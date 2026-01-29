© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
Skialpinizmus: Čo by si mal vedieť o tomto trendovom športe
Skialpinizmus presahuje rámec tradičnej lyžiarskej turistiky. Je to náročný súboj s horami, počasím a vlastnými limitmi.
Každý, kto niekedy stúpal po čerstvom snehu na lyžiach, pozná ten pocit - stabilný rytmus každého kroku, hlboké ticho hôr a pokojné očakávanie pred zjazdom. V súťažnom skialpinizme, alebo SkiMo, ako je známy na medzinárodnej úrovni, ten istý pocit definuje šport, ktorý posúva športovcov na hranice toho, čo dokážu - a ešte ďalej. „Najkrajšie je, keď si niekde na horách, je hmla a ty vylezieš do inverzie, kde je krásne. Poteší aj pekná trasa a možnosť zlyžovať po príjemnom čerstvom snehu,“ hovorí Jakub Šiarnik, reprezentant Slovenska v skialpe.
Dnes sa skialpinizmus vyvinul do precíznej, taktickej a vysoko intenzívnej vytrvalostnej disciplíny, ktorej popularita na svetovej scéne rastie veľmi rýchlo.
Ako funguje skialpinizmus?
Skialpinizmus kombinuje lezenie do kopca a zjazdové lyžovanie s použitím ľahkého vybavenia a lezeckých skinov, ktoré športovcom umožňujú stúpať po strmých svahoch bez pošmyknutia. Na vrchole si pretekári rýchlo vyzujú lyže, upravia si viazanie a následne sa na nich vrátia náročným vysokohorským terénom späť dole.
Niektoré úseky si vyžadujú nosenie lyží na chrbte. Prechody medzi lezením a lyžovaním sú kľúčové - každá sekunda sa počíta. V závislosti od formátu môžu preteky trvať od niekoľkých minút až po viac ako hodinu a testujú v srdci hôr vytrvalosť, rýchlosť, presnosť a taktické povedomie.
Je skialpinizmus to isté ako skitouring?
Zatiaľ čo skitouring je rekreačná aktivita zameraná na objavovanie hôr vlastným tempom, skialpinizmus je súťažný, vysoko výkonnostný šport. Pri skitouringu je často cieľom samotný zážitok - vychutnať si výstup, scenériu a zjazd. Naproti tomu skialpinizmus si vyžaduje rýchlosť, presnosť a stratégiu, pričom športovci pretekajú nielen s časom a medzi sebou.
Skialpinistické vybavenie je ešte ľahšie a špecializovanejšie, prechody sa merajú na sekundu presne a trate sú navrhnuté tak, aby preverili vytrvalosť, techniku a taktické zručnosti. Skrátka, skitouring je o ceste, skialpinizmus je o prekonávaní fyzických a psychických limitov v pretekoch s časom.
Svoj názor poskytuje aj slovenský reprezentant Jakub Šiarnik:„Definície sa líšia, ja sa priznám, že ani neviem, aká je tá oficiálna. Počul som aj o ski fitness, čím niektorí označujú kondičné šľapanie po zjazdovke. Extrémny skialp by rozhodne mal byť osobitne, ako napríklad Andrzej Bargiel. Avšak, skialp je len jeden. Je to pohyb na lyžiach za pomoci stúpacích pásov, k čomu občas pridáme mačky alebo cepíny. Koláč skialpu rastie a každý si vie z neho vybrať to, čo mu chutí. Medzi jednotlivými disciplínámi je totiž veľký rozdiel.“
„V podstate je to ako skitouring, ale s časovým limitom,“ vysvetľuje Paul Verbnjak. „Vylezieš na horu a na lyžiach sa vrátiš dole - ale každý pohyb sa počíta. Každá sekunda je dôležitá, najmä v šprintérskych pretekoch alebo zmiešaných štafetách, kde sú kľúčové prechody.“ V skialpinizme sú tieto tranzície ekvivalentom zastávok v boxoch vo Formule 1 - sú absolútne kľúčové. Medzi stúpaním a zjazdom nie je času nazvyš: lyže si musíš čisto vyzuť, viazanie si musíš vymeniť v okamihu a taktiež lyže zložiť na ramená jedným plynulým pohybom.
Skialpinizmus sa v uplynulom desaťročí čoraz viac profesionalizuje vďaka ľahšiemu vybaveniu, väčšiemu počtu súťažných polí a kratším, divácky prívetivejším formátom pretekov. Šprint a zmiešaná štafeta, ktoré sú teraz oficiálnymi disciplínami hier, boli špeciálne vyvinuté, aby bol tento šport rýchlejší, dynamickejší a vhodnejší pre televíziu.
