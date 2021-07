Jozef „ Joshua “ Dekan je mladý, veľmi šikovný esportový komentátor zo Slovenska. V lete 2021 ešte len úspešne ukončil maturitný ročník, no už na začiatku roku 2019 komentoval svoj prvý offline turnaj Intel Extreme Masters 2019 (Katowice Major) v hre Counter-Strike: Global Offensive. Okrem rozhovoru s ním si môžeš prečítať aj tipy, pokiaľ ťa komentovanie hier zaujalo. V článku sa dozvieš:

Ako sa Joshua dostal k hrám

Kedy začal vnímať esport

Kedy si uvedomil, že chce komentovať a ako sa k tomu dostal

Porovnanie offline a online zápasov

Prezradí aj to, ktorá akcia bola najzaujímavejšia

Čo by rád na domácej scéne zmenil

Bonus: 6 tipov pre tých, ktorí by chceli začať komentovať

Ahoj Joshua! Niektorí možno poznajú len tvoj hlas, iní ťa možno nepoznajú vôbec. Môžeš sa na začiatok predstaviť?

Ahoj! Volám sa Jozef Dekan a na internete vystupujem pod prezývkou Joshua.

Moje záľuby sa vyvíjajú na základe toho, čomu sa v danom období venujem. Momentálne hlavne aktívnemu komentovaniu hry CS:GO, vzdelávaniu, čítaniu, cvičeniu, sebarozvoju, ale taktiež rád trávim čas so svojou rodinou a kamarátmi.

Ako si sa vlastne dostal k hrám?

Ako malý som väčšinu svojho času trávil so starými rodičmi a hraniu hier som sa vôbec nevenoval. Veľa mojich vrstovníkov hrávalo hry už od ôsmich rokov, no ja som sa k nim dostal v 11. roku môjho života vďaka kamarátovi, ktorý býval oproti mojim starým rodičom. Zo začiatku som hrával väčšinu známych hier ako napríklad Need for Speed, GTA San Andreas alebo napríklad Minecraft, s ktorými som v tej dobe začínal na YouTube ako väčšina chalanov v mojom veku 😃.

A čo taký Counter-Strike?

Zaujímavé je, že aj keď som hrával CS 1.6, ktorá bola v tej dobe veľmi populárna, nikdy ma táto hra dlho nebavila. Do CSka som sa plne dostal až v roku 2015, tri roky po vydaní Global Offensive. Odvtedy som si k tejto hre vybudoval silný vzťah, a preto ju hrávam doteraz.

Predchádzalo tvojmu komentovaniu vážnejšie hranie?

V dobe, keď som začínal hrávať CS:GO, práve prebiehal major ESL ONE: Katowice 2015. Vďaka tomuto turnaju som sa dozvedel, že existuje „nejaký esport“ , no zo začiatku som sa oň moc nezaujímal. Je celkom vtipné, že presne o 4 roky na to som komentoval Katowice Major 2019, čo bol môj prvý offline event, na ktorom som sa zúčastnil. Čím dlhšie som však hrával, tým viac som si uvedomoval, že naozaj je v tejto hre najdôležitejšia tímová spolupráca a bavilo ma viesť svojich spoluhráčov za víťazstvom . Vždy som sa viac zameriaval na taktickú stránku tejto hry , a preto som väčšinou vo svojich vtedajších tímoch hral pozíciu In-Game leadera.

Na čo nesmiem zabudnúť je fakt, ako som sa dostal k česko-slovenskému esportu. Svetovú scénu som už vnímal nejakú dobu, no tú domácu až vďaka bývalému slovenskému hráčovi , na ktorého som natrafil na štedrovečerný večer skrz stránku HLTV (táto stránka doteraz vo svojej spodnej časti promuje hráčov z profesionálnej scény, ktorí práve streamujú). Bol jediný, ktorý mal pred svojím menom slovenskú vlajku, tak som si povedal, že sa pokúsim od neho zistiť niečo viac o tom, ako to je s esportom na našej scéne.

Som vďačný, že v ten večer mi odpovedal na každú moju otázku a taktiež mi dal užitočné rady. Môžem teda povedať, že Peter „uno“ Lipowski bol mojím prvým mentorom z oblasti esportu. Aj keď sa už momentálne nevenuje aktívnemu hraniu CS:GO, stále je to môj dobrý kamarát a dokonca sa už aj stal otcom.

