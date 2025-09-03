Lezenie
2 horolezci prekonali 21-ročný rýchlostný rekord vo švajčiarskych Alpách
Nicolas Hojac a Philipp Brugger prekonali 21 rokov starý rekord, keď zdolali severné steny Eigeru, Mönchu a Jungfrau len za 15 hodín a 30 minút. Takto sa im to podarilo.
© John Thornton
Profesionálni horolezci Švajčiar Nicolas Hojac (32) a Rakúšan Philipp Brugger (33) prekonali dve desaťročia starý rýchlostný rekord. Zdolali severné steny Eigeru, Mönchu a Jungfrau len za 15 hodín a 30 minút. Podarilo sa im to o takmer o 10 hodín rýchlejšie ako bol predchádzajúci rekord. Amatérski horolezci zvyčajne potrebujú na samotný výstup na severnú stenu Eigeru jeden až dva dni.
Hojac pri spomienke na svoj úspech opísal tento zážitok ako „úplne neskutočný“. Pôvodne dvojica dúfala, že traverz zvládne za 19 až 21 hodín, čo bolo samo o sebe poriadne náročné. Ale dokončenie za oveľa kratší čas oboch ohromilo. To je podľa Hojaca silná pripomienka toho, že „sme často schopní dosiahnuť viac, ako si myslíme“.
Trojica vrcholov - Eiger, Mönch a Jungfrau - patrí medzi najikonickejšie a najnáročnejšie výstupy vo Švajčiarskych Alpách. Severná stena Eigeru, 1800 metrov vysoká vápencová stena pokrytá snehom a ľadom, bola dejiskom mnohých dramatických a historických výstupov.
Ambiciózny pokus o rýchlostný rekord v ikonických Švajčiarskych Alpách
Keď Hojac a Brugger začali 5. apríla 2025 o jednej hodine ráno stúpať severnou stenou Eigeru, bola ešte tma. Obaja horolezci mali jasný cieľ: zdolať severné steny Eigeru, Mönchu a Jungfrau za menej ako 24 hodín a prekonať tak predchádzajúci rekord 25 hodín, ktorý v roku 2004 vytvorili legendárni horolezci Ueli Steck a Stephan Siegrist. Dvojica podnikla výstup na Eiger v noci, vybavená čelovými lampami, skobami a cepínmi. K ich hlavnej bezpečnostnej výbave patrilo 37-metrové lano a lekárnička. V boji proti chladu nosili pod prilbou tenké čelenky, softshellové nohavice a vrstvené oblečenie vrátane trička s dlhým rukávom, strednej vrstvy a bundy Goretex. Ich končatiny chránili pevné horské topánky a rukavice.
Hoci na severnú stenu Eigeru vystupovali v úplnej tme, hneď od začiatku našli svoj rytmus a na vrchol Eigeru sa dostali už po 5 hodinách a 43 minútach, pričom sa vydali trasou Heckmair.
Hoci vyliezli bez externej podpory, rozhodujúcu úlohu zohral ich priateľ a spolulezec Adrian Zurbrügg. Na vrchol Eigeru vystúpil v noci na lyžiach a zabezpečil im vodu a jedlo.
Po päťminútovej prestávke pokračovali na úpätie Mönchu, kde sa vydali Lauperovou cestou. Keď však dosiahli bod známy ako Schulterstand („ramenný stojan“ - pomenovaný tak preto, lebo v minulosti si horolezci museli pri výstupe stáť na pleciach), zistili, že im chýba záves na lano.
„Iba vďaka kreatívnym technikám a tímovej práci sa nám podarilo úspešne dokončiť tento úsek,“ hovorí Hojac. Vtedy už mali za sebou dve z troch stien. Bol čas zostúpiť na Jungfraujoch.
Tam ich čakali Daniela Bissig a Erich Furrer, pracovníci údržby zariadení výskumnej stanice vo vysokých nadmorských výškach. Čakali na nich s hranolkami, o ktorých snívali. Po 25-minútovej prestávke sa s novou energiou vydali na posledný výstup - tentoraz na 4 158 metrov vysoký Jungfrau.