„Sme v ére, kedy sa celé odvetvie dynamicky vyvíja a vyzerá inak, než pred rokmi. Som rád, že som jeho súčasťou, keď nabral trajektóriu hier. Už je iba na nás, ako túto šancu využijeme,“ dopĺňa Jakub Šiarnik.
Bežné chyby začiatočníkov a ako sa im vyhnúť
Začiatočníci v skialpinizme sa často dopúšťajú niekoľkých bežných chýb, ktorým sa dá ľahko vyhnúť správnou prípravou a myslením. Jedným z najväčších problémov je začať s príliš ťažkým alebo na preteky nevhodným vybavením, ktoré robí výstupy oveľa náročnejšími, než je potrebné. Výber ľahkých, dobre padnúcich lyží, topánok a lyžiarok výrazne zvyšuje efektivitu.
Ďalšou častou chybou je zlé zaobchádzanie so skinmi - ten, ktorý nie je správne upravený, vyčistený alebo zahriaty, sa môže v polovici výstupu odlepiť. Predchádzať tomu pomáha udržiavanie skinov v suchu, ich skladovanie v bunde a nácvik rýchlych prechodov.
Mnohí nováčikovia tiež na začiatku príliš tlačia na pílu a podceňujú, ako namáhavý môže byť nepretržitý pohyb do kopca; konzervatívne tempo a sústredenie sa na rovnomerné dýchanie udržuje stabilnú hladinu energie. Pri zjazdoch majú začiatočníci často problémy, pretože dostatočne netrénujú na ultraľahkých pretekárskych lyžiach, ktoré sa pocitovo veľmi líšia od turistického výstroja. Pravidelný tréning na pretekárskom vybavení buduje sebadôveru a kontrolu.
Začiatočníkom radí aj Kubo Šiarnik: „Úplný základ je spraviť všetko preto, aby som si ten deň užil. Na prvom skialpe nie je cieľom trpieť, báť sa, skončiť s otlakmi, či v horšom prípade s odreninami. Dôležité pre ľudí je vedieť sa správne pripraviť - obliecť sa, zobrať si dostatok tekutín, vhodnú stravu a zvoliť správny materiál.“
„Okrem toho treba vedieť narábať s viazaním, pásmi, ako ich pripevniť a zbaliť. Dôležitý je aj pohybový prejav, nielen kvôli efektivite, ale aj bezpečnosti. Aby sa človek vedel otáčať, riešiť pošmykovanie a nezostal zaseknutý, prípadne mu nehrozil pád. To všetko sú veci, ktoré rozhodujú o tom, či si deň na skialpoch užiješ alebo nie.“
Štyri disciplíny skialpinizmu
Skialpinizmus spája pod jednou strechou štyri rôzne súťažné formáty - každý s vlastnými jedinečnými požiadavkami, od výbušnej intenzity šprintu až po vyčerpávajúcu vytrvalosť „individualít“.
Šprint je najpozoruhodnejšou disciplínou tohto športu: za približne tri minúty musia športovci predviesť všetky aspekty skialpinizmu --výstup na lyžiach, prenášanie lyží na krátkych úsekoch a presný zjazd. Bezproblémové, bleskové prechody sú absolútne nevyhnutné.
V individuálnej disciplíne, ktorá sa považuje za hlavnú, účastníci prekonávajú prevýšenie 1 400 až 1 900 metrov a zdolávajú náročné alpské zjazdy. Tu viac ako na rýchlosti záleží na vytrvalosti, taktike a technických zručnostiach.
Vertikál sa zameriava výlučne na výstup - 700 až 1 000 metrov nepretržitého stúpania bez zostupu a odpočinku, ktoré vyžaduje od pretekárov čistú silu do kopca.
A nakoniec zmiešaná štafeta, v ktorej jeden muž a jedna žena absolvujú dve kolá krátkej šprintérskej trate. Pri tomto podujatí sa kladie dôraz na rýchlosť, načasovanie, tímovú prácu a bezchybné prechody - na rozdiel od štandardného šprintu však kľúčovú úlohu zohráva vytrvalosť a regenerácia, keďže každý športovec musí pretekať dvakrát.
Šprint - individuálne preteky
Šprint
Najpozoruhodnejšie podujatie SkiMo trvá približne tri a pol minúty. V tomto výbušnom šprintovom formáte sa športovci stretávajú vo vyraďovacích pretekoch na krátkej trati s prevýšením približne 50 až 80 metrov. Preteky sa zvyčajne konajú na lyžiarskom svahu a zahŕňajú stúpanie, diamantový úsek, presun a zjazd. Diamantový úsek sa vzťahuje na malé slalomové zákruty do kopca, ktoré účastníci absolvujú s lyžami na nohách, zatiaľ čo prejazd je úsek, v ktorom musia športovci niesť svoje lyže na chrbte.
