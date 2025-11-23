Gaming
Slovensko má Red Bull Tetris® šampióna. Na rade je dronová šou v Dubaji!
Bratislavský klub Kácečko 22. novembra hostil vôbec historicky prvé národné finále gamingovej súťaže Red Bull Tetris® Slovensko. Víťazom sa napokon stal 26-ročný Šimon Hertneky z Čakanoviec.
Niekoľkomesačná online kvalifikácia, ktorá sa spustila 6. júna na Svetový deň Tetrisu, vyvrcholila národným finále v hlavnom meste. To sa konalo offlinovo a zúčastnili sa ho 8 najšikovnejší a najusilovnejší hráči na Slovensku.
Tí museli predviesť svoje umenie pred publikom a vyskúšali si, aké je to hrať v priamom súboji 1v1. Odmena však bola viac ako lákavá – postup na Svetové finále Red Bull Tetris® v Dubaji.
Gamerská noc priniesla do Kácečka akciu aj zábavu
Speakovania tohto eventu sa zhostila dvojica Smusiata a Selassie, ktorí priznali, že ich samotná hra nenechala chladnými. „Všetky tie kolá boli veľmi vyrovnané, takže sme po celý čas sledovali jednotlivé súboje a takmer sme nedýchali,“ skomentovala Sára „Smusiata“ Juricová.
Okrem hlavnej súťaže si mohli diváci zadarmo vyskúšať viaceré online hry na najnovších Samsung zariadeniach, dotykovú hru s projekciou a 360 kameru s využitím technológií Galaxy AI a Google Gemini.
Ak niekomu ešte ostávala chuť, po osviežení sa AXE dezodorantom mohol pokračovať v Red Bull Gaming Grounde drtením Street Fightera, EA Sports FC 26-ky či Gran Turisma 7 v profesionálnom playseate.
Šampión je Migi z Čakanoviec
Najväčšia pozornosť sa však aj tak sústredila na posledný súboj dňa, v ktorom sa stretli Maximilián Bumbera a Šimon Hertneky. Ako aj v predošlých kolách, aj tu sa ukázalo, že stres vie v tejto zrýchlenej 3-minútovej verzii Tetrisu zohrať veľkú rolu. Pokojnejšie ruky mal napokon Šimon a.k.a „Migi“, ktorý v súboji Bo5 vyhral hneď prvé tri duely a zaslúžene postúpil na Svetové finále v Dubaji.
„Do Bratislavy som prišiel už včera, ale veľmi som sa nevyspal, pretože som bol nervózny a aj dnes tie nervy neopadávali, ale potom pred turnajom sa to trochu upokojilo a keď som si sadol za počítač, už som len veril, že budem hrať tak, ako som natrénoval. Takže tu na pódiu som už šiel na autopilota, zhodnotil Migi.“
Čerstvý absolvent Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) objavil svoju vášeň pre Tetris pred pár rokmi, takže keď sa dozvedel, že k nám prichádza turnaj Red Bull Tetris®, veril si, že „konečne prišla moja šanca niečo vyhrať. 😅“
Svetové finále na oblohe v Dubaji
To sa koná už 11. – 13. decembra a najväčším lákadlom je určite dostať sa až do záverečného kola a zahrať si prvú oficiálnu Tetris hru na svete, ktorá sa odohrá naživo v oblakoch a ožije nad púšťou na pozadí úžasnej dubajskej budovy The Frame. Nebude to však úplne jednoduché, turnaj v Spojených arabských emirátoch privíta finalistov z vyše 60 krajín sveta.
„Budem veľmi držať Migimu palce, aby mu Red Bull dal tie krííídla a verím, že ho uvidíme až v tom záverečnom súboji, ktorý sa bude odohrávať na oblohe,“ odkazuje Smusiata.
A ako to vidí samotný šampión?
„V Dubaji som nikdy nebol, takže v prvom rade si to pôjdem užiť. Určite tam bude veľká kvalita hráčov z celého sveta, takže nad nejakým konkrétnym výsledkom zatiaľ nepremýšľam,“ dodal.
Tak si to nenechaj 11. – 13. decembra ujsť, sleduj Instagram a TikTok @redbullsk alebo profily @smusiata či @menameselassie, ktorí ti tiež ukážu priamo z dejiska, ako také svetové finále vyzerá.