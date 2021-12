Kostým máš nachystaný? História Red Bull Zjazdu na doraz pamätá veľké perly

nie je iba kopa adrenalínu, ale tiež hromada zábavy. Nezáleží, či sa chystáš na dosku albeo lyže, jedno spája všetkých – príležitosť sa premeniť v čokoľvek, na čo si spomenieš. Stačí si len vybrať ten správny kostým a zaútočiť na cenu najlepší dress code. Nejde totiž len o pomyselné mecheche, ale aj o jednu z oficiálnych kategórií Red Bull Zjazdu na doraz. Čo to znamená? No predsa plnohodnotnú výhru, o ktorú budeš môcť zabojovať na každej zastávke.

Takou overenou klasikou sú kostýmy zvierat. Sú efektné, pohodlné a dodajú ti pocit nespútanosti, ktorý sa hodí nie len do pretekov. Next level je však spojiť všetky druhy veľkej ríše a utvoriť celistvý koncept, ako tomu bolo vo Švédsku, kde Noemova archa odplávala s celou svojou posádkou. Alebo skôr odpluhovala?

Že je sumo iba v ringu? To už dávno neplatí. Red Bull Zjazd na doraz má s týmto japonským národným športom viac spoločného, než s na prvý pohľad môže zdať. Napríklad cieľ vytlačiť svojich súperov a rozhodiť ich balans. Navyše tie pády na držku bolia o dosť menej, keď padáš do mäkkého na druhú.

Red Bull Zjazd na doraz je príležitosť k plneniu detských snov a prevtelenia sa do obľúbených televíznych postáv. Živých, mŕtvych, vymyslených alebo napríklad zelených. Na výbere nezáleží. Hlavné je, že ti to urobí radosť. Ako tejto rumunskej pretekárke, ehm, teda Kermitovi. Kermitovi na snowboarde.

