Aby si mal na problematiku o čosi komplexnejší pohľad, svoj názor na vec ti prezrarí aj profesionálnehy český futbalový reprezentant Jakub Jankto , ktorý má rovnako blízko k športu ako aj k esportu. Ako vníma prepojenie týchto dvoch aktivít športovec a majiteľ esportovej organizácie v jednom?

🎙️ Jakub Jankto - Kedy si si ty možno prvýkrát uvedomil, že esport je seriózna záležitosť a nie iba hranie sa videohier?

„Zhruba v 18 letech jsem se do toho více ponořil a začal se zajímat i o zahraniční scénu, sledovat ty největší turnaje a když jsem viděl ty prize-money z turnajů, tak si říkám: „jo tohle je zajímavý.“ V dalších letech, jak přibývala mladší generace a ta se zajímala o esport, YouTube a virtuální svět jako takový, toto odvětví celé vzrostlo. Další roky to půjde stále nahoru.“

Rovnaký cieľ = zvíťaziť

Máš nadšenie pre to, čo ťa baví. Máš stratégie a taktiky, ktoré individuálne či tímovo presadzuješ. Tvrdo trénuješ, aby si zvíťazil a stal sa najlepším. Je jedno, či hovoríme o športe alebo esporte. Chceš poraziť ostatných súperov a vyhrať.

OG esports tím vyhráva Dota 2 turnaj The International 8 © Valve

🎙️ Jakub Jankto - Myslíš, že športovec by si vedel niečo vziať napríklad z esportovej taktiky alebo naopak? Kto si myslíš, že vo všeobecnosti lepšie dodržuje taktiku – športovci alebo ešportovci?

„Taktika je velice důležitá v obou odvětvích. Když k talentu přidáte píli a dřinu + taktiku, teprve pak můžete být dobrý hráč. Nicméně jsou to dva odlišné světy. V tom reálném nemůžete trénovat více než dvě-tři hodiny denně. Tělo by potom totiž zkolabovalo. Co se týče esport hráčů, tam třeba někdy ani šest hodin nestačí. Proto je důležité, aby esport hráči měli fyzickou aktivitu a zvládali to i po mentální stránce.“

U PC člověk vydrží daleko déle. Tam je to ale daleko náročnější na psychiku, což spousta hráčů nezvládne a ten tlak je na ně tak velký, že po čase vyhoří a nedostanou se na top úroveň. Jakub Jankto

Esport štadión © esportuniversum.com

Profesionálne zázemie

Je zrejmé, že šport nie je len hobby, ale aj plnohodnotná profesia . Taká, vďaka ktorej sa športovec naplno venuje svojej aktivite, trénuje a zlepšuje sa, pričom za to dostáva pravidelný príjem. A tak je to aj v esporte. Už dlhú dobu je známe, že aj profesionálni hráči esportových hier dostávajú nadpriemerné platy . Aby sa tak mohlo stať, potrebujú aj kvalitné zázemie, esportovú organizáciu, resp. klub, ktorý im všetko zabezpečí. Vedel si, že profesionálni hráči videohier cestujú na turnaje po celom svete, rovnako ako športovci?

A koľko zarába profesionálny esportový hráč? Záleží predovšetkým od jeho kvalít. Na tej najvyššej môžu mať hráči od 5 000 € mesačne, no tí najlepší môžu zarábať aj päťmiestne sumy. Netreba zabúdať ani na výhry z turnajov. Tím OG si z The International 2019 odniesol viac ako 15,6 milióna dolárov. A aj po odrátaní povinných poplatkov a prerozdelení v organizácii je takáto suma neskutočná.

🎙️ Jakub Jankto - Myslíš si, že esport sa jedného dňa vyrovná športu čo sa týka finančného ohodnotenia?

„Nevím, jestli fotbalu, protože ten je na světe nejpopulárnější a má obrovskou historii a tradici, ale už i teď se hraje o neskutečné peníze a přitahuje to mnoho sponzorů, investorů a dalších lidí.“

Fanúšikovia to berú vážne © Marv Watson / Red Bull Content Pool

Fanúšikovia

Bez fanúšikov by to nebolo ono. Určite dobre vieš, aké to je sledovať futbalový zápas bez prítomnosti divákov. Práve oni sú tými, ktorí každý šport svojím záujmom ťahajú nahor. Čím viac divákov, tým väčší záujem sponzorov daný šport podporovať. Najsledovanejším esportovým podujatím bolo v roku 2020 World Championship v League of Legends, ktoré si pozrelo 3 882 252 divákov a priemerne to podľa údajov Esports Charts bolo 1 113 702.

Určite si už niekedy zažil atmosféru na štadióne – či už v klasickom športe alebo esporte. A ak myslíš, že tá esportová toľko emócií nemá, mrkni na video nižšie:

🎙️ Jakub Jankto - Zažil si nejaký veľký esportový turnaj? Ako by si ohodnotil tamojšiu atmosféru čo sa týka divákov?

