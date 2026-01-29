Eva Adamczyková sa narodila 28. apríla 1993 vo Vrchlabí a od detstva má prezývku „Efka“. V dvadsiatich rokoch získala zlato na hrách a potom v dvadsiatich troch rokoch získala titul majsterky sveta v SBX. Je známa svojimi výkonmi aj výraznými „fúzikmi“, ktoré si pred súťažami maľuje ako talizman. Po tom, čo si v roku 2021 zlomila oba členky a potom si dala pauzu, sa opäť vyšvihla na vrchol a v roku 2023 sa stala po druhý raz majsterkou sveta.
Okrem toho sa jej v roku 2025 narodil syn Christopher, takže dnes Eva vníma šport úplne inak - už nejde len o víťazstvo, ale o radosť z perfektnej jazdy, o rodinu, o návrat k sebe samej. Dokumentárny film EFKA: Najrýchlejšie dievča vo vesmíre ponúka autentický pohľad na jej kariéru, atmosféru v tíme a život mimo trate.
01
Korene a začiatky
Eva sa narodila vo Vrchlabí v rodine, ktorá si vážila sneh a pohyb. Od útleho detstva stála na doske. Jej prezývka „Efka“ sa stala súčasťou jej športovej identity. Okolo ročníka 2008/2009 prišiel v jej podaní prechod od freestyle snowboardingu k disciplíne snowboardcross (SBX).
02
Prelom, zlato z hier a „fúzy“
Na hrách 2014 v Soči získala Eva zlato v snowboardcrosse. Mala len 20 rokov. Stala sa jednou z najmladších víťaziek v tejto disciplíne. To jej prinieslo významné uznanie a zároveň otvorilo dvere k ďalšej vrcholnej kariére. Počas svojho triumfu v Soči si nechala na tvár nakresliť malé fúzy, akýsi symbol šťastia, ktoré sa stali jej talizmanom a súčasťou jej vizuálu.
Tým sa však jej vývoj neskončil: Eva sa postupne presadila vo Svetovom pohári, kde získala víťazstvá, pódiové umiestnenia, titul majsterky sveta v roku 2019 a celkový triumf vo Svetovom pohári v snowboardcrosse v rokoch 2017, 2019 a 2021. Jej jazda sa vyznačovala sebavedomím, taktickým riadením pretekov od začiatku do konca a istotou v kľúčových momentoch.
03
Zranenie a návrat
Športový vrchol prináša aj ťažké chvíle. V decembri 2021 utrpela Eva počas pretekov Svetového pohára zlomeninu oboch členkov. Po viac ako roku a štvrť sa vrátila a získala ďalší titul majsterky sveta. Pritom preukázala nielen svoju športovú formu, ale aj psychickú silu.
04
Rodina, nová úloha a zmena perspektívy
Roky na najvyššej úrovni priniesli výsledky, ale aj zmenu osobnosti a hodnôt. V roku 2025 sa Eva stala matkou syna Christophera, čo znamenalo veľkú zmenu v jej živote a športovej rutine. „Zrazu sa človek nezaoberá len sám sebou. Predovšetkým si všetko viac vážim. Predtým som niektoré veci brala automaticky.“ Rodina a pretekársky režim sa začali prelínať. Šport pre ňu už nie je len o víťazení, ale aj o radosti z jazdy.
„Snažím sa chodiť na tréningy viac ráno, stále mám podobný tréningový systém: trikrát týždenne posilňovňa, dvakrát týždenne atletický tréning.“ Zmenil sa však kontext - teraz tréningy nevychádzajú len zo športového cieľa, ale aj z úlohy športovej mamy. „Keď zistím, že môžem ísť s dieťaťom na ľadovec, že sa to dá zvládnuť, je to pre mňa vnútorná výhra.“
05
Dokument, značka a odkaz pre ďalšiu generáciu
V roku 2024 vyšiel dokumentárny film EFKA: Najrýchlejšie dievča vo vesmíre, ktorý zachytáva nielen Evkine športové triumfy, ale aj zákulisie tímu, zranenia, osobný život a zmeny. V priebehu rokov sa Eva skutočne stala veľkou inšpiráciou pre mladú generáciu vďaka tomu, s akým elánom riešila rôzne životné situácie, ktoré jej prišli do cesty.
1 min.
EFKA - trailer
Malá ochutnávka z dokumentu, v ktorom Eva Adamczyková otvorene hovorí o svojej kariére a súkromnom živote a vezme ťa so sebou do obdobia, keď sa zdalo, že jej kariéra sa skončila.
06
Čo ďalej? Výzvy, ciele a pohľad do budúcnosti
Uspieť na hrách v Taliansku, ktoré budú v roku 2026 v Milane a Cortine, udržiavať sa v dobrej kondícii a spájať rodinu so športom. „Dnes je to ešte viac o radosti ako o dokazovaní.“ A hoci už má na konte medaily a tituly, neprestáva hľadať nové výzvy a v snahe byť lepší ako včera: „Ak ste vrcholový športovec bez rodiny, celý režim sa točí okolo vás. Teraz je to úplne iné. Ale práve preto si každý tréning viac užívam.“
