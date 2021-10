Umiestňovať sa pravidelne na popredných priečkach svetového pohára vo vodnom slalome, nie to ešte ho dokázať štyrikrát celý vyhrať, je úspech, ktorý si vyžaduje určité výrazné črty osobnosti. Byť rýchly na vode je samozrejme dôležité, no aby človek dokázal predvádzať vyrovnané výkony a zdolávať svojich súperov celé roky, potrebuje oveľa viac. Majsterka sveta v disciplínach K1 aj C1, Janka Dukátová , si urobila test osobnosti Red Bull Wingfinder , aby zistila, ktoré vlastnosti jej počas mimoriadne úspešnej kariéry pomáhali dosahovať pozoruhodné výsledky.

Janka Dukátová si ešte stále má čo dokazovať © Filip Nagy

Test jej ukázal, že jedna z jej najvýraznejších vlastností je skromnosť. Vďaka tej je realistická ohľadom svojich schopností a vie dobre vyhodnotiť riziko – čo je vec, ktorú ako vodnoslalomárka využívala pri prejazde prakticky každej jednej bránky. Janka však nie je sama, kto si tento test urobil, a vďaka tomu sa dozvedel trochu viac o svojich kvalitách a o tom, ako ich rozvíjať a na čo si dávať pozor, aby sa neobrátili proti nemu. Nižšie si prečítaj, čo zdobí našich popredných športovcov a pokiaľ budeš mať záujem, vyskúšaj si test sám na sebe a spoznaj svoje kvality.

„Test bol super. Jednotlivé bloky sa v ňom striedali a boli tam rôzne druhy otázok – musela som pracovať pod časovým tlakom, bolo treba zamyslieť sa, ako by som konala v určitej situácii, a podobne. Je to dobre smerované do praxe a zostavené ľuďmi, ktorí sú na danú tematiku naozaj odborníci,” opisuje Janka svoju skúsenosť.

Jankino záverečné predstavenie na domácom svetovom šampionáte © Filip Nagy

Test vyvinul Red Bull v spolupráci s odborným tímom profesorov psychológie z University College v Londýne a Columbia University v New Yorku. Jeho úlohou je odhaliť veci, v ktorých prirodzene zvykneš vynikať, a zároveň ti dá do rúk nástroje, ako ich trénovať a ešte sa zlepšiť.

Wakeskaterka Zuzana Vráblová vidí hneď viacero možností, ako profitovať z výsledkov testu: „Myslím si, že to môžu využiť jednak jednotlivci, ktorí si vedia na základe výsledkov lepšie vybrať, ktorým smerom sa uberať pri hľadaní práce – tak, aby v nej zapojili svoje silné stránky. Okrem toho je to však výborný nástroj aj pre firmy, ktoré môžu využívať výsledky testu a zameriavať sa rozvoj toho, v čom sú ich zamestnanci dobrí, prípadne vďaka tomu vedia vyskladať pracovný tím ľudí tak, aby sa dopĺňali.”

Celkovo to zaberie iba 30 minút až hodinku tvojho času.

Zuzka Vráblová © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Čo sa týka motivácie a toho, čo ju poháňa vpred, Zuzku test vyhodnotil ako disciplinovanú (Disciplined) a sebavedomú (Confident).

To prvé znamená, že túži po dokončení toho, čo začala, a má rada, keď si úlohy rozdelí na menšie a všetko naplánuje. Zmysel pre detaily jej nechýba, a práve preto sa na ňu druhí môžu spoľahnúť. Navyše je aj sebavedomá a súťaživá, vďaka čomu má na svojom konte už šesť titulov svetovej šampiónky vo wakeskatingu.

„Čo mi test poradil, na čo si mám dávať pozor, sú až privysoké očakávania od niečoho, do čoho sa vložím. A presne to sa mi aj niekedy stávalo, že som pri organizácii podujatia mala určitú predstavu a potom som bola sklamaná, keď veci nevyšli. Keď som sa však bavila s ľuďmi, ktorí sa venujú organizácii podujatí, pomohli mi uvedomiť si, že aj keď niečo nie je úplne podľa predstáv, neznamená to neúspech,” hovorí rodáčka z Piešťan.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Aj keď niečo nie je úplne podľa predstáv, neznamená to neúspech. Zuzana Vráblová

Okrem toho Zuzke test vyhodnotil, že je veľmi diplomatická (Very diplomatic) a tiež dobrá v podporovaní ľudí naokolo (Supportive). Rada spolupracuje s druhými a hľadá spôsoby, ako by zo situácie mohli profitovať všetci. Ak si sa zúčastnil, alebo si videl videá z jej tohoročných zastávok Wakeskate Session , určite vieš, o čom je reč. Ona sa totiž tá produktívna atmosféra nenavodzuje sama.

