Celkom v pohode, ale bolo aj lepšie keď pravdu poviem. Tento rok som však oproti tým predošlým absolvoval navyše preteky Africa Eco Race, ktoré idú po trase pôvodného Dakaru. Po zrušení jednej etapy sme ich dokopy odjazdili jedenásť. Etapy boli dlhé tak ako na Rely Dakar, od 400 do 470 kilometrov. Pre mňa to bol super tréning, to je aj dôvod, prečo som tam išiel. Dokonca sa mi podarilo vyhrať celé preteky. Horšie však bolo, že hneď, ako som sa vrátil, som ochorel a na dva týždne som musel ubrať z prípravy.

Potom sa mi však podarilo na päť dní odletieť do Dubaja, kde som jazdil v dunách. Čo sa týka priípravy z pohľadu času stráveného na rely motorke, toto bol zrejme môj najlepší rok, pretože som toho veľa odjazdil v púšti. Čo sa týka fyzickej pripravenosti, natrénoval som toho viac ako minulý rok. Nastala však jedna zmena a jeden mesiac, konkrétne v júni, som si dal od motorky úplný oddych, pretože som mal veľké problémy so zápästiami a nič nepomáhalo. Od bolesti som už nemohol ani spávať.

Tento rok je na Dakare 14 etáp, takže sme museli zobrať o dve sady pneumatík viac a to je pri našom priestore v mojom autíčku fakt na hrane. Som rád, že sa nám to všetko zmestilo. Za tie roky už viem nabaliť všetko potrebné. Je to v podstate každý rok to isté a netreba brať nič navyše. Práve naopak, minulý rok sme mali veci, ktoré sa ukázali byť zbytočné, takže tento rok sme miesto zredukovali a tým, že je o dve etapy viac, musíme brať viac náhradných dielov.