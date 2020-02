Najväčšie šialenosti Robbieho Maddisona

sa preslávil vďaka nie jednému bláznivému kúsku, ktorý predviedol na svojej crossovej motorke. Je držiteľom niekoľkých zápisov do

Robbie Maddison sa preslávil vďaka nie jednému bláznivému kúsku, ktorý predviedol na svojej crossovej motorke. Je držiteľom niekoľkých zápisov do Guinessovej knihy rekordov . Robbie vo svojej kariére prekonal niekoľko svojich vlastných rekordov, napríklad v najdlhšej preletenej vzdialenosti na motorke . Momentálne má hodnota jeho najdlhšieho skoku 115 metrov . Poďme si pozrieť niektoré z Robbieho najbláznivejších kúskov.

LA vs. Robbie Maddison a Tyler Bereman

Na najnovšie video nebol Robbie sám. Spolu s Tylerom Beremanom sa vysporiadali s preplnenými cestami v LA po svojom. Odparkovali svoj pick-up a vybrali sa na spoznávanie mesta. Samozrejme nie po vlastných. Z Los Angeles si spravili vlastné tréningové centrum a takto to dopadlo. Hlavne posledný zoskok bol naozaj tvrdým orieškom. 😲😣

Duct Out

Jazda Holandskom... Tak trochu inak

Red Bull Knock Out

Akým spôsobom odpromovať najťažšie a najväčšie plážové preteky, ktoré sa konajú v Holandskom meste Scheveningen . 🤔 Tak túto otázku si položil organizátor pretekov Red Bull Knock Out a odpoveď na ňu nájdeš vo videjku nižšie. 😁👇