„Živě jsem byl na Mistrovství světa NHL ve Vegas, kde byly naprosto fantastické podmínky a vše špičkově připraveno. Další velké turnaje jako Major nebo Katowice jsem sledoval na internetu.“

Turnaje a sponzori

Čím viac fanúšikov/divákov, tým viac sponzorov a turnajov, resp. vyšších prize poolov. Rovnako v športe ako aj v esporte. Pokiaľ elektronické športy nesleduješ, možno ani nevieš, že veľké turnaje sa odohrávajú napríklad na veľkých štadiónoch so všetkým, čo k tomu patrí. Obrovské výhry, za ktorými stoja aj najznámejšie značky a spoločnosti na svete, štadión plný fanúšikov, početný tím organizátorov, komentátori, rozhodcovia (známi aj ako admini) a tak ďalej. Pokiaľ sa na veľkom esportovom podujatí zúčastníš, určite podobnú atmosféru zažiješ...

Ak si doteraz neveril, už musíš © ESL/Helena Kristiansson

Vedel si, že mnohí profesionálni športovci podporujú esport? Napríklad basketbalová legenda, Michael Jordan , bejzbalový bývalý hráč, Alex Rodriguez , futbalové hviezdy ako Gareth Bale, Mesut Özil alebo Casemiro a mnohí ďalší. Niektorí to berú ako investíciu a niektorí, napríklad Rashford, sa FIFA hrou či Neymar s CS:GO aj zabávajú. Český futbalista Jakub Jankto v Česku vytvoril profesionálnu esportovú organizáciu Sampi.

🎙️ Jakub Jankto 🎙️ - Ako vnímaš tvoje pôsobenie v esporte? Berieš to ako vášeň alebo aj ako dobrú investíciu?

„Samozřejmě kdybych k esportu neměl vášeň, tak do něj ani neinvestuji. Vidím v tom velký potencionál, to ano. Nicméně kdyby to nevyšlo byznysově, určitě nebudu litovat peněz, které jsem do toho vložil. Je to nějaká část portfolia, kterou si můžu dovolit utratit. Ale kdo ví, třeba jednou vytvoříme špičkovou esport organizaci typu Slavie nebo Sparta z reálného fotbalu.“

Team Sampi © FB archív /teamsampi

🎙️ Jakub Jankto - Berú podľa teba aj klasickí športovci esport stále serióznejšie? Alebo ho skôr neprijímajú?

„Myslím si, že ano. Spousta z nich esport sleduje a hraje počítačové hry na PS. Někteří z nich u toho stráví několik hodin denně. Pamatuji si mého tátu, když jsem byl malý a když měl 35 let, hrál jako o život.“

Tréning, fyzická aktivita

Dostávame sa na bod zlomu. Mnoho ľudí, najmä hejterov esportu a videohier naráža práve na fyzickú aktivitu, ktorá má tak veľmi rozdeľovať esport a šport. Čo však také športové disciplíny, ktoré si nevyžadujú takmer žiaden, prípadne minimálny pohyb? Šípky, šachy, lukostrelectvo alebo aj golf? Sú to športy, ktoré sú predovšetkým o technike a vyžadujú silné mentálne sústredenie jedinca.

Pokud se budete špatně stravovovat, nesportovat a jenom sedět u PC, projeví se to potom i na serveru. Hodně hráčů to nedokáže pochopit a nevěří tomu. Jakub Jankto

V esporte môže byť viac fyzickej aktivity, ako si možno myslíš. Prečo? Profesionálne esportové organizácie dbajú na fyzickú a mentálnu pohodu svojich hráčov . Práve preto majú častokrát okrem tréningov za počítačom na dennom poriadku aj fitness či vytrvalostné tréningy a v niektorých gaming housoch aj prístup k fitness gymom. Majú pri sebe špičkových trénerov, ktorí hráčom vedia naplánovať individuálne tréningy. K tomu patrí aj vyvážený jedálniček a mentálna príprava hráčov tak, aby boli v čo najväčšej pohode.

Bývalý hráč CS:GO tímu Cloud9 Skadoodle

Samozrejme, bavíme sa o (semi-)profesionálnych tímoch. Môže sa stať, že hraniu hier a cieľu dostať sa medzi najlepších obetuješ tisícky presedených hodín, a napriek tomu sa ti preraziť nepodarí. V takomto prípade sa v lepšom svetle javí šport, pri ktorom si napriek neúspechu spravil aspoň niečo pre seba. Zároveň nemožno popierať fakt, že voľnočasové či amatérske hranie videohier už podobnú fyzickú aktivitu neobnáša, pokiaľ sa tomu hráč dobrovoľne nevenuje.

