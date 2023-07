6 najúžasnejších momentov z Red Bull X-Alps 2023

Preteky Red Bull X-Alps 2023 začali 11. júna s 32 športovcami (vrátane štyroch žien), ktorých čakalo 1 223 km trate naprieč Alpami cez 15 turnpointov a päť krajín. Všetko začalo prológom v rakúskom Kitzbüheli - Kirchbergu, v ktorom účastníci pretekali vo vysokom tempe, a ktorý vyvrcholil záverečným šprintom medzi piatimi športovcami. Tí prešli cieľovou čiarou len s niekoľkosekundovým odstupom.

Odtiaľ to bolo ešte vzrušujúcejšie. Padal totiž jeden rekord za druhým a na záver sa na cieľovú nafukovačku v Zell am See po dňoch vysokooktánovej turistiky a lietania postavil historicky najvyšší počet športovcov. Toto sú najzaujímavejšie momenty z tohto nezabudnuteľného ročníka.

01 Eli Egger preteky dokončila ako prvá žena v histórii

Eli Egger sa stala prvou ženou, ktorá dokončila Red Bull X-Alps © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

„Nikdy sme nemali ženu, ktorá by sa za 20 rokov čo i len priblížila tomu, aby dokončila Red Bull X-Alps,“ povedal spoluzakladateľ Ulrich Grill počas deviateho dňa tohtoročných pretekov. Všetky oči boli na Elisabeth Egger, 28-ročnej Rakúšanke, ktorá sa predrala cez náročné letecké podmienky a búrky, aby prepísala históriu a stala sa prvou ženou vôbec, ktorá Red Bull X-Alps dokončila.

Čas na let v talianskej Misurine © Christian Lorenz/Red Bull Content Pool

Grill povedal, že historický finiš Egger môže „otvoriť v tomto športe novú kapitolu tým, že sa najnáročnejších pretekov sveta bude zúčastňovať viac žien. Eli rozhodne dokázala, že ženy môžu v tejto neuveriteľne náročnej skúške mysle a tela súťažiť rovnako dobre ako muži.“

Lietanie v Canazei © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Bolo to dobrodružstvo, na ktoré nikdy nezabudnem. Zažila som počas neho skutočne veľa úžasných momentov a veľa sa naučila Eli Egger

Úplne vyšťavená Egger povedala: „Slovami nedokážem opísať, ako sa cítim. Ešte som si neuvedomila, že som tu. Pravdepodobne mi to dôjde v najbližších dňoch. Bolo to dobrodružstvo, na ktoré nikdy nezabudnem. Zažila som počas neho skutočne veľa úžasných momentov a veľa sa naučila. A samozrejme, mala som svoje vzostupy a pády, čo je súčasť Red Bull X-Alps. Nič lepšie ako toto už zrejme nie je.“

Egger hodila pomyselnú rukavicu športovkyniam naprieč celým svetom. Pridá sa k nej niekto počas ďalšej edície?

02 Chrigel Maurer si pripísal ôsmy triumf za sebou

Triumf číslo 8 pre Christiana Maurera © Christian Lorenz/Red Bull Content Pool

40-ročný Švajčiar je legendou Red Bull X-Alps a to z dobrého dôvodu: rok 2023 nielen, že priniesol Maurerov ôsmy triumf za sebou, ale taktiež pokoril svoj vlastný rekord.

Neustále sa zlepšuje. S časom 6 dní, 6 hodín a 1 minúta, stanovil Maurer najrýchlejší čas v 20-ročnej histórii pretekov. Čo vška neznamená, že by to mal tentokrát ľahké...

Prelet popri obroch © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

„Je úžasné byť tu za tak krátky čas a po niekoľkých náročných momentoch. Keď som s tímom prešiel hlavný hrebeň, bolo to fantastické,“ povedal Maurer, pričom v ceste za jeho ťažko vybojovaným víťazstvom sa na čele vystriedalo viacero športovcov.

Turistika s výhľadom © Adi Geisegger/Red Bull Content Pool Toto nie sú obyčajné preteky © Adi Geisegger/Red Bull Content Pool

„Chcel by som Maurerovi pogratulovať k ďalšiemu úžasnému výkonu,“ povedal riaditeľ Ferdinand Vogel, ktorý ocenil Maurerovu kondíciu, prirodzené schopnosti v horách a stratégiu. „Robí inštinktívne rozhodnutia a jeho inšinkt je neuveriteľne dobrý, pretože má nesmierne veľa skúseností. Taktiež sa pripravuje na každú situáciu."

03 11 hodín vo vzduchu = najdlhší let v histórii

Krása Red Bull X-Alps je v tom, že je skutočne na tebe, ako sa dostaneš z bodu A do bodu B. Pre Francúza Damiena Lacazea bol preferovanou voľbou vzduch. Vďaka kúsku šťastia (a viac než kúsku skillu) bol vo vzduchu súvislo 11 hodín a 13 minút. To je približne čas, koľko trvá let z Londýna do Los Angeles.

