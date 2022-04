Red Bull Pump Track majstrovstvá sveta tento raz spoznali víťazov za roky 2020 a 2021. V Portugalsku, v lisabonskom Parque das Nações sa zhromaždilo 66 jazdcov a každý z nich túžil získať titul. Nižšie sleduj zostrih a scrolluj dole pre šesť výnimočných momentov.

Sleduj zostrih z majstrovstiev sveta Red Bull UCI Pump Track:

Majstrovstvá sveta 2021: Zostrih Parque das Nações v portugalskom Lisabone. Miesto, kde boli korunovaní svetoví šampióni.

01 Eddy Clerte bol pred svojou mužskou konkurenciou o krok vpred

1 min. Pump Track World Championships – mužské finále Pozri si pohľad z dronu na mužské finále na majstrovstvách sveta Red Bull UCI Pump Track v roku 2021.

23-ročný Eddy Clerte je, čo sa týka jeho jazdenia, charizmatický a sebavedomý. Keď však príde na víťazenie, ostáva skromný. Tri roky to tento Francúz skúšal, pričom v roku 2018 sa mu zošmykol pedál a následne si pred finále v roku 2019 poranil rameno (a aj tak skončil tretí). Vysvetlil, že jeho taktikou bolo od úvodu dominovať v každom kole, takisto, ako to robí vo svojich BMX pretekoch. „Takto sa vyhráva. Chcel som to tak, aby nikto iný ani nemal šancu pretekať.“

Eddy Clerte oddychuje medzi jazdami © Dan Griffiths

Clert po výhre vo vytržení utekal za svojím otcom a bratom, ktorí preteky sledovali pri trati. „Vďaka otcovi som tým, kým som... vždy, keď sa udeje niečo veľké, cítim sa, ako by som mal znova päť rokov,“ povedal, pričom veľa kreditu za svoj úspech dal práve otcovi, ktorý s ním jazdil na BMX, keď vyrastal. Priznal, že si oslavu tohto triumfu s otcom vizualizoval ešte pred finálovým kolom proti Philipovi Schaubovi. Túto myšlienku však musel potlačiť, aby sa koncentroval na svoju jazdu.

Clerte dáva do toho všetko © Dan Griffiths Vo vzduchu ako doma © Dan Griffiths

Vysvetlil, ako sa pred súťažou dostáva do meditačného stavu. Vytvoril si špeciálny playlist, ktorý zahŕňa filmovú hudbu a upokojujúce melódie, aby sa dostal do full-flow stavu mysle. Keď však príde na akciu, hovorí: „Dám nohu na pedál a len sa usmievam.“

Philip Schaub získal striebro © Dan Griffiths Francúz Thibault Dupont skončil tretí © Dan Griffths Niels Bensink ďakuje davu za podporu po zisku štvrtého miesta © Dan Griffiths Eddy Clerte oslavuje po zisku zlata so svojím otcom a bratom © Dan Griffiths Clerte a Gommers sú tvoji šampióni za rok 2021 © Dan Griffiths

Clerte nemal na oslavy veľa času, čoskoro ho totiž čakal odlet na preteky svetového pohára BMX v Turecku. „Chcem, aby to pokračovalo v BMX aj v pump tracku. Budem šťastný, že budem nosiť dúhový dres, a uistím sa, že budem mať rovnaký postoj ako doteraz a nebudem sa správať k ostatným povýšenecky. Chcem taktiež inšpirovať čo najviac detí, aby sa im podarilo to, čo mne.“

Pozdvihnutie trofeje inšpirovanej Lisabonom © Dan Griffiths

02 Slečna spoľahlivá Aiko Gommers sa stala zaslúženou víťazkou

1 min. Pump Track World Championships: Finále – ženy Zachyť atmosféru majstrovstiev sveta žien Red Bull UCI Pump Track v roku 2021 zo vzduchu.

Aiko Gommers je hanblivá rovnako ako jej brat Robyn Gommers. Toto duo je pri veľkých davoch rezervované a tiché, ale rýchlo ožíva, keď je v akcii. 17-ročná Gommers lietala na trati so sebaistotou a rýchlosťou, ktorá zatienila zvyšok štartového poľa. Stala sa jedinou ženou, ktorá prešla na tomto pump tracku kolo pod 30 sekúnd.

17-ročná Aiko Gommers lieta po trati © Dan Griffiths Belgičanka si prišla po zlato © Dan Griffiths

Gommers si vybrala dať prednosť na trati Payton Ridenour, pričom Američanka zaznamenala čas 30,105 sekundy. Keď následne Gommers nastúpila, bolo náročné odhadnúť, ktorá jazdkyňa vyhrá. Cez posledné klopenky doslova preletela a keď prišla do cieľa, asi sekundu trvalo, kým sa ukázal finálny čas. Ten znamenal, že výhru si odniesla práve Belgičanka.

