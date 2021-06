Počas uplynulých troch či štyroch edícií najnáročnejších dobrodružných pretekov na svete sa medzi sebou súťažiaci, fanúšikovia a aj organizátori podujatia nahlas pýtali tie isté otázky. Dokáže niekto konečne poraziť Chrigela Maurera? A ak áno, tak kto? A ako?

Dnes je už jasné, že všetky tieto otázky ostanú vo vzduchu minimálne ďalšie dva roky. Ani úplne nová trasa, ani zmenené pravidlá nedokázali zrovnať tých najväčších konkurentov s mužom, ktorého prezývajú „The Eagle“, teda orol. A aj keď to bol mimoriadne náročný boj a prenasledovatelia boli Švajčiarovi neustále hneď v pätách, napokon z toho bolo jedno z najimpozantnejších a najpresvedčivejších víťazstiev, aké kedy predviedol. Do cieľa v Zell am See sa dostal po troch po sebe idúcich dňoch s dlhými letmi, v ktorých demonštroval svoje umenie.

Juraj Koreň: „Spočiatku som si vravel, že takouto výraznou zmenou trasy sa stratí ten šmrnc pretekov „zo Salzburgu do Monaka” – teda krížom cez celé Alpy až k moru, čo je aj poznávacie znamenie tohto podujatia v povedomí širšej verejnosti, ktorá sa možno ani nevenuje paraglidingu, ale napokon mi to prišlo zaujímavé, pretože tým preteky dostali nové možnosti.

Rumunská legenda podujatia – Toma Coconea © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

Napríklad obletieť Mont Blanc je veľmi náročné, pretože tam treba prejsť hlavný hrebeň pohoria, ale na druhú stranu sa tak otvorila aj možnosť využiť počasie a chytiť sa do prúdenia vetra, ktoré touto oblasťou ide smerom zo západu na východ, aj na niekoľko dní za sebou, čo sa podľa môjho názoru práve Maurerovi podarilo vďaka tomu, že bol dostatočne rýchly a zviezol sa tak na dobrom počasí.“

Čas na oslavu © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

V úvode pretekov to vyzeralo na poriadne ostrý súboj – Maurer bol dokonca v priebehu prvých dvoch dní niekde v spodnej polovici štartového poľa. Každý sa sústredil hlavne na Maxima Pinota , ktorý nedávno Chrigela zdolal v podobných cross-country paraglidových pretekoch ako Red Bull X-Alps. Od štartu z Gaisbergu, cez druhý otočný bod vo Wagraine a aj ďalej v Chiemgau sa držala vedúca skupinka pokope. Na konci druhého dňa sa však Maurer prvýkrát dostal do vedenia vďaka tomu, že si najprv počkal a nechal ostatných poodskočiť, aby ich napokon neskôr predbehol.

Možnosť poraziť ho tu je vždy, ale asi sa musí narodiť niekto ďalší. 😀 Možno jeho syn. On má veľmi veľa skúseností, z ktorých môže čerpať, má perfektný tím, techniku a aj výdrž. Juraj Koreň na otázku, či je Maurer poratiteľný

„Zo začiatku ma prekvapil mladý Thomas Friedrich, ale aj som trochu čakal, že mu to nevydrží, pretože vytrvalosť je niečo, čo prichádza s vekom. Ďalej šiel veľmi dobre aj Markus Anders, ktorý sa chvíľu držal na prvom mieste vo svojom domácom prostredí okolo Bavorských Álp, a tiež Aaron (Durogati), keď preletel frajersky dvoch Švajčiarov ponad ich hlavami – navyše u nich doma, a samozrejme Frantíci – to sú drtiči.“

Michael Lacher si užíva kráčanie v lejaku, ktorého nemolo málo. © Adi Geisegger/Red Bull Content Pool

V nasledujúcich dňoch na Maurera čakalo jeho domáce prostredie v okolí Interlakenu, kde sa Maxime Pinot, Patrick Von Känel a Benoït Outters snažili zo všetkých síl, no šesťnásobný víťaz sa svojej pozície nevzdal. Počas šiesteho a siedmeho dňa bol bok po boku s Pinotom, no potom sa rozdelili – Pinot šiel na juh a Maurer na sever – čo bola evidentne lepšia voľba, nakoľko na konci dňa získal náskok takmer 200 km.

Juraj Koreň: „Podarilo sa mi Chrigela odchytiť po pristátí a trochu ho prekvapiť. Okamžite sme sa dali do reči, ja som mu podaroval jeden Red Bull a zavolal ma sadnúť si s jeho tímom na pizzu a osláviť to. Hlavne z neho bolo cítiť obrovskú radosť, že sa mu podarilo v ten deň tak výrazne odkočiť súperom.

Vysvetľoval, že mal pred sebou zložité rozhodnutie – ale prišlo mu, že ak by sa aj vydal po severnej časti hrebeňa, v prípade zlého počasia by sa mu na tú južnú ešte nejako podarilo preskočiť, ale opačne by to už asi nešlo. Navyše, juh je plný preskokov cez doliny, čo veľmi spomaľuje. A tiež mal z oblakov pocit, že na juhu bude oveľa väčšia vlhkosť, tak sa rozhodol ako sa rozhodol, ale aj tak to vraj bol najťažší 200-kilometrový let, aký kedy zažil, a to ich už má na konte vyše 20."

