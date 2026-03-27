Simona Kuchyňková radí ako na Red Bull Tandem Splash
Ako uspieť na Red Bull Tandem Splash? Opýtali sme sa majsterky v odbore!

Cyklistické preteky dvojíc ponad úzku lávku na jazere - a to všetko v uletených kostýmoch a s dôrazom na zábavu. Košice sa už tešia na výkony súťažiacich, pre ktorých má Simona Kuchyňková zopár tipov.
Red Bull Tandem Splash

Red Bull Tandem Splash

Slovensko

Vavřinec Hradilek

Czech athlete Vavřinec 'Vávra' Hradílek was always destined for rapid success and he's now reached the very top echelons of kayaking.

Czech RepublicCzech Republic

Tomáš Slavík

Tomáš Slavík is regarded as one of the elite performers in the mountain bike 4X discipline.

Czech RepublicCzech Republic

Obsah článku

  1. 1
    Šou a dráma predávajú
  2. 2
    Ide o zábavu, ale zákony cyklistiky budú platiť
  3. 3
    Team work makes the Dream work!
  4. 4
    Dobrý štart je 50% úspechu
  5. 5
    Myslite na outfity, budete na fotkách 📸
  6. 6
    Zbytočne si nevytvárajte vlastné prekážky
  7. 7
    Je to vašich 5 minút slávy, tak si ich užite!
Len si to predstav: stojíš na štarte lávky. Pod tebou voda, pred tebou rovná čiara, ktorá vyzerá ako opičia dráha pre cyklistov. Za tebou parťák, s ktorým ste pravdepodobne viac trénovali v piatky večer ako v skorých ranných hodinách. A tisícky očí smerujúce len na vás.
Znie to lákavo, však? 👀 Na Red Bull Tandem Splash sa môžeš prihlásiť do 1. apríla na redbull.sk/tandemsplash!
Preteky, v ktorých hrá úlohu nielen výkon na trati, ale aj kreativita, odvaha a štýl. Dvojčlenné tímy, podomácky vyrobené jednostopé stroje a lávka plná nástrah. Cieľom je dokončiť alebo spadnúť, ale hlavne predviesťporiadnu šou! ✨
Ako sa však pripraviť na takéto preteky, keď žiadne podobné na svete neexistujú? Odpovede sme hľadali u pretekárky, ktorá najlepšie vie, ako zvládnuť technické trate a adrenalín. Reprezentantka Slovenska v MTB endure Simona Kuchyňková ti poradí, ako sa čo najzodpovednejšie pripraviť na túto šou, ktorá sa uskutoční už 13. júna v Košiciach na Jazere.
Šou a dráma predávajú

Simča je presvedčená, že hra na emócie sa môže vyplatiť. „Myslím si, že vyhrá ten, ktorý nájde balans medzi kreativitou a skillom a bude mať štipku šťastia. Keď to už bude vyzerať, že príde k splashu, daný tím to zachráni a diváci a porota si ho určite zapamätajú. Show must go on,“ zdôrazňuje. Nuž, ostáva len veriť, že ak sa vyberieš týmto smerom, budeš mať aj to šťastie a neskončí to kúpačkou. 😄
Ide o zábavu, ale zákony cyklistiky budú platiť

Pre posádky, ktoré sa vydajú na trať, má z pohľadu bajkerky jednu fajn radu: „Treba sa pozerať dopredu, nie na koleso 😂. Rozbehnite to s chladnou hlavou a nenechajte sa rozhodiť.“
Účastníci podujatia Red Bull Stalen Ros na Prinsessegracht v holandskom Haagu 30. septembra 2023.

Tím Pink Bulls, Red Bull Stalen Ros v Haagu

© Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Team work makes the Dream work!

Čo by si podľa našej najlepšej enduro riderky mali tímy dopredu natrénovať, je súhra... „Vyhnúť sa chaosu a vytvoriť symbiózu“, zdôrazňuje. „Snažte sa zohrať a podľa možností rozmiestniť váhu čo najviac na stred a nízko. Mne sa osvedčila taktika, kedy len jedna osoba šliape do pedálov a druhá sa len vezie, no nezaručujem následný kúpeľ 🛀.“
V každom prípade, aspoň nejaká tá tréningová jazda určite neuškodí!
Dobrý štart je 50% úspechu

Treba začať naplno a postupne pridávať!
Simona Kuchyňková
Enduro MTB jazdkyňa Simona Kuchyňková pri fotení s jej novou Red Bull helmou, Bratislava - Koliba, december 2025.

Toto dievča ide do všetkého naplno

© Filip Nagy

Na trati budú aj nejaké kopčeky a neraz sa v histórii tejto súťaže stalo, že poslali tímy aj s ich nádejami smerom naspäť, z čoho sa už nikto nevyhrabal.
Myslite na outfity, budete na fotkách 📸

Trať týchto pretekov je v podstate jedno veľké mólo, takže sa podľa toho treba aj nahodiť. „Určite by to malo byť originálne – niečo, čo bude na prvý pohľad čitateľné. Porota a diváci by si vás mali zaradiť čo najskôr a zapamätať čo najdlhšie,“ odporúča Simča.
Zbytočne si nevytvárajte vlastné prekážky

Čo sa tiež bohužiaľ už neraz v histórii Red Bull Tandem Splash stalo, je, že dvojica so svojím výtvorom narazila na prekážku na trati. Preto treba dať bacha na to, aby bol bicykel aj s celou konštrukciou efektný, ale aj efektívny. „Môžete mať najlepší kostým a šou, no ak sa zaseknete o vlastný kartón – plávate,“ konštatuje Simona krutú pravdu.
Je to vašich 5 minút slávy, tak si ich užite!

Prineste zábavu a interagujte s publikom, aby sa z toho nestal len pokus o prejazd. Spravte z toho príbeh a hlavne si to užite!
Simona Kuchyňková
Na snímke účastníci počas pretekov Red Bull Stalen Ros 2023 v holandskom Haagu 30. septembra 2023.

Dostane sa tvoj tím do cieľa?

© Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool

Tak si to pekne zhrňme 👇

  1. Dôležité bude, aby ste divákov vtihali do svojho príbehu
  2. Stále sú to preteky na bicykloch, takže jazdecké skills sa hodia
  3. Zohratosť tímu je niečo, bez čoho to nepôjde
  4. Podcenenie štartu sa nevypláca
  5. Imidž nie je na nič
  6. Prekážok bude na trati dosť, takže si nevytvárajte ďalšie
  7. Najdôležitejšia vec. Príďte a užite si to!
Všetko je to o zábave. Ide o zážitok. A ide o to ukázať ostatným, že vyzerať trápne je forma odvahy. A niekedy aj spôsob, ako vyhrať. 🏆
Toto bláznivé mieri do Košíc už 13. júna 2026. Najnovšie informácie nájdeš na redbull.sk/tandemsplash alebo na facebookovej udalosti.
