Toto sú športovci, ktorí bežia pre tých, ktorí nemôžu

Jakub Grigar: Pre nás, športovcov, je vždy skvelé, keď sa môžeme zapojiť do pretekov, v ktorých nejde o to, s akým časom dôjdeš do cieľa alebo na ktorej budeš pozícii. Práve Wings for Life World Run som vždy vnímal ako súťaž, v ktorej je každý víťazom už na štarte, a preto je to naozaj oslobodzujúci a skvelý pocit.

Práve táto myšlienka je pre mňa dôvodom, prečo bežím. Ja sám si neviem predstaviť život bez toho, aby som mohol plnohodnotne športovať, a keď môžem pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, tým že si zabehnem pár kilometrov, tak ani neváham!