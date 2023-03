. Už vtedy mu bolo jasné, že tento výkon bude chcieť opäť posunúť o kus ďalej. Otázkou ostávalo už len to, ako to urobí.

Jasno mal určite v tom, že pri ďalšom pokuse by sa chcel o tento unikátny zážitok podeliť aj divákmi a fanúšikmi, ktorých teda v Tatrách vôbec nemá málo. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, nechcel byť na to sám. Keďže sa však u nás tejto unikátnej lyžiarskej disciplíne veľa ľudí nevenuje, musel si na toto podujatie prizvať pretekárov z okolitých krajín – z Česka a Poľska. Vďaka tomu celá výzva nabrala nový rozmer a z útoku na slovenský rekord sa stal pokus o prekonanie celotatranského najrýchlejšieho zjazdu, ktorý viac ako štyri desaťročia dozadu na Kasprovom vrchu zaznamenal Poliak

Jasno mal určite v tom, že pri ďalšom pokuse by sa chcel o tento unikátny zážitok podeliť aj divákmi a fanúšikmi, ktorých teda v Tatrách vôbec nemá málo. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, nechcel byť na to sám. Keďže sa však u nás tejto unikátnej lyžiarskej disciplíne veľa ľudí nevenuje, musel si na toto podujatie prizvať pretekárov z okolitých krajín – z Česka a Poľska. Vďaka tomu celá výzva nabrala nový rozmer a z útoku na slovenský rekord sa stal pokus o prekonanie celotatranského najrýchlejšieho zjazdu, ktorý viac ako štyri desaťročia dozadu na Kasprovom vrchu zaznamenal Poliak Jacek Nikliński a mal hodnotu cez 180 km/h.

Jasno mal určite v tom, že pri ďalšom pokuse by sa chcel o tento unikátny zážitok podeliť aj divákmi a fanúšikmi, ktorých teda v Tatrách vôbec nemá málo. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, nechcel byť na to sám. Keďže sa však u nás tejto unikátnej lyžiarskej disciplíne veľa ľudí nevenuje, musel si na toto podujatie prizvať pretekárov z okolitých krajín – z Česka a Poľska. Vďaka tomu celá výzva nabrala nový rozmer a z útoku na slovenský rekord sa stal pokus o prekonanie celotatranského najrýchlejšieho zjazdu, ktorý viac ako štyri desaťročia dozadu na Kasprovom vrchu zaznamenal Poliak Jacek Nikliński a mal hodnotu cez 180 km/h.

„Po vlaňajšku som sa rozhodol podujatie trochu nafúknuť. Chceli sme, aby to bolo atraktívnejšie aj pre divákov. Pozvali sme ich do Lomnického sedla, aby sa na speedskiing mohli pozrieť aj na vlastné oči a našim cieľom bolo ísť rýchlejšie ako 180,63 km/h. Jacek Nikliński bohužiaľ vlani zomrel a aj týmto sme si chceli pripomenúť, čo v roku 1979 dosiahol,“ vysvetľuje Michal

„Po vlaňajšku som sa rozhodol podujatie trochu nafúknuť. Chceli sme, aby to bolo atraktívnejšie aj pre divákov. Pozvali sme ich do Lomnického sedla, aby sa na speedskiing mohli pozrieť aj na vlastné oči a našim cieľom bolo ísť rýchlejšie ako 180,63 km/h. Jacek Nikliński bohužiaľ vlani zomrel a aj týmto sme si chceli pripomenúť, čo v roku 1979 dosiahol,“ vysvetľuje Michal

„Po vlaňajšku som sa rozhodol podujatie trochu nafúknuť. Chceli sme, aby to bolo atraktívnejšie aj pre divákov. Pozvali sme ich do Lomnického sedla, aby sa na speedskiing mohli pozrieť aj na vlastné oči a našim cieľom bolo ísť rýchlejšie ako 180,63 km/h. Jacek Nikliński bohužiaľ vlani zomrel a aj týmto sme si chceli pripomenúť, čo v roku 1979 dosiahol,“ vysvetľuje Michal

, no trik je v tom, že v Lomnickom sedle nemôže používať špeciálny oblek a výbavu pre najrýchlejšiu kategóriu v speedskiingu – S1 – pretože by mal problém vôbec dobrzdiť na zjazdovke.

Bekeš sám má osobný rekord až 223,464 km/h , no trik je v tom, že v Lomnickom sedle nemôže používať špeciálny oblek a výbavu pre najrýchlejšiu kategóriu v speedskiingu – S1 – pretože by mal problém vôbec dobrzdiť na zjazdovke.

Bekeš sám má osobný rekord až 223,464 km/h , no trik je v tom, že v Lomnickom sedle nemôže používať špeciálny oblek a výbavu pre najrýchlejšiu kategóriu v speedskiingu – S1 – pretože by mal problém vôbec dobrzdiť na zjazdovke.

Boli to práve podujatia svetového pohára vo francúzskom Vars, ale pripravujem sa celoročne. Rád športujem, jazdím na cestnom bicykli, chodím aj liezť a okrem toho v mojom zamestnaní robím výškové práce. To znamená, že makáme na kostoloch, vežiach, maľujeme a kadečo okolo toho. Už len to je celkom všestranný pohyb a fajn príprava. Životné piate miesto vo svetovom pohári je však určite najlepší tréning.

Hlavne mojej žene, že so mnou vydržala, stále je so mnou a bojujeme spolu. Všetky podujatia a preteky absolvujeme spolu. A okrem toho som sa vďaka tomu, že v tomto športe pôsobím už siedmy rok, naučil veľmi veľa detailov, čo ma určite posúva dopredu. Od tohto roku sme sa dohodli na spolupráci aj s Technickou univerzitou v Košiciach, kde prebehne výskum rýchlostného lyžovania a optimalizácie aerodynamiky, čo znamená, že sa budeme snažiť vyvinúť čo najmenší odpor. Predpokladám, že aj to je z časti posun, pretože univerzita sa mi snaží odpovedať na všetky otázky, ktoré som mal v hlave.