Nad týmto som sa nejako nezamýšľal. Mne príde zaujímavý skoro každý športovec. Dôležité je len, aby ho to, čo robí, bavilo a ovládal to do takej miery, že by sa možnosť zranenia znížila na minimum. Najhoršie je niekoho na fotenie prehovárať. To berie veľa fyzickej ale aj kreatívnej energie. Tam vonku je vždy niekto, kto sa fotografickému záujmu úprimne poteší a potom je tá nálada pri spolupráci úplne niekde inde. Tomu zodpovedá aj výsledok. V tomto sa mi osvedčil Instagram. Vymyslím si projekt, zbežne ho opíšem do storky a vždy sa nájde niekto, kto do toho pôjde so mnou. Tak to bolo aj s projektom do tejto súťaže. Čo sa týka miesta, tak je to rovnaké. Sú miesta na svete, kde by som chcel fotiť (Nórsko, Kanada, Škótsko,..) ale nie sú v mojom rebríčku nad tými alebo pod tými, ktoré mám k dispozícii napríklad na Liptove. Čiže ako pri športovcoch, tak aj pri miestach to je rovnako. Krásne miesto na fotku je všade. Len ho tam treba objaviť. Nakoniec aj projekt THE RIDE sme robili v opustenom kempe v Tatranskej Lomnici.