Technický riaditeľ Oracle Red Bull Racing,

, sa pričinil už o 23 titulov v rámci F1, čo len dokresľuje jeho pozíciu najväčšieho génia kráľovnej motoršportu. Monopost RB18 je jeho doteraz najúspešnejším vynálezom, čo sa týka percentuálnej úspešnosti víťazstiev v pretekoch, do ktorých nastúpil. Je to o to cennejšie, že Newey má svoje odtlačky aj na monopostoch z Williamsu a McLarenu, s ktorými písal históriu, kým prišiel do Red Bull Racingu.