37-ročný francúzsky športovec prekonal počas mimoriadneho dňa na oblohe vzdialenosť 226 km z Mont Blancu cez severné jazerá Talianska do Sondria v regióne Lombardia. Počas toho musel bojovať so silným vetrom, turbulenciami a obmedzeniami vzdušného priestoru.

Damien Lacaze absolvoval viac ako 11-hodinový let © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Lacaze, ktorého poháňali hlavne banány, preťal TP11 vo vzduchu a pokračoval v predbiehaní súperov. „Stále môžem pár kilometrov preletieť,“ povedal po deviatich hodinách, čím preukázal pozoruhodnú odolnosť.

„Nebol to cieľ a dokonca ani sen. Bolo to pre mňa príliš veľké, príliš mýtické, aby som si čo si len predstavil, že budem na X-Alps na pódiu,“ povedal Lacaze, ktorý skončil na druhom mieste. „Prišiel som sem za dobrodružstvom, ľudským aj športovým, chcel som zdieľať úžasné momenty s mojím skvelým tímom. Toto druhé miesto som zatiaľ nespracoval. Mal by som sa uštipnúť, aby som sa presvedčil, či je to pravda.“

04 James Elliott bol prvým Kanaďanom, ktorý dokončil Red Bull X-Alps

Ďalším prvenstvom sa môže pochváliť James Elliott, ktorý dokončil tieto preteky ako prvý Kanaďan v histórii. Do Zell am See sa dostal 22. júna.

Elliot je prvým Kanaďanom, ktorý dokonnčil Red Bull X-Alps © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

Po 11 dňoch a 7 hodinách trápenia, vrátane 55-kilometrovej turistiky v záverečný deň, Elliott, počas ktorého strávil vo vzduchu iba 26 kilometrov, nedokončil preteky na pevnine, ale pristál na vode. „Je tu príjemná teplá voda, takže vhodný kúpeľ na záver X-Alps. Aj tak som sa potreboval umyť! Nenapadlo mi, že po 1 223 km by som mohol pristáť tu. Je to fyzicky aj psychicky náročné, ale teraz prichádzajú na rad oslavy,“ dodal.

05 Paul Guschlbauer išiel z 13. pozície na tretiu a späť na 13.

Na Red Bull X-Alps môže tvoj výkon lietať hore-dole. Doslova. Potvrdiť to môže aj Paul Guschlbauer , ktorý si počas jedného dňa polepšil výrazným spôsobom, keď sa z 13. miesta dostal na tretie.

Rakúšan sa predral dopredu počas štvrtého dňa, keď prešiel okolo Mont Blancu viac ako 200 km a pokoril päť otočných bodov. Deň ukončil na štvrtom mieste, pričom počas neho sa v jednom momente držal na tretej priečke. Keďže ho však prenasledovali súperi, jeho náskok nemal dlhé trvanie.

Paul sa dostal z 13. miesta na tretie v priebehu dňa © Adi Geisegger/Red Bull Content Pool

„Prvý deň mi nevyšiel, to bol problém. Urobil som malú chybu a nebolo to dobré,“ komentoval Guschlbauer svoj finiš na konečnom 13. mieste.

06 Rekordný počet športovcov v cieli

Na tohtoročných pretekoch Red Bull X-Alps padal jeden rekord za druhým, vrátane bezprecedentného počtu 23 športovcov, ktorí prešli cieľom. To je najvyšší počet v histórii Red Bull X-Alps.

Patrick von Känel oslavuje v cieli © Christian Lorenz/Red Bull Content Pool

Taktiež to boli najtesnejšie preteky v histórii podujatia. Až 17 súťažiacich prišlo do cieľa do 24 hodín po víťazovi Chrigelovi Maurerovi. Vrátane Tima Alongiho, ktorý sa v objatí svojho tímu rozplakal. „Prial by som si, aby som mal pre tento pocit šťastia slová,“ povedal. Tridsaťsedemročný Pal Takats, ktorý taktiež dorazil do cieľa, opísal svoj zážitok ako „jednu z najsilnejších emócií mojej paraglidingovej kariéry.“ V tom istom momente Simon Oberrauner pred pristátím pomocou GPS tracklogu vyznačil na oblohe tvar srdca pre svoju priateľku. Napínavé bolo, že o druhé miesto bojovala štvorica Damien Lacaze, Maxime Pinot, Pal Takats a Patrick von Känel , pričom Pinot nakoniec skončil tretí.

Simon Oberrauner nakreslil vo vzduchu srdce pre svoju priateľku © Christian Lorenz/Red Bull Content Pool

„Bola to úžasná edícia Red Bull X-Alps. V cieli sme nikdy nevideli momenty ako teraz. Po týždni križovania Álp prichádzali športovci do finišu jeden za druhým,“ povedal spoluzakladateľ pretekov Ulrich Grill. „Je to úžasné.“

