Ako uspieť na Red Bull Tandem Splash? Opýtali sme sa majsterky v odbore!

Len si to predstav: stojíš na štarte lávky. Pod tebou voda, pred tebou rovná čiara, ktorá vyzerá ako opičia dráha pre cyklistov. Za tebou parťák, s ktorým ste pravdepodobne viac trénovali v piatky večer ako v skorých ranných hodinách. A tisícky očí smerujúce len na vás.
Preteky, v ktorých hrá úlohu nielen výkon na trati, ale aj kreativita, odvaha a štýl. Dvojčlenné tímy, podomácky vyrobené jednostopé stroje a lávka plná nástrah. Cieľom je dokončiť alebo spadnúť, ale hlavne predviesťporiadnu šou! ✨
Ako sa však pripraviť na takéto preteky, keď žiadne podobné na svete neexistujú? Odpovede sme hľadali u pretekárky, ktorá najlepšie vie, ako zvládnuť technické trate a adrenalín. Reprezentantka Slovenska v MTB endure Simona Kuchyňková ti poradí, ako sa čo najzodpovednejšie pripraviť na túto šou, ktorá sa uskutoční už 13. júna v Košiciach na Jazere.
Šou a dráma predávajú
Simča je presvedčená, že hra na emócie sa môže vyplatiť. „Myslím si, že vyhrá ten, ktorý nájde balans medzi kreativitou a skillom a bude mať štipku šťastia. Keď to už bude vyzerať, že príde k splashu, daný tím to zachráni a diváci a porota si ho určite zapamätajú. Show must go on,“ zdôrazňuje. Nuž, ostáva len veriť, že ak sa vyberieš týmto smerom, budeš mať aj to šťastie a neskončí to kúpačkou. 😄
Ide o zábavu, ale zákony cyklistiky budú platiť
Pre posádky, ktoré sa vydajú na trať, má z pohľadu bajkerky jednu fajn radu: „Treba sa pozerať dopredu, nie na koleso 😂. Rozbehnite to s chladnou hlavou a nenechajte sa rozhodiť.“
Team work makes the Dream work!
Čo by si podľa našej najlepšej enduro riderky mali tímy dopredu natrénovať, je súhra... „Vyhnúť sa chaosu a vytvoriť symbiózu“, zdôrazňuje. „Snažte sa zohrať a podľa možností rozmiestniť váhu čo najviac na stred a nízko. Mne sa osvedčila taktika, kedy len jedna osoba šliape do pedálov a druhá sa len vezie, no nezaručujem následný kúpeľ 🛀.“
V každom prípade, aspoň nejaká tá tréningová jazda určite neuškodí!
Dobrý štart je 50% úspechu
Treba začať naplno a postupne pridávať!
Na trati budú aj nejaké kopčeky a neraz sa v histórii tejto súťaže stalo, že poslali tímy aj s ich nádejami smerom naspäť, z čoho sa už nikto nevyhrabal.
Myslite na outfity, budete na fotkách 📸
Trať týchto pretekov je v podstate jedno veľké mólo, takže sa podľa toho treba aj nahodiť. „Určite by to malo byť originálne – niečo, čo bude na prvý pohľad čitateľné. Porota a diváci by si vás mali zaradiť čo najskôr a zapamätať čo najdlhšie,“ odporúča Simča.
Zbytočne si nevytvárajte vlastné prekážky
Čo sa tiež bohužiaľ už neraz v histórii Red Bull Tandem Splash stalo, je, že dvojica so svojím výtvorom narazila na prekážku na trati. Preto treba dať bacha na to, aby bol bicykel aj s celou konštrukciou efektný, ale aj efektívny. „Môžete mať najlepší kostým a šou, no ak sa zaseknete o vlastný kartón – plávate,“ konštatuje Simona krutú pravdu.
Je to vašich 5 minút slávy, tak si ich užite!
Prineste zábavu a interagujte s publikom, aby sa z toho nestal len pokus o prejazd. Spravte z toho príbeh a hlavne si to užite!
Tak si to pekne zhrňme 👇
- Dôležité bude, aby ste divákov vtihali do svojho príbehu
- Stále sú to preteky na bicykloch, takže jazdecké skills sa hodia
- Zohratosť tímu je niečo, bez čoho to nepôjde
- Podcenenie štartu sa nevypláca
- Imidž nie je na nič
- Prekážok bude na trati dosť, takže si nevytvárajte ďalšie
- Najdôležitejšia vec. Príďte a užite si to!
Všetko je to o zábave. Ide o zážitok. A ide o to ukázať ostatným, že vyzerať trápne je forma odvahy. A niekedy aj spôsob, ako vyhrať. 🏆
Toto bláznivé mieri do Košíc už 13. júna 2026. Najnovšie informácie nájdeš na redbull.sk/tandemsplash alebo na facebookovej udalosti.
