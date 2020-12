Z Red Bull Rookies medzi najlepších. 5 jazdcov, ktorí využili šancu naplno

Lorenzo Baldassarri

Na motorkách začínal, keď mal tri a pol roka. Stále iba 24-ročný Talian sa stal v roku 2011 šampiónom Red Bull Rookies Cupu . Zároveň to bola jeho vôbec prvá účasť v tejto kategórii. Nasledovala ešte jedna sezóna a potom už prechod do Moto3 , kde sa mu však príliš nedarilo. Napriek tomu sa posunul o krôčik bližšie k jeho veľkému snu (MotoGP) do kategórie Moto2, kde sa postupom rokov dostáva do bojov o najvyššie priečky. Rok 2021 znamená pre Baldassarriho prestup do tímu MV Agusta . Uvidíme, či sa mu nakoniec podarí dostať až do MotoGP.