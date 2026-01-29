Ester Ledecká prepísala športovú históriu. Ako prvá žena v histórii získala na hrách zlato v lyžovaní aj snowboardingu, o štyri roky neskôr ho obhájila a v roku 2025 pridala tri svetové medaily v dvoch športoch v jednej sezóne. Dokáže vyhrávať svetové poháre v lyžovaní aj v snowboardingu. Napriek tomu vyzerá, akoby sa práve chystala na ďalší tréning. Pokojná hlava, nákazlivý úsmev a schopnosť s ľahkosťou prijať aj tie najväčšie výzvy robia z Ester fenomén, ktorý presahuje svet zimných športov.
Buď vyhrávam a chcem byť ešte lepšia. Alebo nevyhrávam a chcem byť lepšia.
01
Korene a prvé jazdy
Narodila sa 23. marca 1995 v Prahe. Pochádza zo športovej a umeleckej rodiny. Je vnučkou slávneho hokejového útočníka, majstra sveta a medailistu z hier Jana Klapáka a dcérou speváka, skladateľa a producenta Janka Ledeckého. Jej brat Jonáš je výtvarník a stojí za dizajnom jej pretekárskej kombinézy.
„Na lyžiach som stála už ako dvojročná a v piatich rokoch som objavila snowboard. Už vtedy som mame hovorila, že raz vyhrám hry v oboch športoch,“ spomína s úsmevom.
Šport bol pre ňu odmalička prirodzenou záležitosťou, nie nátlakom. „Nikdy som si nepovedala, že teraz to nie je zábava, ale práca. A som za to rada, ten tlak by bol šialený.“
02
Vzostup na svetovú scénu snowboardingu
Ester debutovala v Svetovom pohári v snowboardingu v sezóne 2012/2013. Už o rok neskôr ovládla juniorské majstrovstvá sveta. Je dvojnásobnou juniorskou svetovou šampiónkou v snowboardingu v paralelnom slalome (PSL) a paralelnom obrovskom slalome (PGS).
Po prvých víťazstvách v Svetovom pohári sa rozhodla pokračovať v snowboardingu na profesionálnej úrovni, čomu sa musel prispôsobiť aj jej lyžiarsky tréningový plán. V roku 2015 sa stala majsterkou sveta v paralelnom slalome, aby v rokoch 2016 až 2019 štyrikrát ovládla celkové poradie Svetového pohára.
Vďaka prísnemu tréningu sa Ester podarilo zdvihnúť nad hlavu už sedem veľkých krištáľových glóbusov za víťazstvo v celkovom hodnotení pretekov Svetového pohára. Je prvou snowboardistkou, ktorej sa to podarilo.
„Baví ma to, čo robím. Nikdy som nemala pocit, že by som nemala motiváciu. Buď vyhrávam - a chcem sa zlepšovať. Alebo nevyhrávam - a chcem byť lepšia,“ hovorí s typickým pokojom, ktorý z nej robí jednu z najvyrovnanejších pretekárok.
03
Od snowboardingu k lyžovaniu a zázraku v Pjongčangu
Hoci si svet Ledeckú spája najmä so snowboardingom, v roku 2016 začala súťažiť v alpskom lyžovaní. Na prvý pohľad je to bláznivá kombinácia, ktorá je však pre ňu úplne prirodzená.
Na zimných hrách 2018 v Pjongčangu šokovala svet. Najprv vyhrala super-G v alpskom lyžovaní, hoci dovtedy nestála ani len na stupňoch víťazov v Svetovom pohári. A o necelý týždeň neskôr pridala zlato aj v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde.Stala sa tak prvou ženou v histórii, ktorá na jedných hrách získala zlato v dvoch rôznych športoch.
04
Zranenia, návraty a pohoda
Úspech Ledeckú nezmenil. Skôr ju naučil, aké dôležité je zachovať si vnútornú rovnováhu.
„Pamätám si, ako som sa vrátila po roku bez lyží - dve operácie, žiadny tréning. A potom som skočila na snowboard a uvedomila som si, že ma vlastne upokojuje moment, keď idem z kopca: vľavo - vpravo. Byť tu a teraz. To ma baví najviac.“
Zranenia berie ako súčasť práce, nie ako tragédiu. „Aj počas zranenia tvrdo pracujem. S fyzioterapeutom sa zotavujem a postupne pripravujem svoje telo na maximálnu záťaž.“
05
Sezóna rekordov a troch medailí v dvoch športoch
Po hrách pokračovala vo svojej ceste dvojťažkou. V decembri 2019 zaznamenala svoje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní (Lake Louise, zjazd), o rok neskôr pridala triumf v super-G. Na hrách 2022 v Pekingu obhájila zlato v snowboardingu, čím zavŕšila svoj zlatý hetrik. Na lyžiach zostala tesne pod stupňami víťazov - na 4. mieste v alpskej kombinácii. A v roku 2025 opäť prepísala históriu, keď sa stala prvou športovkyňou, ktorá v jednej sezóne získala tri medaily z majstrovstiev sveta v dvoch rôznych športoch.
06
Tím, spôsob a disciplína
Za tieto výsledky vďačí nielen talentu, ale aj prepracovanému tímu. „Mám šťastie, že môj tím je taký rôznorodý ako je: dvaja Taliani, Rakúšan, Američan, dvaja Česi. Každý vie, čo robí. Som šťastná, že ma pred ôsmimi rokmi vzal pod svoje krídla rakúsky manažér špeciálnych projektov Robert Trenkwalder. Vážim si, ako sa o mňa teraz starajú Patrick, Lena a mnohí ďalší kolegovia. Keď prídem do Thalgau, cítim, ako veľmi si ma vážia a chcú pre mňa urobiť maximum. Je to úžasný pocit.“
07
Grécko, vietor a zmrzlina
Keď si práve neobúva lyže alebo snowboard, mizne do svojho druhého domova, Grécka.
„V lete sa venujem windsurfingu, wakeboardingu aj vodným lyžiam. A keď nefúka, hrám plážový volejbal, robím kickbox, plávam, chodím po lane, žonglujem alebo hrám karty.“
08
Hudba, tanec a flow
„Naučila som sa hrať na gitare, klavíri, bicích a flaute. Stále spievam. Rada tancujem.“ Jej zoznam skladieb je priam eklektický, od Bryana Adamsa a Lennyho Kravitza až po Vivaldiho a Kabát. „Nemám stanovený štýl. Hudba je energia.“
⛷️ 🏂 Sleduj Red Bull seriál Winter Heroes a zoznám sa s elitnými športovcami zo sveta zimných športov na vrchole svojej kariéry – od vychádzajúcich hviezd, ktoré sa presadili, až po nezastaviteľné legendy. Portréty zo zákulisia odhaľujú ich myslenie, tréning a hranice, ktoré neustále posúvajú. Všetky diely nájdeš tu.
09
Pomáha ostatným športovcom
Spolu so svojou mamou a manažérom založila športovú marketingovú agentúru All STR Team. „Zatiaľ som jediná športovkyňa, ktorá testuje, ako agentúra funguje. Chceme však pomáhať ostatným, tak ako Robert Trenkwalder pomohol mne.“
Agentúra spája športové skúsenosti, marketingové vzdelanie a osobný prístup. Ester totiž absolvovala magisterské štúdium marketingovej komunikácie. „Keď ho dokončím, chcem sa agentúre venovať na plný úväzok. Pomáhať ostatným športovcom, aby mali rovnaké zázemie, aké som si musela vybudovať ja.“