Ďurifuk ako prvý privítal Maurera po jeho famóznom ťahu © Archív Juraj Koreň

Prečo je však Maurer taký dobrý? Dôvodov je hneď niekoľko. Za prvé – je rýchly. Vždy bol rýchly vo vzduchu, no za uplynulé roky výrazne zrýchlil aj na zemi. Preteky sú stále viac profesionálne a piloti tomu prispôsobujú aj svoj tréning. Aj sám Maurer mesiace pred pretekmi maká a zlepšuje svoju kondičku.

Simon Oberrauner prišiel do cieľa druhý © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

To hlavné je však stratégia a schopnosti vo vzduchu, vďaka ktorým je Švajčiar nekompromisný. Je naozaj komplexným pilotom, ktorý dokáže vzlietnuť z mimoriadne náročného terénu. Tiež je expertom v takzvaných „hike-and-glide“ manévroch – pri ktorých si vyšliape menší kopec a potom sa popri svahu spustí dole, čím ušetrí kopu minút, až hodín. Okrem toho je ochotný lietať v silných vetroch a náročných podmienkach, do ktorých by iní nešli. A nakoniec – je rýchly. Aj vo vzduchu! Pravidelne totiž dosahuje najvyššie rýchlosti letu v porovnaní s ostatnými súťažiacimi.

„Nepochybne je to pre ostatných frustrujúce. Maurerova výhoda je tá, že si dokáže dlho udržať čistú hlavu a v ten správny čas urobiť správne rozhodnutie a jednoducho vydržať. Pretože tých 11-12 dní fungovať v konštantnom nasadení, s nedostatkom spánku, v horúčavách aj v chlade nie je jednoduché a on je v tom majster. Aj tento rok to chvíľu vyzeralo, že nebude úplne v čele a nebude to mať jednoduché, ale rozhodol sa v správny moment, čo urobilo medzi ním a druhým v poradí taký obrovský rozdiel, že klobúk dole. Zase sa ukázal.“

Ak Maurer práve náhodou nie je vo vzduchu, určite si už pripravuje pozíciu © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

To všetko sú zbrane, vďaka ktorým mal na konci siedmeho dňa 160 km náskok pred svojimi súpermi. Neuveriteľné číslo, vzhľadom na to, že ešte predošlé ráno bol na úrovni Pinota. Dovtedy to vyzeralo na tvrdú bitku až do konca, ale potom už bolo jasné, že majster prebral kontrolu nad osudom pretekov.

Vysoko nad Alpami © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Po tomto okamihu už ostávala iba jediná zápletka – a to síce, ako rýchlo sa dostane Maurer do cieľa. A aj keď sa nachádzal v oblasti Národného parku Vysoké Taury, kde je zakázané vzlietnutie, a do posledného turnpointu nad Zell Am See mal viac ako 100 km, podarilo sa mu prísť do cieľa ešte na ďalší deň a to aj s niekoľkohodinovou rezervou. Svoj siedmy titul tak mohol osláviť vo veľkom štýle.

Juraj Koreň: „Mal som dvoch favoritov – prislo mi, že Francúzi Maxime (Pinot) a Benoït (Outters) vyzerali, že sú nabušení, mali dobré padáky a aj čisté hlavy, ale deň po Mont Blancu spravili zlé rozhodnutie a vrhli sa na južnú stranu Álp, kde to bolo stabilnejšie, ale bohužiaľ to nevyšlo.

Benoït Outters od začiatku útočil na popredné priečky © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

A ďalší, koho som tipoval na dobrý výsledok, bol Aaron Durogatti, ktorý mal výbornú výbavu a bol aj namotivovaný, a určite poučený z predošlej edície, kde prišiel do cieľa s absolútne najmenším počtom nachodených kilometrov, ale aj on urobil chybu. Každý robí chyby, aj Maurer. Rozdiel je len v ich počte a závažnosti. A samozrejme ja som ich urobil v 2019 neúrekom!“

Do cieľa napokon prišiel ako druhý ďalší Švajčiar – Patrick Von Känel , pre ktorého to bola iba druhá účasť na Red Bull X-Alps, a to má stále iba 26 rokov. Tretí bol Rakúšan Simon Oberrauner . Iba druhý Slovák v histórii tohto podujatia – Juraj Koreň – pre uplynulý ročník pozvánku nedostal, no o to väčšia bude jeho chuť opäť sa na najnáročnejšie dobrodružné preteky na svete dostať.

„Ten záver, keď sa tam borci naháňali, utekali sa podpísať na tabuľu turnpointu s padákom v ruke a rýchlo zoskakovali na raft do jazera, bol až vzrušujúci. Ako Formula 1.“

Samozrejme, motivácia je a je veľká, ale aj pokora a rešpekt voči tomuto podujatiu. Dám do toho všetko, aby som mal o dva roky opäť šancu sa tam prepracovať a hlavne predtým by som chcel stráviť viac času v Alpách, aby som viac pochopil, ako to tam funguje a ako sa v nich treba hýbať, aby som už kurník-šopa aj prišiel do cieľa! Juraj koreň