Wakeskate Session 2020 © Marek Kríž

Model Wingfinderu zahŕňa 25 individuálnych silných stránok človeka, ktoré sú organizované do štyroch kľúčových oblastí: kreativita (Creativity), myslenie (Thinking), motivácia/pohon (Drive) a vzťahy/prepojenia s druhými (Connections). A podobne ako Zuzka Vráblová, aj najlepší slovenský kajakár, Jakub Grigar , vyniká v tej poslednej oblasti.

Či je chlad, dážď alebo hmla, Kubo začína ráno sledovaním prúdu na kanáli © Filip Nagy

Kubo je dobrý v podporovaní ľudí okolo seba (Supportive) a tiež má určitý spoločenský talent (Sociable). Je rád, keď má svoj okruh ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť, ale nebráni sa ani nadväzovaniu nových partnerstiev a spojení. Vďaka tomu si okolo seba buduje silnú sieť, ktorá mu pomáha na jeho ceste za úspechom. Ak trochu poznáš jeho príbeh , tak asi vieš, že práve spolupráca s jeho terajším trénerom, Stanislavom Gejdošom, ho posunula od hľadania samého seba na vode až k víťazstvu vo svetovom pohári v Markkleebergu a následnému striebru z najväčšieho podujatia sezóny v Tokiu.

S trénerom Stanislavom Gejdošom sú zohraná dvojica © Filip Nagy

V rámci spolupráce si vytvoril okolo seba tím, v ktorom mal každý svoju rolu a staral sa o určitú oblasť, zatiaľ čo Jakub bol akýmsi nástrojom, ktorý premenil prácu viacerých ľudí do výkonov na vode.

Čo môže mať niekedy trochu negatívny dopad, hlavne na čas vyhradený iba pre seba, je fakt, že často uprednostňuje potreby druhých pred svojimi vlastnými. Wingfinder mu preto pripomenul, aby si to skúsil viac strážiť, pretože pokiaľ sa mu to podarí, vtedy dokáže vyťažiť z rád a názorov druhých maximum.

Obed s priateľkou Aďkou v parku v centre Mikuláša je už zabehnutá tradícia © Filip Nagy

Jakub Grigar : „Veľakrát sa mi stáva, že uprednostňujem druhých a neostane mi čas alebo energia na seba. Čím nehovorím, že nie je super pomáhať druhým, ale netreba zabúdať na vlastné úlohy a treba si najprv urobiť to, čo potrebujem ja.”

Okrem toho má Jakub aj analytické myslenie (Analytical), vďaka čomu si najskôr svoje kroky dobre premyslí predtým, ako by sa niekde zasekol. Aby sa dostal ku koreňu problému, používa logiku a rozum. Nerobí mu preto problém rýchlo sa učiť a vedieť sa vysporiadať aj s riešením zložitejších úloh.

„Viackrát sa mi stalo, že mi na pretekoch prvá jazda nevyšla alebo celé preteky nedopadli podľa predstáv, ale nebral som to nejako emotívne a uvedomil som si, čo sa stalo, že problém bol v technike alebo niekde inde, vyhodnotil som si to a potom som to dokázal hodiť za hlavu,” spomína Kubo.

Janka a Jakub na Red Bull 400 © Tomáš Bukoven/Red Bull Content Pool

Porovnanie kreativity našich dvoch kajakárov, Jakuba Grigara a Janky Dukátovej, vyšlo v rámci prístupu k inováciám otvorenejšie pre rodáka z Liptovského Mikuláša, no Janka sama hovorí, že občasná zmena v stereotype je aj pre ňu vždy príjemná.

Janka Dukátová : „Ja som na jednej strane konzervatívnejší typ a vždy si predtým, ako idem na vec, všetko premyslím, ale nedokážem ísť dlho v tých istých koľajach. Vždy hľadám niečo, aby som si veci spestrila.”

Navyše môže pri akejkoľvek práci ťažiť z toho, že vie byť na danú úlohu sústredená (Focused) a radšej sa venuje iba jednému problému a poriadne, až kým nenájde riešenie.

Žije v prítomnosti, a to znamená, že aj pod tlakom dokáže ostať pokojná a málokedy sa cíti pohltená tým, keď je všetko okolo nové a musí čeliť výzve.

Rodinná pohodička © Filip Nagy

„Šport ma naučil zachovať si chladnú hlavu pod tlakom, ale mám pocit, že som si vždy veľmi prenášala pracovný život do toho súkromného,” hovorí Janka. „Keď sa totiž ja do niečoho zahryznem, tak to len tak nedokážem vypustiť.”