🎙️ Jakub Jankto - Máš skúsenosti s tréningom esportovcov? Aké sú tam paralely napríklad s tvojím tréningom?

„Už jsem to popisoval. Esport hráči musí strávit na serveru daleko víc hodin, než reální sportovci na trávníku, tartanu, ledu nebo palubovce. Tělo můžete dostat na určitý limit. Potom už vás dál nepustí. U PC člověk vydrží daleko déle. Tam je to ale daleko náročnější na psychiku, což spousta hráčů nezvládne a ten tlak je na ně tak velký, že po čase vyhoří a nedostanou se na top úroveň.“

🎙️ Jakub Jankto - Patrí aj k esportu kvalitná životospráva? Ak áno, prečo si myslíš?

„Je to základ. Pokud se budete špatně stravovovat, nesportovat a jenom sedět u PC, projeví se to potom i na serveru. Hodně hráčů to nedokáže pochopit a nevěří tomu. I kvůli tomu se třeba nezlepší a zůstanou na jednom a to samým bodě.“

Vedel si? Esportová organizácia Team Vitality zistila, že koncept Gaming House hráčom až tak neprospieva. Preto mal každý z LoL tímu vlastný apartmán a na tréningy prichádzal ako do práce. Hráčom tak odbúrali napríklad zlozvyk spávania až do poobedných hodín. V pondelky mávali tímové cvičenia, ktoré slúžili aj ako teambuilding. V utorky zase tréningy s váhou a v stredy dokonca hodiny jigy. Jedálničky im prispôsobili ako profesionálnym športovcom...

Podvádzanie

Ako posledné sa pozrieme aj na tú negatívnu stránku esportu. Takú, ktorú nájdeš aj v klasických športoch. Doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a podvádzanie v ďalších rôznych formách. Nič z toho žiadnemu športu neprospieva, no bolo by naivné si myslieť, že sa to nedeje. A samozrejme, elektronické športy nie sú výnimkou.

🎙️ Jakub Jankto - Je niečo, čím sa vyznačuje esport, čo ti možno trochu chýba v klasickom športe? Napríklad, že tam hráči nevedia filmovať, ako to robia niektorí futbalisti?

„Neřekl bych, že všichni fotbalisti simulují. V určitých situacích si prostě hráč pomůže křikem nebo čímkoli, aby získal faul nebo výhodu pro svůj tým. Pokud chcete vyhrát, uděláte pro to vše. Samozřejmě se to nesmí přehánět. Ale každý klub a každý hráč si někdy pomůže a kdo říká opak, tak lže. Na serveru taky hledáte jakoukoli výhodu, abyste převezl protější tým.“

Vedel si? Aj profesionálni hráči FIFA dbajú na svoje fyzické a mentálne zdravie. Jedným z nich je aj profík Ryan Pessoa . Ten o sebe prezradil, že jeho denná rutina sa dosť odvíja od aktuálneho diania vo FIFE. Pokiaľ je hra krátko po vydaní, je schopný pri nej presedieť aj 8 hodín, aby sa naučil jej mechaniku. Avšak počas svojej normálnej rutiny každodenne navštevuje fitko na 1,5 - 2 hodinky a sústredí sa na buď na kardio alebo tréningy s váhou. Snaží sa dodržiavať zdravú životosprávu. Časom sa naučil, akú dôležitú rolu hrá psychológia v esporte a našiel tam aj spojitosť so športom. Vie totiž, že v oboch aktivitách sa dostaneš do fázy hry, kedy sa ti nemusí podariť dosiahnuť to, čo kedysi.

Ryan Pessoa počas prípravy v Red Bull APC © Luis Gallo / Red Bull Content Pool

Komentátori

Zažil si už akýkoľvek športový zápas, v ktorom by vypadol zvuk komentátorov? Nič príjemné, však? Nielen v športe, ale v esporte nájdeš amatérskych či profesionálnych komentátorov, ktorí ťa sprevádzajú zápasom a komentujú dianie v hre. Aj akcie vo videohrách sa dajú analyzovať , preto je najmä v (semi-)profesionálnych turnajoch súčasťou pozápasové štúdio. Rovnako ako v športe, aj esportoví komentátori a profíci z „analyst desku“ musia vedieť o dianí na scéne a na zápasy sa poctivo pripravovať.

Sinners vs. G2: Sleduj zostrih najdôležitejších okamihov CS:GO showmatchu

Na záver: Je jasné, že esport nikdy nebude klasickým športom ako je futbal, beh, či lyžovanie. Elektronické športy nie sú založené na fyzickej aktivite, ale to platí aj pre ďalšie iné športy. Esport napriek tomu ho už dnes možno aspoň neoficiálne zaradiť medzi iné športové disciplíny. Myšlienka, cieľ a všetky vyššie uvedené body hovoria za seba. A aký je tvoj názor?