Prechody (tranzície) - rýchle nasadenie a vyzutie lyží - sú maximálne dôležité. Tu záleží na rýchlosti a presnosti oveľa viac ako na vytrvalosti; každý pohyb môže stáť alebo ušetriť cenné sekundy. Súťaž sa začína kvalifikačným kolom s meraním času, ktoré určí 30 najlepších športovcov. Nasledujú štvrťfinále, semifinále a finále - každé v šesťčlenných skupinách.
Preteky v šprinte sú obzvlášť vzrušujúce pre divákov: krátky formát totiž umožňuje vidieť celú trať z jedného miesta, čo zaručuje rýchlu a priamu akciu od štartu až do cieľa.
Individuál - vrcholová disciplína
Individuál
Pre skialpinistov sú individuálne preteky považované za vrcholnú skúšku - najvyššiu disciplínu SkiMo - pretože spájajú všetky základné prvky, ktoré definujú tento šport. Podujatie obsahuje viacero výstupov a zjazdov spolu s úsekmi, kde musia športovci niesť svoje lyže na chrbte. V závislosti od trate môžu tieto výstupy a zjazdy prebiehať na zjazdovke aj mimo nej.
Vzdialenosti sa líšia v závislosti od kategórie, ale preteky zvyčajne trvajú 45 až 90 minút a zahŕňajú 500 až 1 300 metrov prevýšenia. Od jednotlivca sa vyžaduje vytrvalosť, sústredenie a hlboký zmysel pre čítanie terénu. Pretekári musia starostlivo zvoľniť tempo a vyvážiť riziko a kontrolu. Zjazdové úseky, v ktorých sa preteká na ultraľahkých lyžiach, si vyžadujú absolútnu presnosť - príliš rýchly štart alebo nadmerné riziko môžu ľahko stáť drahocenný čas.
Vertikál - preteky pre stredne pokročilých
Vertikál (Vertical)
Vertikál je absolútny výkon do kopca - strmý výstup s cieľovou čiarou, ktorá čaká na vrchole. Tento formát je zameraný len na stúpanie: žiadne zjazdy, žiadne prechody, žiadne prestávky. V závislosti od kategórie čaká športovcov 300 až 700 metrov nepretržitého prevýšenia, často v brutálne strmom teréne.
Môže to znieť jednoducho, ale je to jeden z najnáročnejších formátov v skialpinizme. Pretekári sa dostávajú na hranicu svojich fyzických a psychických možností, srdce im bije ako o život, keď bojujú s gravitáciou a únavou. Jazda na plný plyn počas 20 až 30 minút si vyžaduje nielen výnimočnú vytrvalosť, ale aj neochvejné sústredenie a psychickú odolnosť.
Nevyčerpávame sa len fyzicky - zmiešaná štafeta je neuveriteľne náročná aj po psychickej stránke
Zmiešaná štafeta - zmiešaný štafetový tím
Zmiešaná štafeta
V zmiešanej štafete ide o presnosť, rýchlosť a tímovú spoluprácu. Každý tím pozostáva z jednej ženy a jedného muža, ktorí sa striedajú na krátkej šprintérskej trati. Každé kolo pred výmenou trvá približne sedem minút, takže načasovanie a koordinácia sú maximálne dôležité. Úspech závisí nielen od individuálnej sily a výbušnosti, ale aj od bezproblémovej tímovej práce - dokonalej komunikácie, taktického povedomia a bezchybných prechodov. Aj tá najmenšia chyba pri odovzdávke alebo výmene skinu môže stáť cenné sekundy, ktoré rozhodujú o umiestnení na stupňoch víťazov.
„Nevyčerpávame sa len fyzicky - zmiešaná štafeta je neuveriteľne náročná aj psychicky,“ hovorí Verbnjak, jeden z najlepších svetových pretekárov v tejto disciplíne. Pre 23-ročného Rakúšana hrá toto podujatie na jeho silnú strunu: vytrvalosť, rýchle zotavenie a schopnosť opäť zrýchliť, keď je to najdôležitejšie - najmä v záverečnom kole.
A ako na jednotlivé disciplíny nazerá slovenský reprezentant Jakub Šiarnik? „Dlhodobo najlepšie výsledky na medzinárodnej úrovni mám vo vertical. Ten som začal dopĺňať štatefou kvôli podobnému trvaniu pretekov. Tam sa naplno prejavuje športová výkonnostná zložka. Avšak, keď je pekný individuál alebo dvojice, človek si to užije viac. Vypichol by som najmä tie dvojice, kde si s parťákom, s ktorým celé podujatie zdieľaš. Je to lepšie a vychádza to aj z odporúčaní nechodiť na hory sám. Má to svoj spirit. Čo sa týka šprintu, ten príliš nemusím, je to krátke a dynamické. Robím tam, čo môžem, ale nie je to úplne niečo, v čom som dobrý.“