Kedy si sa rozhodol, že chceš komentovať a ako si sa k tomu dostal?

Dostal som sa k tomu vďaka práve objaveniu česko-slovenskej scény. Už od začiatku, čo som sledoval svetovú scénu, som si hovoril, že by som si chcel skúsiť niekedy nejaký zápas odkomentovať. Bolo však jasné, že po anglicky to nepôjde, keďže na to potrebuješ ovládať vysokú úroveň angličtiny a mať bohatú slovnú zásobu v tomto jazyku.

Aj keby si dal rodenému angličanovi komentovať CS:GO, môže mať problém sformovať pri zápase zmysluplnú vetu. Totižto – samozrejme potrebuješ o danej hre aj niečo vedieť a taktiež sa musíš zvládať vyjadrovať. Aj keď za ten čas, čo sa CSku venujem, už o tejto hre viem veľmi veľa, ani dnes by som si ešte netrúfal ísť komentovať oficiálny zápas v angličtine . Aj keď ju mám veľmi rád a nemám problém sa dohovoriť, na komentovanie to zatiaľ ešte nestačí. Vyžaduje si to tréning na neoficiálnych zápasoch, ale verím že za určitý čas strávený pri takomto trénovaní môjho anglického komentovania sa dostanem aj k zahraničným komentovaniam 🙂.

Doteraz si pamätám na presný dátum môjho prvého komentovania a taktiež, o aký zápas išlo. Ako som už spomínal, po určitom čase, čo som sa už ako tak orientoval na CZ/SK scéne, som si povedal, že nemôžem predsa čakať donekonečna, a mal by som si to konečne skúsiť . Prišlo to z ničoho nič, keď 22. decembra 2018 vtedajší tím GUNRUNNERS (frozen, DEV7L, queztone, Zedko, The eLiVe) bojoval o postup do ESEA MDL Season 29 Europe Relegation. Hitpoint, ktorý dovtedy všetky zápasy z tohto turnaja streamoval, zrazu nemohol tento zápas odstreamovať z dôvodu, že im vypadol komentátor. Povedal som si, že toto je moja šanca a pustil som sa do toho.

Najskôr som potreboval pripraviť môj stream, nastaviť scény, urobiť nejaké promo a poprosiť admina HLTV, aby ma pridal na oficiálnu stránku zápasu ako komentátora. Nikto iný okrem mňa tento zápas nestreamoval (ani zo zahraničných komentátorov), čo viedlo k tomu, že na streame, na ktorom som v priemere v tej dobe mával päť ľudí, sa zrazu objavilo 800 ľudí, ktorí sledovali tento napínavý duel s mojím komentárom. V chate som dostával plno pozitívnych, ale taktiež aj negatívnych reakcií a najviac som sa snažil sústrediť sa na zápas a nepozerať sa do chatu . Bolo to však pre mňa ťažké, keďže si zakladám na feedbacku a chcel som vedieť, čo by som mohol robiť lepšie.

Počas prestávok medzi mapami som sa čo najrýchlejšie snažil dávať pozor na niektoré chyby, na ktoré ma upozorňovali diváci. Chcel som, aby si so mnou ten zápas čo najviac užili, a preto som sa snažil už počas môjho prvého pokusu zlepšovať svoj komentár. Počas tohto zápasu si ma všimlo česko-slovenské ESL, ktoré ma hneď po skončení kontaktovalo s tým, že aktuálne zháňajú nových komentátorov. Tu sa začala moja cesta esportového komentátora!

Ako by si porovnal komentovanie offline a online zápasov?

Myslím si, že každý z nás, komentátorov, má oveľa radšej komentovanie offline zápasov (zo štúdia). Je skvelé, keď môžeš osobne sedieť pri niekom, koho tá hra naozaj baví, a spoločne sa snažíte dať divákom čo najlepší zážitok zo zápasu. Najviac som to pocítil za uplynulý rok, keďže pre pandémiu sa offline akcie neorganizovali a komentovalo sa vždy z domu. Ono je fajn byť vo svojom domácom prostredí, no na druhú stranu tam nikdy nebude taká chémia , ako keď ste spoločne so spolukomentátorom vedľa seba. Vtedy na seba spoločne nadväzujete, lepšie komunikujete a viete zo seba obaja vydať maximum.

