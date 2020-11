Nové video Seba Tootsa je dosť možno jeho najdrsnejším doteraz

sa vydali do ‘la belle province’ (teda Quebecu), aby našli nové kreatívne prekážky, pričom po ceste navšívili aj dobre známe miesta.

Od backflipov cez slávny quad kink v Ottawe, cez cap 360 do červenej rímsy, až po poriadny front-board na obrovskom down-flat-down raile, môžeme bezpečne povedať, že sa to Sebovi podarilo.

A rozhodne tam nájdeš viac rail trikov ako flipov... Aj keď sú tam aj flipy... Koniec koncov, je to Seb Toots.

Zoltán Strcuľa predstavuje video, ktorému venoval takmer dve zimné sezóny. Celá tá námaha teraz konečne dostala reálnu podobu a výsledkom je originálny edit Board Across Slovakia.

„Môj záverečný trik bol zvláštny,“ spomína. „Urobil som cork 720, dopadol som na múrik do boardslidu a ešte to vrátil. Bojoval som s tým celé poobedie a keď už skoro zapadalo slnko, konečne sa mi podaril.“