Víťazné kolo na oslavu s davom © Dan Griffiths

Aj keď prehovorila po pretekoch, stále vyzerala byť v šoku zo samej seba a z toho, že bude nosiť dúhový dres. „Nikdy som nemala za sebou dav, ktorý na mňa takto kričal a robil hluk, bolo to skvelé. Mojím očakávaním bola TOP 3, ale nevedela som, či budem rýchlejšia ako Payton. Som trochu prekvapená a šťastná, že som vyhrala.“

Aiko Gommers a Payton Ridenour, nová a bývalá šampiónka © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Ridenour skončila druhá a získala striebro © Dan Griffths Christa Von Niederhause, ktorá vyhrala v roku 2018, teraz skončila tretia © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Bronz, striebro a zlato © Dan Griffiths

03 Tommy Zula vyčnieval v mori BMXkárov

Majster sveta v Pump Tracku z roku 2019, Tommy Zula, bol jediným jazdcom na horskom bicykli, ktorý sa dostal do najlepšej osmičky. BMXkári ho doslova obkľúčili. „Mal šancu,“ povedal Claudio Caluori. „Bol jediný, kto bol reálne blízko Clerteho, ale potom to pokazil, takže bolo fér, že vypadol.“

Tommy Zula bol jediný MTB jazdec, ktorý sa dostal do TOP 8 © Dan Griffiths

Caluori dodal, že ak by prišla zostava najlepších MTB riderov, zamiešalo by to poradím: „Musím priznať, že táto trať dáva výhodu BMXkárom, ale v budúcnosti to napravím.“

Komentátor Rob Warner povedal, že moment, ktorý mu z víkendu utkvel v mysli, bola rivalita medzi Clertem a Zulom, a medzi BMX a MTB: „Eddy Clerte dnes jazdil úžasne, možno táto trať viac sedela BMXkárom.“

Chybu Zulu znamenala, že sa nedostal do TOP 4 © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Fyzické vlastnosti dlhej trate a rovinky to sťažovali tým, ktorí mali väčšie kolesá. Warner to vysvetlil po konverzácii, ktorú mal s four-crossovou hviezdou, Tomášom Slavíkom : „Mohlo by sa zdať, že problémom pri menších bikoch budú zákruty. Ale sú to práve rovinky, na ktorých nevieme jazdiť manuál. A udržať koleso na zemi, to je na MTB nemožné."

Caluori sa vyjadril aj k výzve, aby sa k Zulovi pridalo viac MTB riderov v snahe znovu získať korunu pre víťaza. „Potrebujeme viac horských vyklistov, ktorí sa zúčastnia kvalifikácií, aby BMXkárom sťažili cestu za víťazstvami. Je naozaj potrebné, aby na ďalšom šampionáte išli do kvalifikácií a ukázali, čoho sú schopní.“

04 Rob Warner dal podujatiu veľký palec nahor

Od four-crossového majstra sveta Tomáša Slavíka až po bronzového medailistu z Tokia Merela Smuldera, Red Bull UCI Pump Track World Championships v roku 2021 dali dokopy TOP talenty. Výsledkom bola elektrizujúca akcia plná tých najtalentovanejších pretekárok a pretekárov.

Tomáš Slavík počas Red Bull UCI Pump Track World Championships © Dan Griffiths

„Zaujalo ma, aké skvelé je pump-trackové pretekanie,“ povedal Warner. „Užil som si to. Myslím si, že bolo úžasné to vidieť. Chodím na pump tracky neustále. Vidieť týchto jazdcov pokope a na takejto úrovni je super. Je to ronvako seriózna súťaž ako každá iná.“

Eddy Clerte je plne sústredený na preteky © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Vzrušenie pridáva otvorený formát kvalifikačných kôl ako v F1, kde jazdci majú určitý vyhradený čas, aby získali najrýchlejšie kolo. Dráma narastá v posledných minútach, v ktorých jazdci bojujú o čo najlepšie poradie, zatiaľ čo ostatní musia zvažovať, či potrebujú obhájiť svoju pozíciu.

„Je to fyzické, jazdci dostávajú kŕče a musíš mať taktiku na svoje kolo. Musíš to načasovať ako v F1, ísť naplno až do konca a snažiť sa získať ďalšie rýchle kolo,“ povedal Warner.

Olympijský medailista Merel Smulders získal štvrté miesto © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

„Uvedomoval som si, do čoho idem, no nevedel som, čo v skutočnosti čakať. Šokovalo ma, aké dobré to bolo,“ a dodal, „pump tracky sú zábava, na to by sme nemali zabúdať. Na tejto úrovni jazdenia je to poriadne seriózne. Je to predstavenie, aké na majstrovstvách sveta chceš.“

05 Trofeje na toto finále boli pastvou pre oči

Na mieru vyrobené trofeje pre víťazov © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Tvorcovia trofejí si dali záležať na detailoch © Dan Griffiths

Trofeje pre majstrovstvá sveta Red Bull UCI Pump Track boli vyrobené na mieru pre toto podujatie – ich inšpiráciou bol ikonický most Vasco da Gama, ktorý je neprehliadnuteľnou kulisou trate Velosolutions v Lisabone. Miestny umelec ozdobil počas pretekárskeho víkendu každú trofej s graffiti zo stĺpikov mosta s menom víťaza.

06 Lisabon hostil dokonalú súťaž

Lokácia trate je jednoducho dokonalá © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Na finále prišli davy ľudí a aj slnko © Dan Griffiths

„Od momentu, ako sme to tu postavili, bolo jasné, že to bude finálová trať,“ povedal zakladateľ Claudio Caluori. „Lisabončania nám povedali, že sú hlavným európskym mestom športu na rok 2021 a dali si za cieľ, aby finále bolo tu.“ Protipandemické opatrenia v krajine boli uvoľnené len dva týždne pred podujatím. Po pandémii boli tieto preteky v Portugalsku prvou veľkou športovou udalosťou a stovky fanúšikov sa ju rozhodli sledovať naživo.

1 min. Lisabonská trať Pozri si, ako vyzerá trať na majstrovstvá sveta Red Bull UCI Pump Track v Lisabone v roku 2021.