Som preto rád, že po roku fungovania z domu mi nedávno organizácia Republeague umožnila komentovať zápasy zo skvelého štúdia v Bratislave. Je to naozaj zážitok, keď si po roku opäť dokážeš ten zážitok užiť s komentátorom vedľa seba, namiesto toho, aby ste komunikovali na diaľku cez internet, kde častokrát býva aj určité oneskorenie. Preto dúfam, že sa čoskoro zase vrátime do offline prostredia 🙂.

Ktorá akcia bola pre teba najzaujímavejšia?

Ako som spomínal, Katowice Major 2019 – najväčší event, na akom som doteraz bol. Major v CS:GO je najväčší a najprestížnejší turnaj, ktorý v tejto hre existuje. Hrá sa v ňom o milión dolárov a väčšinou prebieha dvakrát do roka.

V roku 2019 sa podarilo prvýkrát českým a slovenským komentátorom dostať na tento turnaj s tým, že bol komentovaný priamo z Katowíckeho štúdia. Doteraz som nesmierne vďačný za to, že som mohol byť medzi štyrmi CZ/SK komentátormi a podieľať sa na tomto úžasom evente. Spoločne s mojimi kolegami Dev1m, bananidesom a bladom máme z tohto miesta množstvo skvelých zážitkov. Do obrovskej Spodek arény prišlo vtedy 174 tisíc fanúšikov esportu . Tá úžasná atmosféra na turnaji sa nedá slovami ani opísať. Musíš si to proste zažiť na vlastnej koži! Nielen, že to bol pre mňa neskutočný zážitok, ale taktiež som tam vtedy získal množstvo skúseností.

V tomto roku ma taktiež nesmierne potešil vznik organizácie Republeague, ktorá zorganizovala európsku ligu, v ktorej sa zúčastnili štyri české a slovenské tímy. Hralo sa o nádherných 60-tisíc eur a každý zápas stál za to sledovať! Pre mňa a predovšetkým aj pre naše tuzemské tímy išlo v tejto lige o obrovskú skúsenosť, keďže nedostávajú toľko príležitostí zahrať si proti kvalitným európskym tímom na oficiálnych zápasoch.

Čo by si na scéne (hernej/komentátorskej) zmenil, alebo rád videl inak?

Na tej hernej je to určite vyspelejšie správanie divákov a hráčov. Nebudeme si klamať, ale vieme, že naša česko-slovenská komunita je častokrát toxická. Myslím si, že keby sme na tomto zapracovali, určite by nás to posunulo vpred! A nie len ako hráčov, ale hlavne ako samotných ľudí.

Na komentátorskej stoličke by som rád uvítal nových nadšených komentátorov . Je nás stále pomerne málo a vždy sme radi, keď sa objaví niekto nový.

Zaujala ťa Joshuova skúsenosť? Môžeš to byť práve ty, kto sa zaradí medzi CZ/SK komentátorov. Mrkni na tieto tipy👇

6 tipov pre tých, ktorí by chceli začať komentovať

1. Ako vôbec začať

Z večera do rána sa z teba komentátor nestane. Tak, ako aj u profesionálnych hráčov, aj komentátor sa na takúto pozíciu musí vypracovať. Joshua zdôrazňuje aj to, aké dôležité je poučiť sa z chýb a poriadne na sebe zamakať.

Joshua: „Treba začať pekne postupne. Najskôr je dôležité o danej hre vedieť čo najviac – môžeš to docieliť hraním, ale taktiež sledovaním profesionálnych zápasov. Následne, keď už si myslíš, že o danej hre vieš dostatočne veľa, je fajn si to skúsiť bez streamu na demách. To znamená, že si pustíš napríklad nejaký profesionálny zápas, nahráš si ho spoločne s tvojím komentárom a následne si povieš, na čom treba pracovať. Častokrát si niektoré chyby nevšimneš (to sa stáva každému) a vtedy je fajn, keď pošleš záznam niektorému zo zabehnutých komentátorov, ktorí ti určite radi poradia, čo zlepšiť. Ako sa hovorí: „practice makes perfect.“ Takže netreba sa vzdávať!“

2. Vyhľadávaj rady, tipy a inšpiruj sa

Rada nad zlato. Vždy je super počúvať feedback a prijať konštruktívnu kritiku, lebo ťa to môže výrazne posunúť vpred. Taktiež ti môže pomôcť, ak sa sám inšpiruješ tými, ktorí boli tiež kedysi na tvojom mieste, no dnes už komentujú najväčšie podujatia.

