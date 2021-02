Ryan Pessoa ti odhalí, ako sa stal FIFA pro hráčom

Ryan Pessoa prišiel na svet v roku 1998. Rodák zo severného Londýna vyrastal ako fanúšik Arsenalu, ohromili ho „Invincibles“ (Nepozariteľní – ako sa nazýva tím Arsenalu zo sezóny 2003/2004) pod vedením Arsènea Wengera a hlavne ich vtedajší talizman Thierry Henry . Aj keď mal Ryan iba päť rokov, keď Arsenal vyhral v roku 2004 Premier League bez jedinej porážky, pohltilo ho to. Bolo to tesne predtým, ako objavil svet videohier . Predovšetkým futbalovej série od firmy EA.

„ Vyrástol som v domácnosti, ktorá bola naklonená futbalu , ale väčšina jej členov boli fanúšikovia Manchestru United alebo Tottenhamu, preto je zvláštne, že ja som začal fandiť Arsenalu,“ hovorí. „Myslím si, že je to hlavne tým, že keď som vyrastal, užíval som si spôsob, akým Arsenal hral. Viac ako čokoľvek iné. Bol som pravdepodobne príliš mladý na to, aby som dostatočne ocenil ich slávne roky, ale mal som dosť rokov na to, aby ma vtiahlo to, ako hrali futbal.“

„Miloval som Henryho. Kedykoľvek sme prišli do školy, všetci o ňom rozprávali. Bol to môj prvý veľký vzor, ale opäť, bol som primladý na to, aby som ocenil, aký dobrý skutočne bol. Roky, ktoré si pamätám detailne, sú tie, keď za Arsenal hrali Fabregas, Rosický či Hleb. Skrátka, tento typ kreatívnych futbalistov. Užíval som si spôsob, akým dokázali prihrávať , skrátka tiki-taka, zložité nahrávanie.“

⚠️ POZOR: Ak si fanúšik FIFA 21, už vo februári štartuje náš herný turnaj Red Bull Ultimátny Hráč , takže pokiaľ sa chceš zapojiť, neváhaj a prihlasuj sa! Viac info nájdeš na záver tohto článku. ⬇️

Umenie napodobňujúce život

Henry bol tvárou futbalového simulátora od EA Sports počas rokov 2002, 2004 a 2005, pričom rovnako ako väčšina detí zapálených pre futbal, aj Ryan využíval hru na to, aby zrkadlil úspechy svojich skutočných hrdinov. Nastavoval dĺžku zápasov na 90 minút , nasadzoval proti sebe kluby, ktoré proti sebe nastupovali aj v reálnom kalendári Premier League, a snažil sa napodobňovať skutočné dianie vo svetovom futbale.

„FIFU som hrával častejšie, keď bol na programe veľký turnaj ako majstrovstvá sveta, Euro či Liga majstrov. Pamätám si, že som hrával tak, aby to odzrkadľovalo, čo sa deje v realite,“ spomína Ryan. „ Naozaj som si to užíval. Boli to časy, kedy som hral skutočne veľa videohier. Stále hrám veľa, ale vtedy to pre mňa bolo ako náboženstvo.“

Vyrástol som v domácnosti, ktorá bola naklonená futbalu, ale väčšina jej členov boli fanúšikovia Manchestru United alebo Tottenhamu, preto je zvláštne, že ja som začal fandiť Arsenalu. Ryan Pessoa

Ryan si dal počas tréningu prestávku © Mark Roe / Red Bull Content Pool

„Trvalo to do môjho prvého roku na univerzite. Vtedy som sa kvalifikoval na prvý turnaj. V tom bode som si uvedomil, že by som možno na tom mohol zarobiť slušné peniaze.“

Pessoa vysvetľuje, že v tom období si bol vedomý esports sveta a toho, že ľudia si hraním videohier zarábajú na živobytie, ale nemal skutočnú predstavu o tom, koľko peňazí môžu ešportovci zarábať.

