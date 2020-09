Red Bull Zubor Wake Tour bola pomerne na rýchlo zorganizovaná séria „vodnodoskových" podujatí , ktorá výrazne vyplnila priestor po zrušených lokálnych, ale aj medzinárodných akciách, na ktoré sú fanúšikovia u nás zvyknutí. Pozri si fotoreport zo všetkých zastávok a prečítaj rozhovor s našou šesťnásobnou majsterkou sveta vo wakeskatingu , ktorá využila príležitosť a túto dieru v kalendári zaplátala. ⬇️

Bola to jediná wakeboardová a wakeskatová tour u nás tento rok?

Áno bola, pretože ani európska Golden Wake Tour, ani tá naša lokálna sa tento rok nekonali. Mali sme iba majstrovstvá Slovenska, a práve preto si myslím, že to pre celú našu komunitu malo veľký význam, pretože to je presne to, prečo to všetci robíme. Radi sa spolu stretávame a ukazujeme svoj progres, navzájom sa motivujeme a veľmi to pomáha vyhecovať sa k trikom, ktoré by človek bez inšpirácie druhých ani len neskúšal. Navyše, takto vznikajú nové kamarátstva a zážitky, na ktoré veľmi radi spomíname.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Môžeš nám popísať jednotlivé zastávky z tvojho pohľadu?

Každá bola svojím spôsobom iná. Prvá bola v Piešťanoch (Bearded Brothers WakeSoul) – hneď po štvordňovej Wakeskate Session, ktorú sme tam organizovali, a preto aj veľa jazdcov ostalo. Tam sme si vymysleli „jam session“, ktorá sa odjazdila na pol okruhu bližšie k štartu. Každý mal 10 minút na ukázanie svojho najlepšieho jazdenia, čo je oproti klasickej súťaži, kde nie je priestor na padanie (respektíve ak v prvej jazde padneš, tak tú druhú ideš väčšinou už iba na istotu), oveľa slobodnejšie. Každý zo seba dostane viac a takto nás to aj viac baví.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Michal Stiksa

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Michal Stiksa

V podstate celá Red Bull Zubor Wake Tour bola o celodňovom jazdení kamošov, ktorí si počas toho dňa spolu dohodli a vytvorili pravidlá súťaže, čo je na tom tiež to pekné, pretože bežne nemajú jazdci takúto možnosť. Navyše sme to hodnotili štýlom „riders for riders“, čo znamená, že vždy tí, čo nejazdili, bodovali tých, ktorí boli vo vode. Tým pádom sa nemohlo stať, že by jeden rozhodca niekomu nadržiaval.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

V Námestove (Wake Dream Námestovo) a Banskej Bystrici (Aqualand Banská Bystrica) boli dvojstĺpové vleky a obe zastávky sa dali spojiť do jedného predĺženého víkendu, takže sme to poňali opäť o trochu inak. V piatok (niektorí už vo štvrtok) sme si zajazdili v Námestove, užili si aj afterpárty, v sobotu sme sa povozili na Oravskej priehrade za skútrom, pozreli sa aj na ostrov a potom sa na nedeľu presunuli do Bystrice. Boli to veľmi podobné lokality a tým, že na 2.0 vleku môže naraz jazdiť iba jeden človek, sme opäť trochu menili pravidlá (5. min session pre každého). Na celkovom dojme to však vôbec neubralo a keďže väčšina účastníkov sa presúvala z jednej zastávky na druhú, bol z toho parádny výlet.

Posledná zastávka na bratislavskom Wakelake sa opäť jazdila úplne inak. Rozhodli sme sa využiť novú prekážku, ktorú sme priniesli, postavili sme ju rovno pred divákov a session sa konala iba na nej. Bola tam skvelá atmosféra a keďže boli aj ľudia blízko, mali sme parádnu bodku na záver celej tour.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Boli nejaké momenty, ktoré sa ti vryli do pamäti?

Určite sa tour oplatilo organizovať aj pre momenty, ako keď prišlo do Námestova mladé dievča, Sofinka, ktoré bolo najprv smutné, že tam nebolo veľa prekážok a aj tá jedna, ktorá tam bola, bola na strane, na ktorú nebola zvyknutá, ale keď sme sa spolu porozprávali a uvedomila si, že práve toto sú situácie, kde sa môže najviac naučiť, napokon z nej vystrúhala 360-ku a aj vyhrala celú ženskú wakeboardovú súťaž.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Objavili sa teda viaceré nové talenty?