Joshua: „Na YouTube nájdeš niekoľko šikovných videí, ktoré ti poradia. Aj keď väčšina z nich je v angličtine, čoskoro sám plánujem tvoriť takéto videá v slovenčine, aby som to začínajúcim komentátorom uľahčil. Netreba sa taktiež báť spýtať sa nejakého komentátora, ktorý zároveň aj streamuje. Ja som osobne vždy rád, keď môžem na svojom streame niekomu v tejto oblasti poradiť.“

3. Nezabudni na technické vybavenie

Joshua: „Určite nepotrebuješ mať špičkovú klávesnicu alebo myš, keď chceš komentovať. Najpodstatnejší je kvalitný mikrofón a taktiež počítač, ktorý ti dokáže rozbehnúť stream. Na offline akciách nepotrebuješ žiadne vybavenie, keďže ho zabezpečuje organizátor turnaja. Je však malá pravdepodobnosť, že by si začínal na offline eventoch. Preto ti istotne odporúčam zainvestovať do mikrofónu a počítača. Mikrofón som si zakúpil ešte predtým, ako som začal s komentovaním, preto, lebo som aktívne streamoval. Konkrétne mám Rode NT-USB, ktorý používa veľa komentátorov a streamerov. Mám ho približne dva roky a používam ho stále, takže ho istotne odporúčam.“

4. Ako prekonať stres z komentovania

Joshua: „Keď komentuješ sám pre seba (bez streamu), tak nie je dôvod mať stres, keďže jediný, kto ťa počuje, si ty sám. Preto, keď pôjdeš po prvýkrát komentovať na stream, jednoducho si povedz, že opäť komentuješ sám pre seba. Netreba sa zbytočne pozerať na počet divákov na streame alebo na chat, keďže ťa to môže ešte viac vystresovať. Nemáš sa čoho báť, každý raz začínal a myslím si, že väčšina ľudí by takýto stres tiež mala (mal som ho aj ja). Treba si však povedať, že to robíš, lebo ťa to baví a chceš si ten zápas užiť 🙂.“

5. Čo robiť, keď príde kritika

Joshua: „Kritika je pre každého z nás takou diagnostikou, ktorá nám povie, v čom sa máme zlepšiť. Kritika nás posúva vpred bez ohľadu na to, čomu sa venujeme. Samozrejme, netreba si mýliť kritiku s hateom. Na kritiku si treba zvyknúť a mali by sme byť za ňu radi. Treba si z nej zobrať to podstatné a myslieť na to, že daná osoba, ktorá túto kritiku píše, sa nám snaží pomôcť a zlepšiť náš komentár. Nad hatom sa netreba vôbec zamýšľať, keďže ten tu vždy bol, je a bude. Keď vidím vyložene nejaký hate smerovaný na mňa a uvedomím si, že daná osoba to píše, lebo chce, aby ma to frustrovalo, vždy sa nad tým zasmejem.“

6. Týmto chybám sa radšej vyhni

Joshua: „Najväčšia chyba, ktorej sa treba vyhnúť, je, že si nepriznáš chybu. Isto každý z nás pozná niekoho, kto si ani za nič neprizná, že robí niečo zle. Toto je obrovská chyba z dôvodu, že ťa to samého bude strašne brzdiť. Treba byť aj sebakritický a sústrediť sa na to, čo môžeš urobiť s danými chybami. Čo sa týka nejakých základných chýb, prvoradé je nepoužívať tie isté slová/frázy moc často. Toto si všimnú diváci veľmi rýchlo, ale taktiež si to dokážeš všimnúť aj sám, keď si pustíš záznam svojho komentára. Keď komentuješ vo dvojici, je podstatné, aby si nerozprával moc dlho, dal priestor aj druhému komentátorovi a zbytočne mu neskákal do reči.“

