Videosety Scenery ťa zavedú do

Čo ak do vody niečo

Making of video ako vznikalo náročné štvrté Scenery ft. Bulp ⬇

Veríme, že ti leto umožnilo poriadne sa dramáčovo vybúriť. September nás so všetkým naraz poriadne schladil. Poďme sa teda nažhaviť aspoň najnovším drum and bassom od DJane C:rcle.

Hudba Čerstvé mäso: Drum and Bass playlist na september 2020

Kto by bol čakal, že cesta za úspechom vedie cez prúd vody.

Bolo to náročné, na poslednú chvíľu sa nevedelo či sa bude vôbec točiť, či sa vybavia všetky veci... Celá tá byrokracia.

Projekt Scenery dostáva slovenských producentov odohrať svoj set na netradičné miesta, akými sú industriálne lokácie, alebo práve do srdca nepoškvrnenej prírody.

Projekt Scenery dostáva slovenských producentov odohrať svoj set na netradičné miesta, akými sú industriálne lokácie, alebo práve do srdca nepoškvrnenej prírody. Na stred zaplaveného mostíka v strede rieky zapasoval Bulp nádherne.

Celé tie Dunajské luhy sa zaplavajú párkrát ročne a preto sa odkladalo aj natáčanie, keďže to bolo celé pod vodou.