„ Bolo mi jasné, že sa tam dá zarobiť , pretože už predtým som bol na menších turnajoch, kde boli prize money v hodnote približne 100 libier,“ opisuje Ryan. „Dostal som email, že som sa kvalifikoval na turnaj, ale veľa som o ňom nevedel. Nepovedali nám, kde turnaj bude. Vedel som iba, že sa jedná o chlapíka z Nemecka.“

„Musel som vyhľadať FIFA turnaje v Nemecku a našiel som jeden, ktorý sa mal konať v Berlíne. Nebol to síce ten, na ktorý som sa kvalifikoval, no hlavná cena bola šialených 160 tisíc dolárov pre víťaza, 80 tisíc pre finalistu a tak ďalej. Vtedy som sa zamyslel: Wow, toto je šialené.“

Rozhodujúce slovo od mamy

Pre Ryana bolo kvalifikovanie sa na profesionálny FIFA turnaj jednoduchou záležitosťou. Najťažšou časťou procesu, ako veľmi rýchlo zistil, bolo presvedčiť jeho mamu, ktorá bola preňho inokedy veľkou podporou, že turnaj v Nemecku nie je podvod.

„Keď som sa dostal na prvé podujatie v Nemecku, stále som bol na univerzite,“ hovorí Ryan. „Bol som prvák a povedal som mame, že som sa kvalifikoval na FIFA turnaj v Nemecku . Najprv bola taká, že: „Áno,...“, tak som povedal: „Kvalifikoval som sa. Môžem ísť?“ A odpovedala mi: „Neexistuje, že sám pôjdeš do Nemecka na FIFA turnaj. Ako môžeš vedieť, či to je skutočné a nie je to podvod? Môže to byť všetko narafičené.“

„Dokonca aj dnes, keď poviem členom rodiny, čo robím, že hrám FIFU, spýtajú sa, čo robím okrem toho . A ja im musím odvetiť, že je to moja práca. Avšak, moja rodina bola vždy mojou podporou, sestra a mama stáli za mojimi rozhodnutiami, nech už ma mohli zaviesť kdekoľvek.“

Ryan vysvetľuje, že jeho mama nakoniec prikývla na cestu do Nemecka, no cestoval aj so svojou sestrou. A ak dovtedy jeho rodina nevedela tak úplne oceniť jeho rozvoj v rámci esports, v roku 2017 už bola vízia jasnejšia, keď Ryan podpísal kontrakt s Hashtag United – poloprofesionálnym futbalovým klubom sídliacim v Essexe, ktorý tiež viedol rešpektovaný esports tím.

Hashtag United

Manchester City verzus Liverpool vo FIFA 21 © EA

Tak ako v skutočnom futbale, Ryan si užil drámu posledného dňa prestupov, takzvaného transfer deadline, keď so svojím novým zamestnávateľom podpisoval kontrakt.

„Na konci roka 2017 som podpísal zmluvu s Hashtag United,“ Ryan pokračuje. „Bolo to šialené, pretože som sa sa dlho nekvalifikoval na veľké finále a v tom istom čase som rokoval s iným tímom. Bol som doslova pár minút od podpisu kontraktu s ním. Dokonca už pre mňa tlačili kontrakt ... Potom som však hovoril s predsedom Hashtagu, Spencerom Owenom .“

„Spencer rátal s tým, že po turnaji budem dostávať množstvo ponúk a poradil mi, aby som sa s rozhodnutím neponáhľal. Povedal, že v týchto veciach človek nikdy nevie a treba sa uistiť, že ohľadom zmluvy je všetko v absolútnom poriadku. Nikto sa nechce zaviazať na niečo, čo druhú stranu stavia do výhodnejšej pozície a podobne. Určité obdobie som so Spencerom komunikoval a bolo to super, pretože už dlhší čas som sledoval jeho videá na YouTube. Bolo skvelé vidieť, že v klube majú o mňa záujem a akonáhle mi dali ponuku, stali sa mojou prioritou.“

The Sky Blues

Ryan v máji 2017 skončil tretí medzi európskymi FIFA hráčmi a pripísal si 149 výhier. Rýchlo sa z neho začal stávať jeden z najlepších profesionálnych FIFA hráčov na scéne . Pravidelne sa objavoval v TOP 50 výsledkoch FUT Champions, pričom trikrát skončil v najlepšej desiatke európskeho rankingu v rámci FIFA 17.

