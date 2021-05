Úžasný rekord v podobe 184 236 účastníkov na Wings for Life World Run 2021

Wings for Life World Run 2021 na Slovensku

© Sebastian Marko for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run na Slovensku

Pokojne teda môžeme povedať, že behal celý svet a Slovensko spolu s ním. V Bratislave, Piešťanoch, Nitre, Vysokých Tatrách, ale aj v ďalších mestách a dedinách, na hrádzach, v parkoch či okolo jazier. Zapojili sa jednotlivci, celé rodiny, partie kamarátov, vozičkári, športovci aj ambasádori. Všetci o 13:00 hod. vyštartovali pre dobrú vec s aplikáciou Wings for Life World Run a podporili tak dobrú vec.

, dakarská legenda, sa zúčastnil prvý raz, štartoval na svojej domovskej motokrosovej trati v Žaškove a zabehol perfektných 27,05 km: „Som spokojný, keďže nie som až taký bežec. Ja hlavne rád podporujem dobré veci, a aj preto som sa tohto behu zúčastnil. Keď sa mi bude dať, tak si to rád zopakujem každý rok.“

, vyštartovala v Bratislave a čaro World Runu si užila už po šiesty raz: „Bežala som aj ja, pretože pocit z tohto behu, z toho, že tým pomáhame druhým, je jedinečný. Bolo to náročné, pretože ešte včera som súťažila na ME v Taliansku a boli sme celú noc na ceste. Teraz už vo mne prevláda len dobrý pocit, že som podporila tento projekt a možno inšpirovala aj tých, ktorí bežne na pretekoch nebehajú a práve toto by pre nich mohlo byť inšpiráciou.“

si zabehol v Taliansku, pomedzi tréningy na majstrovstvách Európy: „Wings for Life World Run nie je beh, ktorý sa musí behať na výkony. Každý, kto sa postaví na štart, je víťaz, pretože pomáhame dobrej veci. Som rád, že dnes môžeme bežať pre tých, ktorí behať nemôžu.“ Kajakárka,

Wings for Life World Run nie je beh, ktorý sa musí behať na výkony. Každý, kto sa postaví na štart, je víťaz, pretože pomáhame dobrej veci.

(60,2 km) zavŕšila dokonca „čistý hetrik“ keď vyhrala tretí ročník po sebe. V priemere tento rok bežci a vozíčkari zdolali 12,3 km, no skutočná krása Wings for Life World Run je v tom, že každý výkon sa počíta rovnako.

Šved Aron Anderson (66,8 km) vyhral medzi mužmi už po tretí raz, keď na vozíku triumfoval predtým v rokoch 2017 a 2018. Ruska Nina Zarina (60,2 km) zavŕšila dokonca „čistý hetrik“ keď vyhrala tretí ročník po sebe. V priemere tento rok bežci a vozíčkari zdolali 12,3 km, no skutočná krása Wings for Life World Run je v tom, že každý výkon sa počíta rovnako.

© Adam Johansson for Wings for Life World Run

, šéf Svetovej atletiky a bývalý skvelý bežec na 110 m cez prekážky. „Je skvelé, že inteligentné riešenia, ako napríklad aplikácia, vedia umožniť uskutočniť podobné podujatia aj v týchto náročných časoch. Je to lúč svetla pre všetkých bežcov a športovcov po celom svete a dúfam, že v budúcnosti sa bude konať ešte oveľa viac podobných akcií, aby si ľudia mohli udržať svoj zdravý životný štýl aj počas pandémie.“

„Som úplne nadšený, že 180 000 ľudí po celom svete sa spojilo a behalo pre dobrú vec,“ povedal Jon Ridgeon , šéf Svetovej atletiky a bývalý skvelý bežec na 110 m cez prekážky. „Je skvelé, že inteligentné riešenia, ako napríklad aplikácia, vedia umožniť uskutočniť podobné podujatia aj v týchto náročných časoch. Je to lúč svetla pre všetkých bežcov a športovcov po celom svete a dúfam, že v budúcnosti sa bude konať ešte oveľa viac podobných akcií, aby si ľudia mohli udržať svoj zdravý životný štýl aj počas pandémie.“

