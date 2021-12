Takto sa to robí! Sleduj víťazné fotky z Red Bull Illume 2021!

Masterpiece by SanDisk Professional

Keď vysvetľoval, ako táto fotografia (ktorú si môžeš pozrieť v úvode článku) z Indian Creeku v americkom Utahu vznikla, povedal: „Požiadal som Jakea, aby dal pri padaní svoje telo do silovejšej pozície, než do klasickej polohy. Vďaka tomu vznikol obrázok, ktorý je oproti väčšine lezeckých záberov pomerne jedinečný.“

Red Bull Illume spája prácu fotografov a tvorcov obsahu z celého sveta. Účastníci, ale aj fanúšikovia, sa preto už nevedeli dočkať toho, čo do súťaže od 1. marca, kedy sa otvárala prihlasovacia fáza, prišlo. A že toho nebolo málo! Odborná porota 53 foto novinárov a expertov sa musela prekopať až 41 447 prihlásenými dielami.

Jedna z hlavných cien putuje do Česka. S čím zabodoval Jan Kasl?