Chceš definíciu jazdy na hrane? Pozri si zostrihy z Red Bull Romaniacs 2020

. Sú rozdelené do piatich dní, kde sa tradične ten prvý (prológ) jazdí po mestských umelých prekážkach, po čom nasledujú štyri offroadové dni. Tento rok to však bolo trochu inak a prológ vystriedala kvalifikáciaodjazdená v rumunských lesoch. Od vzniku podujatia má

Martin Freinademetz vytvoril v roku 2004 extrémne tvrdé preteky - Red Bull Romaniacs . Sú rozdelené do piatich dní, kde sa tradične ten prvý (prológ) jazdí po mestských umelých prekážkach, po čom nasledujú štyri offroadové dni. Tento rok to však bolo trochu inak a prológ vystriedala kvalifikáciaodjazdená v rumunských lesoch. Od vzniku podujatia má najviac víťazstiev (6) na svojom konte Graham Jarvis.

Martin Freinademetz vytvoril v roku 2004 extrémne tvrdé preteky - Red Bull Romaniacs . Sú rozdelené do piatich dní, kde sa tradične ten prvý (prológ) jazdí po mestských umelých prekážkach, po čom nasledujú štyri offroadové dni. Tento rok to však bolo trochu inak a prológ vystriedala kvalifikáciaodjazdená v rumunských lesoch. Od vzniku podujatia má najviac víťazstiev (6) na svojom konte Graham Jarvis.

boli rozdelené do

Ročník 2020 viedol súťažiacich po krásnych enduro tratiach vokolí rumunského Sibiu. Úchvatná divočina priniesla 600 kilometrov nezabudnuteľných tratí, ktoré sa pre niektorých jazdcov stali vytúženým snom, pre iných nočnou morou. Preteky Red Bull Romaniacs boli rozdelené do piatich kategórií podľa náročnosti na: Gold, Silver, Bronze, Iron a Atom.

Ročník 2020 viedol súťažiacich po krásnych enduro tratiach vokolí rumunského Sibiu. Úchvatná divočina priniesla 600 kilometrov nezabudnuteľných tratí, ktoré sa pre niektorých jazdcov stali vytúženým snom, pre iných nočnou morou. Preteky Red Bull Romaniacs boli rozdelené do piatich kategórií podľa náročnosti na: Gold, Silver, Bronze, Iron a Atom.

A teraz už poďme na extrémnosť ročníka 2020. Ukážeme ti ju hneď v niekoľkých videách

To najlepšie priamo z akcie

trať mala dĺžku od 8 do 18 kilometrov, podľa kategórie

trať mala dĺžku od 8 do 18 kilometrov, podľa kategórie

trať mala dĺžku od 8 do 18 kilometrov, podľa kategórie

To

V prvý ostrý deň bolo pre kategóriu jazdcov Gold, pripravených 107 km drsného strmého terénu s celkovým prevýšením 10 100 m . Po takmer dvoch hodinách jazdenia čakala na pretekárov servisná prestávka. V tom momente mal najlepší čas Mario Roman . To však nezastavilo Grahama Jarvisa v tom, aby po viac ako päť hodinovej bitke s terénom bral prvé miesto.

V prvý ostrý deň bolo pre kategóriu jazdcov Gold, pripravených 107 km drsného strmého terénu s celkovým prevýšením 10 100 m . Po takmer dvoch hodinách jazdenia čakala na pretekárov servisná prestávka. V tom momente mal najlepší čas Mario Roman . To však nezastavilo Grahama Jarvisa v tom, aby po viac ako päť hodinovej bitke s terénom bral prvé miesto.