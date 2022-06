priniesol do metropoly východu deň plný športu a skvelej nálady, aký košický Kulturpark doteraz nepamätal.

„Od štvrťfinále už neboli vôbec jednoduché zápasy. Bolo to dosť o tom, kto prvý podchytí začiatok. Nám sa to vždy podarilo a vďaka tomu sme kráčali za víťazstvom. Dali sme 2-3 góly a potom sa to už ťažko otáča, keďže toho času v zápase nie je veľa,“ spomínal kapitán tímu.