v ideálnom momente urobil zákrutu, aby zdvihol trochu piesku. Celá táto časť nášho výletu bola o tomto jednom zábere.“

10 RAW - Léo Grosgurin

Léo Grosgurin © Léo Grosgurin / Red Bull Illume

Fotoaparát: Nikon D5

Objektív: Sigma 85 mm

ISO: 320

Clona: 1,4

Rýchlosť uzávierky: 1/250

Víťazný záber francúzskeho fotografa Léo Grosgurina v kategórii RAW zachytáva MTB freeridera Arthura Deblondeho pri strome v Briançone vo Francúzsku.

Grosgurin o fotografii hovorí: „Bol to pre mňa jeden z najťažších záberov. Vo veternom týždni strácalo veľa smrekovcov v údolí svoje ihličie. Hľadali sme teda najkrajší smrekovec v okolí Briançonu vo Francúzsku a našťastie sme narazili na tento nádherný strom s vodopádmi v pozadí. Všetko bolo dokonalé. Ráno sme prišli vytvoriť skok, následne sme museli nájsť žltý sveter pre Artura, ktorý by dokonale ladil so stromom. Na dron som zavesil blesk a nechal som ho preletieť nad skokom a stromom, pričom niekoľkokrát spadol kvôli vetru a váhe blesku. Naše časové okno na fotografovanie bolo veľmi krátke, chcel som mať vodopády v pozadí a zároveň mať strom a Arthura dobre osvetlených bleskom. Jediný pokus nám umožnil zjednotiť všetky podmienky do jedného dokonalého záberu.“

Ak ťa tento článok zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe . Ak sa chceš uistiť, že ti zo sveta Red Bullu nič neujde, sleduj nás na Instagrame , TikToku aj na Facebooku .