„Tri dni predtým sme tam prerazili stopu, takže sme urobili veľký pokrok,“ hovorí Brugger. O 16:30 Hojac a Brugger dosiahli vrchol Jungfrau. Obaja horolezci zvládli trilógiu celkovo za 15 hodín a 30 minút, čím vytvorili nový rekord.
Hojac a Brugger chceli dosiahnuť prvý jednodňový výstup na severné steny Eigeru, Mönchu a Jungfrau už niekoľkokrát. V roku 2022 sa im podarilo prejsť severnou stenou Eigeru, ale po Mönchu sa zastavili, pretože Brugger sa necítil dobre. Pri ďalších pokusoch boli podmienky alebo počasie príliš zlé. Ich triumf po rokoch svedčí o neúnavnom duchu horolezectva a dokazuje, že aj po mnohých neúspechoch sa dajú sny splniť vďaka vytrvalosti a vášni.
„Bol to pre mňa naozaj emotívny moment,“ hovorí Brugger. „Už rok sme sa chceli spoločne pustiť do tohto projektu, ale potom som zažil perforáciu čreva. Nikdy by mi nenapadlo, že o rok neskôr budem stáť s Nicom na Jungfrau,“ dodáva.
Eiger, Mönch a Jungfrau: tri ikonické vrcholy vo Švajčiarsku
Eiger, Mönch a Jungfrau tvoria výraznú trojicu, ktorá definuje panorámu Bernského pohoria a je neoddeliteľnou súčasťou alpského dedičstva tohto regiónu. Severná stena Eigeru bola prvýkrát zdolaná v roku 1938 Heckmairovou cestou, pomenovanou podľa nemeckého horolezca Anderla Heckmaira. Dodnes zostáva jednou z najťažších výziev v horolezectve. V porovnaní s ním sa severné steny Mönchu a Jungfrau považujú za ľahšie, ale stále hrozivé.
Severné steny, na ktoré vystúpili dvaja horolezci:
- Eiger (3 967 m): Eiger je známy svojou hrozivou severnou stenou a je magnetom pre horolezcov, ktorí chcú zdolať jeden z najnáročnejších výstupov v Alpách.
- Mönch (4 107 m): Mönch, ktorý sa nachádza medzi Eigerom a Jungfrau, ponúka celý rad horolezeckých ciest, ktoré lákajú horolezcov rôznych úrovní zručnosti.
- Jungfrau (4 158 m): Jungfrau je jedným z najvyšších vrcholov v regióne, ktorý je preslávený svojou majestátnosťou, a prístup na jeho svahy umožňuje železničná stanica Jungfraujoch - najvyššie položená v Európe.
Kto je Nico Hojac?
Nicolas Hojac sa narodil v roku 1992 a vyrastal v kantóne Bern. Je jedným z popredných švajčiarskych horolezcov. Prvý výstup na severnú stenu Eigeru absolvoval vo veku 18 rokov a odvtedy uskutočnil množstvo prvovýstupov na rôznych trasách v Alpách, Číne a Patagónii. Nicolas sa špecializuje na rýchlostné alpské výstupy a od roku 2015 je držiteľom rýchlostného rekordu na lane v severnej stene Eigeru. Býva pri Thunskom jazere, kde tiež prednáša o svojich lezeckých skúsenostiach.
Kto je Philipp Brugger?
Philipp Brugger sa narodil v roku 1991 a je rakúsky špecialista na alpské rýchlostné výstupy a trailový bežec. Svoje prvovýstupy uskutočnil v Pakistane a je držiteľom niekoľkých rýchlostných rekordov v Alpách vrátane výstupu na Piz Bernina. Philippa poháňa skôr fascinácia rýchlymi výstupmi ako honba za rekordmi, jeho vášeň pre hory je zjavná v jeho úspechoch.
Ak ťa tento článok zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe. Zostaň v pravidelnom obraze o dianí zo sveta Red Bullu a sleduj nás na Facebooku, Instagrame a TikToku.