V roku 2018 skončil v najlepšej osmičke na FUT Champions Cupe v Barcelone, keď vyhral 159 zápasov zo 160 počas víkendovej ligy FUT Champions. Taktiež sa stal svetovou jednotkou vo FIFE na Xbox One.

Rok po tom sa cesty Pessou a Hashtagu rozišli. Rýchlo sa dohodol s Manchestrom City, pričom tento klub z anglickej Premier League predtým reprezentoval na eClub World Cupe, kde sa dostal do štvrťfinále.

„Užíval som si svoj čas v Hashtagu a mám vočí klubu veľký rešpekt,“ dodáva Pessoa. „ Ale keď príde záujem od klubu ako Manchester City, je takmer nemožné ho odmietnuť . Je to skrátka tak a je tu pravdepodobne ďalšia paralela s reálnym futbalom – keď si v klube, ktorý je skvelý, ale nie je zrejme na takej úrovni ako Manchester City a príde ponuka od Man City, je náročné odolať.“

APC Red Bullu

Ryan Pessoa počas prípravy v Red Bull APC © Luis Gallo / Red Bull Content Pool

Odkedy Ryan spolupracuje s Red Bullom, má prístup k elitnej sieti podpory pre športovcov. Vo februári 2020 navštívil Red Bull Athlete Performance Centre (APC) v Rakúsku, kde spolupracoval s dietológmi, esports trénermi, špecialistami na spánok a športovými psychológmi, a učil sa od nich.

Ako keby to chcel sám osud, Ryan má teraz rovnaký vek ako Thierry Henry, keď v roku 1999 prišiel na Highbury – v rovnakom roku, v ktorom sa legendárny hráč Arsenalu, Dennis Bergkamp, objavil na titulke hry FIFA. Pessoa cíti, že sa za uplynulý rok desaťnásobne zlepšil (nielen vďaka tomu, čo sa naučil v APC) a nemôže sa dočkať toho, kedy bude môcť pokračovať na svojej profesionálnej esportovej dráhe.

„Keď som začal s esportom, bol som fit, chodil som do posilňovne tri alebo štyrikrát týždenne,“ hovorí Ryan. „Nikdy som sa však nesústreďoval na faktory ako kardio, v posilňovni som pracoval hlavne na zosilnení.“

„Keď som však vo februári prišiel do APC, pomohli mi pochopiť, aká dôležitá je kondícia , ako dôležitá je srdcovocievna výdrž a ako pomáha tvojim úrovniam koncentrácie dodávať kyslík do mozgu. Všetko vzdelanie, čo som tam nadobudol – o diéte, o dobrom spánku, vyrovnávaní sa s úzkosťou a pozornosťou – som zapracoval do svojej rutiny a dnes mi to pomáha v tom, aby som bol lepší.“

To len dokatuje, že fyzické zdravie je v gamingu rovnako dôležité ako mentálne zdravie a keď sa o svoje telo staráš ako športovec, si schopný dosahovať ako hráč lepšie výsledky.

Ukáž svoje FIFA schopnosti v turnaji Red Bull Ultimátny Hráč!

Red Bull Ultimátny Hráč sa vracia aj v roku 2021. Päť hier rozhodne, kto sa stane najvšestrannejším hráčom na Slovensku a v Česku: Clash Royale, FIFA 21, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends a Bike Unchained 2 . 🏆 Ak zvládneš online turnaje, môžeš na offline finále bojovať o výlet na preteky Formuly 1 a ďalšie skvelé ceny! Vyhrať však môžeš aj tak, že uhádneš odpovede na otázky v našom ultimátnom kvíze . V hre je PlayStation 5 a ďalšie lákadlá, tak poď do toho. Všetky info nájdeš na redbull.sk/hrac . ⬅️