Určite práve táto Sofinka, taktiež Dianka v Banskej Bystrici a baby, ale aj mlaďasi chalani na Wakelake ma veľmi príjemne prekvapili, pretože bolo vidieť, že sú všetci motivovaní a že sa učia nové triky, a veľmi sa teším, keď ich opäť uvidím. Som zvedavá, čo všetko dokážu a čo z nich vyrastie.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Zuzana Vráblová

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Zuzana Vráblová

A čo víťazi? Nejaké prekvapenie?

Myslím si, že medzi mužmi bolo vidno, že sa Boďas (Michal Bodnár ) za uplynulé roky už celkom vyjazdil a aj štýlom aj trikmi sa posúva, takže to ani nebolo veľmi prekvapenie. Vyhral všetky zastávky a stal sa tak aj celkovým víťazom.

Medzi wakeboardistami to však už nebolo také jednoznačné, pretože tam je viacero chalanov na super úrovni, akú má napríklad Radko Hradil, ktorý napokon aj vyhral celkové hodnotenie. Všade, kde bol, predvádzal jazdy, z ktorých sme odpadávali a to, do čoho sa hecol na Zlatých, kde dal backroll na elephant prekážku a z nej ešte 360 von, tak to bola paráda. Ale tiež Marek Kríž, ktorý ma perfektný štýl, a Aaron Tabak to urobili poriadne zaujímavé a určite to nebolo jednoznačné, čo je super.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Čo sa týka dievčat, tam sa celkovou víťazkou stala práve Sofinka Banášová spolu s Rebekou Gratke, ktorá je lokálna riderka z Piešťan a za mňa je to momentálne najlepšia wakeboardistka na Slovensku, takže super, že sa takto ukázala. Všetci však zajazdili parádne.

Ako sa páčila nová Elephant prekážka?

Boli veľmi pozitívne ohlasy, čo ma veľmi teší, pretože aj keď som pôvodne chcela nadizajnovať niečo vlastné, čo by bolo však časovo veľmi náročné, napokon aj vybavenie Elephanta zabralo riadne dlho. Je veľmi kreatívna, lebo baví aj wakeskaterov aj wakeboardistov, láka aj začiatočníkov, ale vybláznia sa na nej aj profíci, takže skvelý kompromis, čo sme možno aj nečakali, že to bude mať taký úspech.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Koho zaujímavého bolo možné stretnúť?

Slovenských reprezentantov – Leu Koškovú, Radka Hradila, Aarona Tabaka, ale na poslednej zastávke boli aj Česi aj Rakúšania. Práve túto zastávku vyhral Nicolas Pragner z Rakúska. A v Banskej Bystrici sa ukázala aj Naďa Horňáková, u ktorej je vidno, že roky strávila na vlekoch v Nemecku a to sa preukázalo aj na jej štýlovom jazdení.

Ako si si vďaka tour užila leto, aj keď sa nedalo cestovať?

Aj keď sa nedalo veľmi ísť do zahraničia, tak to pre mňa bolo aj vďaka Red Bull Zubor Wake Tour asi najrušnejšie leto. K tomu sme mali aj Wakeskate Session a celkovo som sa snažila všetko robiť tak, aby si to každý čo najviac užil. Preto ma veľmi tešili všetky tie drobné momenty, keď sa niekomu niečo podarilo a páčilo, a vďaka tomu si myslím, že to má zmysel organizovať podobné veci. Popri tom všetkom však ešte spolupracujem na jednom medzinárodnom projekte, takže budem rada, ak sa mi ešte túto sezónu podarí len tak si zajazdiť pre zábavu a bez starostí.

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Matúš Ficel

Red Bull Zubor Wake Tour 2020 © Jakub Majerčiak

Rada by som sa poďakovala každému jednému, kto prišiel a kto mi pomáhal s organizáciou celej tour. Myslím si, že je super takto udržiavať celú komunitu na žive a nikdy nevieš, kedy sa práve vďaka podobnému podujatiu zrodí nejaký profesionálny jazdec a niekto, kto nás bude reprezentovať aj v zahraničí.

